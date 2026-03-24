Resumé af FLSmidth & Co. A/S’ ordinære generalforsamling

SELSKABSMEDDELELSE NR. 20-2026

FLSmidth & Co. A/S

24. marts 2026

København, Danmark





Tirsdag den 24. marts 2026, kl. 16:00, afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København SV, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2025

2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2025

3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

Endelig godkendelse af honorarer for 2025 Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2026

4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

5. Præsentation af vederlagsrapporten for 2025 til vejledende afstemning

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelsen:

8.1 Vedtagelse af vederlagspolitik

8.2 Skadesløsholdelsesordning

8.3 Egne aktier

8.4 Kapitalnedsættelse ved ændring af aktiernes nominelle værdi

8.5 Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

9. Eventuelt





Ad 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2025.

Ad 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2025.

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2026.

Ad 4: Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på kr. 4 pr. aktie blev vedtaget.

Ad 5: Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2025 ved vejledende afstemning.

Ad 6: Generalforsamlingen genvalgte Anne Louise Eberhard, Anna Kristiina Hyvönen, Lars Engström og Rune Wichmann til bestyrelsen. Ydermere blev Lene Skole-Sørensen valgt til bestyrelsen. Mads Nipper, Thrasyvoulos Moraitis og Christian Bruch udtrådte af bestyrelsen.

Ad 7: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.



Ad 8: Forslag fra bestyrelsen:

Re 8.1: Generalforsamlingen godkendte den reviderede vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion.

Re 8.2: Bestyrelsens forslag om oprettelse af en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen og den registrerede direktion blev godkendt.



Re 8.3: Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til tilbagekøb af egne aktier indtil den næste ordinære

generalforsamling svarende til op til 10% af selskabets aktiekapital, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke må overstige 10% af aktiekapitalen, blev godkendt.

Re 8.4: Bestyrelses forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved forholdsmæssig nedsættelse af den nominelle værdi af samtlige aktier blev godkendt. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre DKK 115.300.000, fordelt på aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf, som handles i stykstørrelser af DKK 2,00.

Re 8.5: Forslag om forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen blev godkendt. Bemyndigelserne er forlænget til den 24. marts 2031 med en samlet maksimal udstedelse af aktier på op til DKK 11.530.000.

Re 9: Intet under eventuelt.

Generalforsamlingens dirigent afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 16.52.

67,74% af stemmerne og af aktiekapitalen var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Lene Skole-Sørensen som forperson og Rune Wichmann som næstforperson.





