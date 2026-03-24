SK pharmteco et Prozomix annoncent une collaboration stratégique visant à renforcer leurs capacités en matière de biocatalyse pour la fabrication de médicaments à l’échelle mondiale

RANCHO CORDOVA, Californie, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco, une organisation mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat (CDMO) et Prozomix, pionnière dans la découverte et la diversité des enzymes, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique. Cette collaboration prévoit d’intégrer les vastes bibliothèques de biocatalyseurs de Prozomix aux services de développement et de fabrication de petites molécules de SK pharmteco, afin d’accélérer la transition vers des procédés pharmaceutiques durables et efficaces.

Grâce à ce partenariat, SK pharmteco aura accès à l’ensemble de la « boîte à outils d’enzymes de biocatalyse » de Prozomix, qui comprend plus de 6 000 biocatalyseurs naturels différents. Cet accès donnera à SK pharmteco les moyens d’utiliser ces enzymes et de procéder à des tests de criblage dans ses centres de recherche et développement aux États-Unis, en Europe et en Asie, afin d’identifier rapidement des enzymes hautement performantes pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) complexes.

« Chez SK pharmteco, notre mission est de nouer des relations solides avec les leaders du secteur, qui reposent sur la confiance, la qualité et un engagement commun à fournir des médicaments de manière fiable répondant à des normes plus exigeantes, » a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « L’intégration de la diversité enzymatique de Prozomix dans notre processus mondial de recherche et développement et de fabrication vient compléter nos plateformes technologiques actuelles, et nous aide à offrir à nos clients des solutions plus innovantes et durables, tout en leur garantissant le meilleur savoir-faire pour les accompagner dans les complexités liées au développement de médicaments. »

À l’heure où les molécules médicamenteuses gagnent en complexité, le recours aux enzymes offre une alternative plus écologique, plus sélective et plus rentable à la synthèse chimique traditionnelle. En associant l’expertise de SK pharmteco dans la production de principes actifs pharmaceutiques à base de petites molécules à la diversité enzymatique de Prozomix, ce partenariat ouvre aux clients une voie sans encombre, depuis le criblage initial des enzymes jusqu’à leur production à grande échelle et la fabrication des médicaments.

Prozomix a acquis une réputation mondiale en matière de réduction des risques liés au développement précoce des bioprocédés grâce à ses ensembles d’enzymes très variés et à ses capacités de montée en puissance rapide. Ce partenariat élargira le champ d’application du portefeuille de Prozomix à un éventail plus large de projets pharmaceutiques à forte valeur ajoutée en s’appuyant sur le vaste réseau mondial de sites de fabrication de SK pharmteco.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un leader mondial du secteur des CDMO tel que SK pharmteco pour exploiter pleinement le potentiel de notre gamme d’enzymes dans les applications pharmaceutiques les plus exigeantes, » a déclaré Simon Charnock, PDG de Prozomix. « Notre capacité à fournir dans de cours délais de grandes quantités d’enzymes optimisées, couplée à l’excellence de SK pharmteco en matière de fabrication, garantit à nos clients une transition de la phase de découverte à la production à l’échelle commerciale avec une rapidité et une fiabilité inégalées. »

Cette collaboration marque un élargissement important de l’offre technologique de SK pharmteco, qui vient ainsi consolider davantage sa position de partenaire de choix dans le domaine des approches multimodales pour le secteur biopharmaceutique mondial. Si vous souhaitez en savoir plus sur les compétences de SK pharmteco en matière de biocatalyse, vous trouverez plus d’informations ici.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l’entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l’expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.



À propos de Prozomix

Prozomix est une société britannique spécialisée dans les biotechnologies, qui dispose d’une longue expérience et propose l’une des plus vastes gammes d’enzymes spécialisées au monde. En mettant l’accent sur la diversité et l’approvisionnement en enzymes, notamment en tant que fabricant sous contrat (CMO), Prozomix fournit des biocatalyseurs qui stimulent la recherche, le développement et la production dans de nombreux secteurs à l’échelle mondiale.

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