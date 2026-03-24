SK pharmteco와 Prozomix, 글로벌 의약품 생산 위한 바이오촉매 역량 강화 위해 전략적 협력 체결

미국 캘리포니아주 랜초 코르도바, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 선도 기업인 SK 팜테코 (SK pharmteco)와 효소 발굴 및 다양성 분야의 선구자인 Prozomix가 전략적 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 협력은 Prozomix가 보유한 광범위한 바이오촉매 라이브러리를 SK pharmteco의 소분자 개발 및 생산 서비스에 통합해, 보다 지속 가능하고 효율적인 제약 공정으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 한다.

이번 파트너십을 통해 SK pharmteco는 6,000종 이상의 다양한 천연 바이오촉매를 포함한 Prozomix의 ‘Biocatalysis Enzyme Toolkit’ 전체에 접근할 수 있게 된다. 이를 바탕으로 SK pharmteco는 미국, 유럽, 아시아에 위치한 연구개발(R&D) 센터 전반에서 효소를 활용하고 스크리닝을 수행할 수 있으며, 복잡한 원료의약품(API) 합성에 적합한 고성능 효소를 신속하게 발굴할 수 있게 된다.

SK pharmteco의 최고경영자(CEO) 요르크 알그림(Joerg Ahlgrimm)은 “SK pharmteco의 사명은 신뢰, 품질, 그리고 의약품을 보다 높은 기준으로 안정적으로 공급하겠다는 공동의 의지를 바탕으로 업계 선도 기업들과 강력한 파트너십을 구축하는 것”이라며 “Prozomix의 효소 다양성을 당사의 글로벌 연구개발 및 생산 워크플로에 통합하는 것은 기존 기술 플랫폼과 상호 보완적이며, 고객들에게 보다 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있도록 한다. 이를 통해 고객들이 복잡한 신약 개발 과정을 보다 효과적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 최상의 전문성을 제공할 것”이라고 말했다.

의약품 분자가 점점 더 복잡해짐에 따라 효소 활용은 기존 화학 합성 방식에 비해 보다 친환경적이고 선택성이 높으며 비용 효율적인 대안으로 주목받고 있다. SK pharmteco의 소분자 원료의약품(API) 생산 역량과 Prozomix의 효소 다양성을 결합함으로써, 이번 협력은 초기 효소 스크리닝부터 대규모 효소 생산 및 의약품 제조에 이르기까지 고객에게 원활한 통합 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.

Prozomix는 다양한 효소 패널과 신속한 규모 확대 역량을 바탕으로 초기 생물공정 개발 단계에서의 리스크를 줄이는 데 있어 글로벌 명성을 쌓아왔다. 이번 파트너십을 통해 Prozomix의 포트폴리오는 SK pharmteco의 광범위한 글로벌 생산 네트워크를 활용해 고부가가치 제약 프로젝트 전반에 보다 폭넓게 적용될 예정이다.

Prozomix의 최고경영자(CEO) 사이먼 차녹(Simon Charnock)은 “SK pharmteco와 같은 글로벌 CDMO 선도 기업과 협력하게 되어 매우 기쁘다”며 “당사의 효소 포트폴리오가 가장 까다로운 제약 분야에서 최대한의 가치를 발휘할 수 있도록 할 것”이라고 말했다. 이어 “대량의 최적화된 효소를 신속하게 공급할 수 있는 역량과 SK pharmteco의 우수한 제조 역량이 결합됨으로써, 고객들은 신약 발견 단계부터 상업 생산까지 전 과정을 유례없는 속도와 신뢰성으로 진행할 수 있게 될 것”이라고 덧붙였다.

이번 협력은 SK pharmteco의 기술 포트폴리오를 한층 확장하는 중요한 계기가 될 것으로, 글로벌 바이오제약 산업에서 다양한 치료 방식(multi-modality)을 지원하는 핵심 파트너로서의 입지를 더욱 강화할 전망이다. SK pharmteco의 바이오촉매 역량에 대한 자세한 내용은 해당 페이지에서 확인할 수 있다.

SK pharmteco 소개

SK pharmteco는 미국, 유럽, 한국 전역에 생산 시설과 연구개발(R&D) 센터, 분석 연구소를 갖춘 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업이다. 회사의 핵심 역량은 소분자, 펩타이드, 바이럴 벡터 분야에 집중되어 있으며, 복잡한 치료제를 시장에 출시하는 데 필요한 전문 기술을 제공하고 있다. 이러한 기반을 바탕으로 SK pharmteco는 다양한 규모의 바이오제약 파트너들에게 전 세계적으로 포괄적인 개발 및 생산 솔루션을 지원하고 있다. SK pharmteco는 한국 재계 2위인 SK그룹의 전략적 투자회사인 SK㈜(KRX: 034730)의 자회사다.



Prozomix 소개

Prozomix는 영국에 기반을 둔 바이오기술 기업으로, 세계 최대 수준의 특수 효소 컬렉션을 보유한 기업 중 하나다. 효소 다양성과 공급에 중점을 두고 있으며, CMO 역할을 포함해 다양한 산업 분야의 연구, 개발, 생산을 지원하는 바이오촉매를 글로벌 시장에 제공하고 있다.

info@prozomix.com

www.prozomix.com



연락처:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com