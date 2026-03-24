SK pharmteco und Prozomix geben strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Biokatalyse-Kompetenzen für die weltweite Arzneimittelherstellung zu stärken

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), und Prozomix, ein Pionier auf dem Gebiet der Enzymforschung und -vielfalt, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die umfangreichen Biokatalysator-Bibliotheken von Prozomix in die Dienstleistungen von SK pharmteco im Bereich der Entwicklung und Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe zu integrieren und so den Übergang zu nachhaltigen, effizienten pharmazeutischen Prozessen zu beschleunigen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält SK pharmteco Zugang zum gesamten „Biocatalysis Enzyme Toolkit“ von Prozomix, das über 6.000 verschiedene native Biokatalysatoren umfasst. Dieser Zugang ermöglicht es SK pharmteco, die Enzyme in seinen Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Europa und Asien zu nutzen und zu testen, wodurch leistungsstarke Enzyme für die Synthese komplexer pharmazeutischer Wirkstoffe (API) rasch identifiziert werden können.

„Bei SK pharmteco ist es unsere Mission, enge Beziehungen zu Branchenführern aufzubauen, die auf Vertrauen, Qualität und dem gemeinsamen Engagement beruhen, Arzneimittel zuverlässig und nach höchsten Standards bereitzustellen“, so Jörg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. „Die Einbindung der Enzymvielfalt von Prozomix in unsere globalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsabläufe ergänzt unsere bestehenden Technologieplattformen und ermöglicht es uns, unseren Kunden innovativere und nachhaltigere Lösungen anzubieten. So stellen wir sicher, dass wir unser bestes Fachwissen einbringen, um unsere Kunden bei der Bewältigung der Komplexität der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen.“

Da Wirkstoffmoleküle immer komplexer werden, bietet der Einsatz von Enzymen eine umweltfreundlichere, selektivere und kostengünstigere Alternative zur herkömmlichen chemischen Synthese. Durch die Kombination der Expertise von SK pharmteco in der Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen mit der Enzymvielfalt von Prozomix bietet die Zusammenarbeit den Kunden einen reibungslosen Weg vom anfänglichen Enzym-Screening bis hin zur Enzymproduktion im industriellen Maßstab und der Arzneimittelherstellung.

Prozomix hat sich weltweit einen Namen gemacht, indem es durch seine äußerst vielfältigen Enzym-Panels und seine Fähigkeiten zur schnellen Skalierung Risiken in der frühen Phase der Bioprozessentwicklung minimiert. Durch diese Partnerschaft wird das Portfolio von Prozomix in einem breiteren Spektrum hochwertiger pharmazeutischer Projekte zum Einsatz kommen, wobei das umfangreiche weltweite Produktionsnetzwerk von SK pharmteco genutzt wird.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden CDMO-Anbieter wie SK pharmteco, um sicherzustellen, dass das volle Potenzial unseres Enzymportfolios in den anspruchsvollsten pharmazeutischen Anwendungen ausgeschöpft wird“, sagte Simon Charnock, CEO von Prozomix. „Unsere Fähigkeit, große Mengen optimierter Enzyme schnell bereitzustellen, garantiert in Verbindung mit der herausragenden Fertigungskompetenz von SK pharmteco, dass Kunden mit unübertroffener Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von der Forschungsphase zur kommerziellen Produktion übergehen können.“

Diese Zusammenarbeit bedeutet eine erhebliche Erweiterung des Technologieangebots von SK pharmteco und festigt dessen Position als bevorzugter Partner für verschiedene Therapieansätze in der globalen biopharmazeutischen Industrie. Weitere Informationen zu den Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich der Biokatalyse finden Sie hier.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.



Über Prozomix

Prozomix ist ein in Großbritannien ansässiges Biotechnologieunternehmen mit langjähriger Tradition, das über eines der weltweit umfangreichsten Sortimente an Spezialenzymen verfügt. Mit Schwerpunkt auf Enzymvielfalt und -versorgung, unter anderem als Auftragsfertiger (CMO), bietet Prozomix Biokatalysatoren an, die weltweit Forschung, Entwicklung und Produktion in zahlreichen Branchen vorantreiben.

info@prozomix.com

www.prozomix.com



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Kommunikationsberater

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