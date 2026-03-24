Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

Paris, le 24 mars 2026

  

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025
  

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 d’Air France-KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 mars 2026.

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d’Air France-KLM www.airfranceklm.com (Rubrique Finance\Publications\Information réglementée).

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL, et comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux.

  

Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Marouane Mami                                                            

michiel.klinkers@airfranceklm.com        mamami@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe


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CP Mise à disposition de l'URD 2025 AFKL_VF
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