CROSSJECT publie ses résultats financiers 2025 et confirme le renforcement de sa trajectoire opérationnelle, industrielle et financière

DIJON, France – 24 mars 2026 (18H30 CET) – CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, en phase avancée de développement et d'enregistrement de ZEPIZURE®, un injectable pour la prise en charge des crises d'épilepsie, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Avancées continues sur les priorités industrielles et réglementaires de ZEPIZURE®.

Soutien renforcé de la BARDA, avec un financement total porté à 43,3 M$.

Développement de la plateforme ZENEO®, notamment sur l’intramusculaire, ZEPIZURE® Junior.

Produits d’exploitation en hausse 12,25% à 14,9 M€.

Résultat d’exploitation en amélioration à -11,6 M€ (vs -13,0 M€ publié en 2024 et -14,2 M€ retraité des éléments exceptionnels).

Résultat net en amélioration à -10,4 M€ € (Vs -12,8 m€ en 2024).

Trésorerie disponible de 5,1 M€ au 31 décembre 2025, complétée par une créance de Crédit d’Impôt Recherche de 2,8 M€ soit un total de 7,9 m€ Vs 8,4m€.

Réduction de 2,7 M€ de la dette bancaire, avec une structure de financement activement rééquilibrée.

Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT, déclare :

« En 2025, CROSSJECT a renforcé la maîtrise de sa trajectoire. L’amélioration de nos résultats, la discipline de notre exécution et la focalisation de nos ressources sur nos priorités clés nous permettent d’aborder la suite avec davantage de lisibilité et de confiance. Dans ce cadre, la Société, en coordination avec la BARDA, poursuit activement ses travaux de préparation réglementaire, avec l’objectif de permettre un dépôt de l’EUA dans les meilleurs délais. »

Une année 2025 de consolidation opérationnelle et réglementaire

En 2025, CROSSJECT a poursuivi avec méthode l’exécution de ses priorités autour de ZEPIZURE®. La Société a notamment annoncé en mars des résultats satisfaisants de stabilité à 6 mois à température ambiante pour un lot d’enregistrement, ainsi que la production de lots de validation supplémentaires par EUROFINS. CROSSJECT a également fait état de plusieurs audits positifs de ses sites de production, en préparation des prochaines étapes réglementaires.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité du communiqué des résultats financiers 2024, qui soulignait déjà la progression de la fabrication des lots réglementaires, les premiers résultats de stabilité et la préparation du dossier réglementaire lié à ZEPIZURE®.

En septembre 2025, CROSSJECT a annoncé un amendement de son contrat BARDA incluant un financement additionnel de 11,3 M$, portant le montant total du contrat à 43,3 M$. Ce soutien additionnel a vocation à accompagner les activités réglementaires et de fabrication engagées en vue des prochaines étapes d’autorisation.

Parallèlement, CROSSJECT a poursuivi le développement de sa plateforme ZENEO®. La Société a publié en 2025 des données positives sur les performances intramusculaires du dispositif, montrant une profondeur d’injection conforme aux injections intramusculaires traditionnelles. Elle a également annoncé des avancées sur ZEPIZURE® Junior, avec une calibration adaptée à la population pédiatrique.

À titre indicatif, CROSSJECT estime que le potentiel commercial agrégé de son portefeuille prioritaire de médicaments d’urgence dans le midazolam, l’adrénaline et l’hydrocortisone pourrait représenter, à terme, un ordre de grandeur proche de 1 milliard d’euros de ventes annuelles en pic, selon les marchés visés et les modalités de commercialisation retenues, en direct ou avec des partenaires.

Renforcement de la structure et des moyens d’exécution

L’année 2025 a également été marquée par un renforcement de la gouvernance, de la structure financière et de la visibilité marché de CROSSJECT. La Société a annoncé la préparation de la commercialisation directe aux États-Unis.

Sur le plan du financement, CROSSJECT a sécurisé plusieurs opérations au cours de l’exercice, dont une nouvelle tranche d’OCAs en février, une augmentation de capital de 5,7 M€ en juin, ainsi qu’un financement de 5 M€ auprès de Vatel Capital en novembre.

La Société a également poursuivi le renforcement de sa visibilité auprès de la communauté financière, avec l’initiation de couverture du titre par Maxim Group, puis par Portzamparc / BNP Paribas, ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité.

Dans ce contexte, 2025 apparaît comme une année de consolidation et de préparation active, au cours de laquelle CROSSJECT a renforcé les conditions opérationnelles, réglementaires et financières de ses prochaines étapes de développement.

Une amélioration des résultats financiers en 2025

Au titre de l’exercice 2025, CROSSJECT a enregistré des produits d’exploitation de 14,9 M€, contre 13,3 M€ en 2024, soit une progression de 12,2 %. Cette évolution est principalement portée par les autres produits, correspondant à la facturation BARDA qui s’établissent à 12,1 M€ en 2025, contre 8,2 M€ en 2024.

Les charges d’exploitation s’établissent à 26,5 M€, contre 26,2 M€ en 2024. Le résultat d’exploitation ressort à -11,6 M€, contre -13,0 M€ en 2024 en données publiées. En base retraitée des éléments exceptionnels enregistrés en 2024, le résultat d’exploitation 2024 s’élevait à -14,2 M€, confirmant l’amélioration de la performance opérationnelle en 2025.

Le résultat financier s’établit à -1,6 M€, contre -1,4 M€ en 2024.

Au total, le résultat net 2025 ressort à -10,4 M€, en amélioration par rapport à -12,8 M€ en 2024. Cette amélioration traduit la progression des produits d’exploitation et la poursuite d’une gestion disciplinée des dépenses, dans un contexte où la Société continue à investir dans la préparation réglementaire, l’outil industriel et ses médicaments prioritaires.

Une structure financière pilotée avec rigueur

Au 31 décembre 2025, le total du bilan s’élève à 30,4 M€, contre 31,6 M€ au 31 décembre 2024.

Le bilan reflète également la poursuite des investissements engagés sur les actifs de développement et les capacités industrielles, avec notamment 8,1 M€ de R&D nette inscrite à l’actif et 3,5 M€ d’immobilisations en cours.

La structure de passif de CROSSJECT traduit une gestion active de ses équilibres financiers. La Société a notamment remboursé 2,7 M€ de dette bancaire sur l’exercice, les emprunts auprès des établissements de crédit s’établissant à 10,2 M€, contre 12,9 M€ à fin 2024.

Dans le même temps, la structure de financement a été adaptée aux besoins de développement de la Société, avec la souscription de la dernière tranche HCM en février 2025, l’amortissement des échéances 2025 et la mise en place d’un nouveau financement de 5 M€ en novembre 2025 portant la dette obligataire convertible au 31 décembre 2025 à 9,6 M€.

Position de Trésorerie

Les disponibilités ressortent à 5,1 M€ à fin 2025. Cette position est complétée par une créance de Crédit d’Impôt Recherche 2025 de 2,8 M€.

La recherche de financements est notre priorité.

Compte tenu de ses ressources financières au 31 mars 2026 et des relations historiques avec ses prêteurs et créanciers ainsi qu’avec ses investisseurs, la société est confiante dans sa capacité à financer son business plan jusqu’à la date où démarreront les premières commandes commerciales de la BARDA.

Dans la mesure où les perspectives de ZEPIZURE® s’améliorent et où CROSSJECT consacre des ressources à la recherche et développement de ses autres produits candidats, ZENEO® Hydrocortisone et ZENEO® Adrénaline, la société continuera d’explorer activement les meilleures façons de financer ses activités, au moyen de financements par capitaux propres, d’emprunts, de financements publics et d’autres types de financements tout au long de 2026.

Perspectives

CROSSJECT poursuit sa feuille de route avec méthode, dans un cadre de gestion rigoureux et avec une attention soutenue portée à la gestion de sa liquidité, à l’optimisation de sa structure de financement et à l’exécution de ses priorités. Sous réserve du bon déroulement des prochaines étapes réglementaires et opérationnelles, la Société vise les premières livraisons commerciales à la BARDA en 2026 et le démarrage de la commercialisation de ZEPIZURE® aux États-Unis en 2027.

ANNEXES – Comptes en cours d’audit

COMPTE DE RESULTAT en K€ 31/12/2025 31/12/2024 Variation Autres produits BARDA 12 101 8 168 3 933 Subventions 136 1 332 -1196 Production stockée -143 30 -173 Production immobilisée 2 430 2 783 -353 Reprise sur amort et transfert de charges 354 944 -590 Produits d'exploitation 14 878 13 2578 1 621 Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 453 2 004 -551 Variation de stock (matières premières et autres

approv.) -109 -381 271 Autres achats et charges externes 10 655 10 439 216 Impôts et taxes 258 280 -22 Charges de personnel 7 777 7 797 -20 Dotations aux amortissements 4 890 4 847 43 Autres dotations 1 225 825 400 Autres charges 335 408 -73 Charges exploitation 26 484 26 219 265 Résultat d'exploitation -11 606 -12 962 1 356 Résultat financier - 1578 -1 429 - 149 Résultat exceptionnel -1 230 1 230 Impôt sur les sociétés 2 817 2 826 -9 RESULTAT NET - 10 367 -12 795 2 428





BILAN ACTIF EN K€ 31/12/2025 31/12/2024 VARIATION ACTIF IMMOBILISE R&D 8 086 9 591 -1 505 Brevets et marques 0 0 0 Autres immos incorporelles 5 -5 Immos corporelles 2 430 2 126 304 Immos en cours 3 486 2 924 562 Immos financières 998 1 041 -43 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 000 15 687 -- 687 ACTIF CIRCULANT Matières premières, autres approv. 2 142 1 970 172 Production en cours 1 350 1 448 -98 Autres créances 5 895 4 295 1 600 Disponibilités 5 080 7 036 -1956 Charges constatées d'avance et à répartir 965 1 131 -166 TOTAL ACTIF CIRCULANT 15 432 15 880 -448 TOTAL ACTIF 30 432 31 567 - 1 135





BILAN PASSIF EN K€ 31/12/2025 31/12/2024 VARIATION Capital 5 225 4 554 671 Primes émissions 7 768 7 192 576 Report à nouveau - 8391 -2 596 - 5795 Résultat de l'exercice - 10 367 -12 795 2 428 Subventions d'investissement 892 972 -80 TOTAL CAPITAUX PROPRES - 4873 -2 673 - 2 200 Avances conditionnées 4 687 5 391 -704 Provisions risques & charges 1 608 910 698 EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires 9 608 5 478 4 130 Emprunts 10 210 12 874 -2 664 Divers 2 626 2 717 -90 Dettes-fournisseurs 4 400 4 554 -150 Dettes fiscales et sociales 1 602 1 700 -98 Produits constatés d'avance 559 616 -57 TOTAL DETTES 29 011 27 939 1 071 TOTAL PASSIF 30 432 31 567 -1 135





RUBRIQUES 31/12/2025 31/12/2024 Résultat net - 10 368,00 - 12 796,00 Amortissements et provisions 5 701,00 5 220,00 Valeur nette comptable des actifs - 795,48 Autres produits et charges calculées 100,19 - 28,39 Quote part de subvention virée au résultat - 80,33 - 252,83 Capacité d'autofinancement - 4 647,14 - 7 061,74 Variation du besoin en fonds de roulement - 1 700,91 - 896,50 (1) Flux net de trésorerie généré par l'activité - 6 348,05 - 7 958,23 Acquisition d'immobilisations - 4 500,15 - 3 526,51 Variation immobilisations financières 37,30 100,23 (2) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 4 462,84 - 3 426,28 Augmentation de Capital 369,00 877,60 Primé d’émission 4 445,62 14 207,00 Emprunt Obligataire 7 496,00 6 720,00 Remboursement OC - 1 260,00 Souscription d’Emprunt 750,00 Remboursement Emprunt - 3 502,39 - 3 284,40 Remboursement dépôt de garantie 60,42 Subvention d'investissement 559,97 Dettes sur immobilisations - 82,33 Remboursement avances remboursables - 703,75 - 2 365,00 Encaissement Avances remboursables 696,52 (3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 8 854,48 16 129,78 Variations de trésorerie (1)+(2)+(3) - 1 956,41 4 745,27 Trésorerie d'ouverture 7 036,54 2 291,27 Trésorerie de clôture 5 080,13 7 036,54

Pièce jointe