eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

eQ Oyj Pörssitiedote

24.3.2026, klo 19:30

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tiistaina 24. maaliskuuta 2026 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, teki päätöksen seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,52 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 2.4.2026. Toinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2026 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 7.10.2026 ja osingon maksupäivän 14.10.2026.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten palkkiot, lukumäärä ja jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Arminen, Nicolas Berner, Caroline Bertlin, Georg Ehrnrooth, Janne Larma ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Janne Larman hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,45 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen perusteella annettavista osakkeista tai osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista 50 % voidaan käyttää kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muuten palkitsemiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Helsinki 24.3.2026

eQ Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Juha Surve, Johtaja, lakiasiat, puh. +358 9 6817 8733

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.