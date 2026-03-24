Résultats annuels 2025 et point sur l’activité

Transgene poursuit ses avancées pour transformer l’avenir du traitement des cancers

au stade précoce avec des vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes (VTIN),

forte d’une visibilité financière jusqu’au début de 2028





TG4050, le premier VTIN de Transgene confirme son potentiel de réduire le risque de rechute : les patients opérés d’un cancer de la tête et du cou (HNSCC1) montrent des réponses cliniques durables

Randomisation des patients de Phase 2 quasiment finalisée - Les données de survie sans récidive2 chez les patients évaluables de la partie Phase 2 de l’étude de Phase 1/2 sont attendues deux ans après la fin de la randomisation.

Plateforme myvac® : lancement d’une nouvelle étude de Phase 1 dans une seconde indication de tumeurs solides opérables en 2026.

BT-001 : les résultats de Phase 1 dans des tumeurs avancées et résistantes soutiennent la poursuite de son développement clinique.

111,9 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2025 – Visibilité financière jusqu’à début 2028.

Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)

Strasbourg, France, le 24 mars 2026, 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, publie aujourd’hui ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2025 et fait un point sur ses activités, et sur le développement de son produit phare, le vaccin thérapeutique individualisé TG4050, issu de sa plateforme myvac®, ainsi que ses perspectives pour 2026.

« En 2025, nous avons réalisé des avancées cliniques importantes avec notre plateforme myvac® et son premier candidat, TG4050, vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN). Les résultats positifs de la Phase 1 randomisée ont montré une survie sans récidive durable et des réponses immunitaires spécifiques des néoantigènes persistantes chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou à un stade précoce. Ces données renforcent notre confiance quant au potentiel des VTINs de changer les perspectives pour ces patients. La randomisation de tous les patients dans la partie de Phase 2 de l’essai est quasiment finalisée. L’objectif principal de l’essai est le la survie sans récidive à deux ans de ces patients. En parallèle, nous préparons un nouvel essai de Phase 1 dans une seconde indication, en situation adjuvante. Cet essai s’inscrit dans notre stratégie visant à élargir l’évaluation clinique de myvac® à des tumeurs solides opérables pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits restent importants. »

« Par ailleurs, les données de Phase 1 de BT-001 présentées à l’ESMO 2025 soutiennent la poursuite de ce programme. »

« Toutes ces avancées, ainsi que le succès de la levée de fonds réalisée à la fin de l’année 2025 sont autant d’atouts pour franchir de nouvelles étapes de développement tout en bénéficiant d’une bonne visibilité financière. Nous pouvons ainsi poursuivre le développement de notre portefeuille avec confiance afin d’accomplir notre mission : apporter un bénéfice significatif aux patients et redéfinir le traitement des cancers à un stade précoce, grâce aux vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes », déclare Alessandro Riva, MD, Président-Directeur général de Transgene.

TG4050 : les données confirment le potentiel de TG4050 pour éviter la rechute du cancer

TG4050, notre vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN) est actuellement évalué en monothérapie dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (HNSCC) HPV négatifs dans un essai clinique randomisé multicentrique de Phase 1/2 (NCT04183166).

ASCO 2025 : TG4050 atteint tous les objectifs de l’étude de Phase 1, avec 100 % de survie sans récidive après au moins deux ans de suivi

Transgene a présenté des données positives de la partie Phase 1 randomisée de son étude de Phase 1/2 en cours dans plusieurs pays lors d’une présentation orale à la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO 2025), voir communiqué de presse). Tous les patients traités avec TG4050 étaient toujours en rémission clinique et sans récidive après au moins deux ans de suivi (médiane de suivi de 30 mois).

Par ailleurs, les résultats ont permis d’atteindre l’ensemble des objectifs de l’étude (y compris la sécurité, la tolérabilité et la faisabilité).

Des résultats translationnels convaincants issus de la Phase 1 chez les patients traités par TG4050 confirment des réponses T durables et spécifiques des néoantigènes.

Les données d’immunogénicité présentées lors de la conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) (voir communiqué de presse) en novembre 2025 confirment la preuve de principe de TG4050 et sa capacité à induire des réponses cellulaires T CD8+ cytotoxiques, spécifiques des néoantigènes. Ces cellules sont capables de cibler et éliminer les cellules tumorales et permettent de prévenir les risques de rechute .

(voir communiqué de presse) en novembre 2025 confirment la preuve de principe de TG4050 et sa capacité à . Les données translationnelles présentées au SITC montrent que TG4050 induit des réponses cellulaires T spécifiques des néoantigènes dans la majorité des patients traités (73 % des 15 patients évaluables). Ces réponses sont durables et les marqueurs cytotoxiques et effecteurs sont exprimés au moins un an après la fin du traitement.

Une analyse détaillée des données cliniques et translationnelles de la partie Phase 1 de l’essai randomisé de Phase 1/2 évaluant le VTIN TG4050 a été publiée en janvier 2026 sur la plateforme de prépublication medRxiv3 (voir communiqué de presse). L’article est actuellement revu dans une publication à comité de lecture.

Fin de la randomisation de la partie Phase 2 attendue dans les prochaines semaines – Prochaines données cliniques prévues deux ans après la fin de la randomisation

La randomisation des derniers patients dans la partie Phase 2 de l’essai dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou est quasiment finalisée.

L’objectif principal de l’étude est la survie sans récidive (DFS) à deux ans. Il sera analysé dès que tous les patients auront un suivi de deux ans après randomisation à moins qu’un évènement (comme la rechute, le décès ou l’absence de suivi) ne survienne plus tôt.

Les données de survie sans récidive (DFS) à trois ans pour l’ensemble des patients sont attendues au deuxième ou au troisième trimestre 2026.

Plateforme myvac® : potentiel de réduction du risque de rechute dans plusieurs types de tumeurs solides opérables

La plateforme de VTIN de Transgene, myvac®, pourrait améliorer le traitement d’autres types de tumeurs solides, pour lesquelles le besoin médical reste important. En parallèle de l’étude en cours de Phase 1/2 dans les HNSCC, Transgene prépare un nouvel essai de Phase 1 dans une deuxième indication au stade précoce de la maladie dont le lancement interviendra en 2026.

Transgene travaille à l’optimisation des ses processus et capacités de production afin de préparer un potentiel essai clinique à visée d’enregistrement.

VacDesignR® : outil de bio-informatique développé en interne par Transgene pour la sélection de néoantigènes et l’optimisation de la conception des vecteurs

Un poster consacré à l’outil de conception numérique VacDesignR® breveté par Transgene a été présenté lors de la conférence de la European Society for Medical Oncology (ESMO) AI & Digital Oncology 2025. Développé en interne, VacDesignR® est un outil de conception informatique qui optimise l’architecture des plasmides recombinants pour les vecteurs MVA4, un élément central de la plateforme myvac® de Transgene. En réduisant les recombinaisons homologues indésirables et en sélectionnant de manière optimisée les séquences peptidiques pour l’assemblage des cassettes, VacDesignR® améliore considérablement la fiabilité de la production et la qualité des vecteurs.

BT-001 (virus oncolytique - administration par voie intratumorale) : la mise à jour des données de Phase 1/2 présentées à l’ESMO 2025 montre une activité antitumorale prometteuse

Transgene et BioInvent ont présenté un poster lors du congrès annuel 2025 de l’ESMO sur la mise à jour des résultats cliniques de BT-001, montrant une activité antitumorale prometteuse chez des patients atteints de tumeurs avancées en échec thérapeutique (voir communiqué de presse).

Ces nouvelles données issues de l’essai de Phase 1 (NCT04725331) évaluant BT-001 en combinaison avec la thérapie anti-PD-1 de MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA), KEYTRUDA® (pembrolizumab5), montrent une activité antitumorale positive locale, à distance et durable, observée au niveau des lésions injectées et non injectées. Ces régressions tumorales médiées par le système immunitaire sont cohérentes avec le mécanisme d’action selon lequel BT-001, en combinaison avec pembrolizumab, transforme les tumeurs « froides » en tumeurs immunologiquement actives (« chaudes ») – voir le poster.

Ces données soutiennent la poursuite du développement clinique de BT-001.

Gouvernance : l’équipe de Direction s’est renforcée, permettant d’accélérer le développement de la plateforme myvac®

En avril 2025, Simone Steiner a rejoint Transgene en tant Directrice des opérations techniques (Chief Technical Officer – CTO) et membre de l’équipe de Direction.

En février 2026, Feriel Marin a été nommée Directrice Qualité ad interim. À compter du 1er avril 2026, Sandrine Lemius devient Directrice Générale Déléguée-Pharmacienne Responsable ad interim. Elles rejoignent temporairement le Comité exécutif à la suite du départ à la retraite de Christophe Ancel, et jusqu’à l’arrivée de son/sa remplaçant(e).

Par ailleurs, le Conseil d’administration a nommé en juillet 2025 une nouvelle administratrice indépendante, Emmanuelle Quilès (voir communiqué de presse).

Principaux éléments financiers

Visibilité financière jusqu’au début de 2028, permettant de franchir des étapes de développement importantes

En décembre 2025, Transgene a procédé à une levée de fonds d’environ 105 millions d’euros et de la conversion en actions de sa dette de 39 millions d’euros envers son actionnaire TSGH – voir le communiqué de presse.

Le produit net de la levée de fonds, ainsi que sa trésorerie permettent l’accélération des programmes VTIN myvac® et étendent la visibilité financière de la Société jusqu’au début de 2028.

Indicateurs clés

7,2 millions d’euros de produits opérationnels en 2025 , contre 6,4 millions d’euros en 2024.

Les produits opérationnels sont principalement composés du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) (6,7 millions d’euros en 2025 contre 6,0 millions d’euros en 2024).

, contre 6,4 millions d’euros en 2024. Les produits opérationnels sont principalement composés du (6,7 millions d’euros en 2025 contre 6,0 millions d’euros en 2024). 42,3 millions d’euros de charges opérationnelles nettes en 2025 , contre 42,0 millions en 2024, reflétant la poursuite de l’inclusion des patients dans la partie de Phase 2 de l’essai clinique de Phase 1/2 de TG4050 dans le HNSCC. Cette activité se reflète dans les dépenses de Recherche & Développement (R&D), qui se sont élevées à 33,9 millions d’euros en 2025, contre 34,3 millions d’euros en 2024. Les dépenses de frais généraux s’établissent à 7,3 millions d’euros en 2025, contre 7,8 millions d’euros en 2024.

, contre 42,0 millions en 2024, reflétant la poursuite de l’inclusion des patients dans la partie de Phase 2 de l’essai clinique de Phase 1/2 de TG4050 dans le HNSCC. Cette activité se reflète dans les dépenses de Recherche & Développement (R&D), qui se sont élevées à 33,9 millions d’euros en 2025, contre 34,3 millions d’euros en 2024. Les dépenses de frais généraux s’établissent à 7,3 millions d’euros en 2025, contre 7,8 millions d’euros en 2024. Résultat opérationnel : perte de 35,1 millions d’euros en 2025 , contre une perte de 35,7 millions d’euros en 2024.

, contre une perte de 35,7 millions d’euros en 2024. Perte nette de 37,5 millions d’euros en 2025 , contre une perte nette de 34,0 millions d’euros en 2024.

, contre une perte nette de 34,0 millions d’euros en 2024. Consommation nette de trésorerie à 38,2 millions d’euros en 2025 , contre 27,7 millions d’euros en 2024.

, contre 27,7 millions d’euros en 2024. Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants : 111,9 millions d’euros au 31 décembre 2025 , contre à 16,7 millions d’euros à fin 2024, suite aux augmentations de capital intervenues en décembre 2025.

, contre à 16,7 millions d’euros à fin 2024, suite aux augmentations de capital intervenues en décembre 2025. Passifs courants et non-courants à 17,1 millions d’euros à fin 2025 , contre 27,0 millions d’euros à fin 2024, résultant de la conversion en actions de la dette tirée sur l’avance en compte-courant accordée par l’actionnaire majoritaire de la Société, TSGH, pour un montant d’environ 39 millions d’euros en décembre 2025. À la suite de cette opération, il a été mis fin à la Convention d’avance en compte-courant.

, contre 27,0 millions d’euros à fin 2024, résultant de la conversion en actions de la dette tirée sur l’avance en compte-courant accordée par l’actionnaire majoritaire de la Société, TSGH, pour un montant d’environ 39 millions d’euros en décembre 2025. À la suite de cette opération, il a été mis fin à la Convention d’avance en compte-courant. Capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société de 121,7 millions d’euros à fin 2025, contre 15,2 millions d’euros à fin 2024, résultant principalement de la réalisation des augmentations de capital en décembre 2025.

Les états financiers pour 2025 ainsi que l’analyse du résultat sont joints au présent communiqué de presse (annexes A et B).

Le Conseil d’administration de Transgene, présidé par le Dr. Alessandro Riva, s’est réuni le 24 mars 2026 et a arrêté les comptes de l’exercice 2025. Les états financiers ont fait l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes et les rapports de certification sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel complet compris dans le Document d’Enregistrement Universel (DEU) sera disponible début avril 2026.

Une conférence téléphonique en anglais aura lieu ce jour, le 24 mars 2026, à 18 h.





Lien webcast vers la conférence :

https://edge.media-server.com/mmc/p/y64mb3pc

Lien permettant d’obtenir un numéro de téléphone pour les participants :

https://register-conf.media-server.com/register/BIb6adf80e4e644d91ab27c560eba95749

Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la Société après la conférence.





Prochaines communications financières :

29 avril 2026 : Résultats financiers du premier trimestre 2026

22 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires

***

Contacts

Transgene Media : Investisseurs & Analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadege Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière Citigate Dewe Rogerson & Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud/Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 7 63 73 05 67 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Suivez-nous sur LinkedIn : @Transgene, Bluesky : @Transgene et X : @TransgeneSA

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.





Annexe A : États financiers 2025

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d’euros)

Actif 31 décembre 2025 31 décembre 2024 ACTIF COURANT Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 656 16 670 Autres actifs financiers courants 105 201 - Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 111 857 16 670 Créances clients 3 649 1 186 Autres actifs courants 2 172 2 812 Actifs détenus et destinés à la vente - - Total actif courant 117 678 20 668 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 13 501 14 293 Immobilisations incorporelles 49 62 Actifs financiers non courants 830 931 Autres actifs non courants 6 768 6 220 Total actif non courant 21 148 21 506 TOTAL ACTIF 138 826 42 174





Passif et capitaux propres 31 décembre 2025 31 décembre 2024 PASSIF COURANT Fournisseurs 6 020 9 500 Passifs financiers courants 400 181 Provisions courantes 979 726 Autres passifs courants 4 833 3 577 Total passif courant 12 232 13 984 PASSIF NON COURANT Passifs financiers non courants 1 658 10 215 Avantages au personnel 2 654 2 771 Provisions non courantes 547 - Autres passifs non courants - - Total passif non courant 4 859 12 986 Total passif courant et non courant 17 091 26 970 CAPITAUX PROPRES Capital 82 256 66 147 Prime d’émission et réserves 116 670 89 234 Report à nouveau (38 989) (105 760) Résultat de l’exercice (37 524) (33 971) Autres éléments du résultat global (678) (446) Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 121 735 15 204 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 138 826 42 174

Compte de résultat consolidé, IFRS

(en milliers d’euros, sauf pour les données par action)

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Crédit impôt recherche 6 720 6 046 Revenus des accords de collaboration et de licence 137 35 Autres produits 353 272 Produits opérationnels 7 210 6 353 Dépenses de recherche et développement (33 896) (34 278) Frais généraux (7 311) (7 761) Autres charges (1 062) 28 Charges opérationnelles (42 269) (42 011) Résultat opérationnel (35 059) (35 658) Produits financiers (charges), nets (2 465) 1 687 Résultat avant impôt (37 524) (33 971) Charge d’impôt sur le résultat - - RÉSULTAT NET (37 524) (33 971) Résultat net par action (€) – de base (0,26) (0,29) Résultat net par action (€) – dilué (0,26) (0,29)





TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS

(en milliers d’euros)

31 décembre 2025 31 décembre 2024 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net (37 524) (33 971) Annulation du résultat financier 2 465 (1 687) Élimination des éléments non monétaires Provisions 402 (492) Amortissements 1 326 1 281 Paiements en actions 922 568 Autres (41) - Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement et autres éléments opérationnels (32 451) (34 301) Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation Créances courantes et charges constatées d’avance (2 214) (543) Crédit d’impôt recherche (559) 7 188 Autres actifs courants 405 (685) Fournisseurs (3 481) 4 911 Produits constatés d’avance 930 (23) Autres passifs courants 324 (95) Trésorerie nette absorbée par les activités opérationnelles (37 046) (23 548) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (Acquisitions) / cessions d’immobilisations corporelles (842) (3 066) (Acquisitions) / cessions d’immobilisations incorporelles - (9) (Acquisitions) / cessions de participations de titres non consolidés - - Cessions d’autres actifs financiers (105 000) - Autres (acquisitions) / cessions (109) (131) Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (105 951) (3 206) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Résultat financier net 310 (404) Produit brut de l’émission d’actions 105 000 - Frais d’émission d’actions (962) (158) Financements publics conditionnés 352 - Avance en compte-courant 38 000 36 150 Remboursement de l’avance en compte-courant (8 100) (7 500) Acquisition/cession d’actions propres 112 111 Locations financières et variation des obligations locatives (17) (1 240) Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement 134 695 26 959 Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1 712) 799 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (10 014) 1 004 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 16 670 15 666 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 6 656 16 670 Investissements dans les autres actifs financiers courants 105 201 - Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 111 857 16 670

Annexe B : Analyse des résultats 2025

Évènements financiers clés de la période

L’Assemblée générale du 15 mai 2025 a approuvé une réduction du capital social d’un montant de 26 458 786,40 euros, par réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social de 0,50 euro à 0,30 euro.

En décembre 2025, Transgene a annoncé le succès de sa levée de fonds d’environ 105 millions d’euros via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres et d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Parallèlement à la levée de fonds de décembre 2025, la Société a réalisé une augmentation de capital réservée à TSGH (Institut Mérieux), au même prix par action que le Placement Privé et l’Offre PrimaryBid, pour un montant d’environ 39 millions d’euros, par compensation de créance avec les sommes avancées (intérêts compris) au titre de la convention en compte-courant qui avait été prorogée et augmentée en début d’exercice 2025 et à laquelle il a été mis fin suite à la levée de fonds indiquée ci-dessus.

À la suite de ces opérations, la Société est financée jusqu’au début de l’année 2028.

Produits opérationnels

Les produits opérationnels se sont élevés à 7,2 millions d’euros en 2025, contre 6,4 millions d’euros en 2024, et comprennent principalement le crédit d’impôt recherche (6,7 millions d’euros en 2025 contre 6,0 millions d’euros en 2024).

Dépenses opérationnelles

Dépenses de Recherche et Développement « R&D »

Les dépenses de R&D se sont élevées à 33,9 millions d’euros en 2025, contre 34,3 millions d’euros en 2024.

Le tableau suivant détaille les dépenses de R&D par nature de charge :

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Dépenses de personnel 13,0 12,2 Paiements en actions 0,4 0,3 Dépenses de propriété intellectuelle et coûts des licences 0,7 1,2 Dépenses externes sur projets cliniques 6,7 8,7 Dépenses externes sur autres projets 5,3 3,8 Dépenses de fonctionnement 6,5 6,8 Amortissements et provisions 1,3 1,2 DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 33,9 34,3

Les dépenses externes sur projets cliniques sont présentées nettes de la refacturation, au partenaire de co-développement NEC, des coûts de fabrication de l’essai de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou, lors de la randomisation des patients, pour un montant de 3,9 millions d’euros (0,8 million d’euros en 2024).

Dépenses de frais généraux

Les frais généraux s’élèvent à 7,3 millions d’euros en 2025 (contre 7,8 millions d’euros en 2024).

Le tableau suivant détaille les frais généraux par nature de charge :

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Dépenses de personnel 4,0 3,8 Paiements en actions 0,5 0,3 HHonoraires et frais de gestion 2,2 2,3 Autres frais généraux 0,6 1,4 Amortissements et provisions 0 0 FRAIS GÉNÉRAUX 7,3 7,8

Produits financiers (charges)

Le résultat financier affiche une perte de 2,5 millions d’euros en 2025, contre un bénéfice de 1,7 million d’euros en 2024.

La variation s’explique par l’impact négatif des effets de change liés à la dépréciation du dollar américain en 2025, en particulier par la perte réalisée lors de la cession de 9,5 millions de dollars américains en octobre 2025.

En 2024, le résultat financier était positif grâce à la réévaluation des avances conditionnées ADNA, qui avait généré un produit financier de 1,3 million d’euros.

Résultat net

La perte nette s’est élevée à 37,5 millions d’euros en 2025, contre 34,0 millions d’euros en 2024.

La perte nette par action, de base et diluée, s’établit à 0,26 euro en 2025, contre 0,29 euro par action en 2024.

Liquidités et ressources en capital

Au 31 décembre 2025, la Société disposait de 111 857 milliers d’euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers (contre 16,7 millions d’euros au 31 décembre 2024).

Consommation de trésorerie nette6

La consommation de trésorerie de la Société s’est établie à 38,2 millions d’euros en 2025, contre 27,7 millions d’euros en 2024.







1 Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) – Carcinome épidermoïde de la tête et du cou

2 Survie sans récidive : absence de réapparition de la maladie − disease-free survival (DFS) − ou de décès, toutes causes confondues

3 C. Ottensmeier et al, 2026 – disponible sur medRxiv, et sur le site internet de Transgene

4 Virus modifié de la vaccine Ankara (MVA)

5 KEYTRUDA® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme LLC (MDS), filiale de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA

6 La consommation de trésorerie est la somme des flux de trésorerie net des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des activités de financement hors produit d’émission d’actions et hors avance en compte courant/cession d’autres actifs financiers liés à l’actionnaire majoritaire. Elle n’inclut pas les effets des écarts de change.





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