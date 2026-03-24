Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 mars 2026)

Le 24 mars 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 16 au 20 mars 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Mar-26
|FR0000073298
|14 542
|36,4755
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Mar-26
|FR0000073298
|10 458
|36,4175
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Mar-26
|FR0000073298
|16 124
|36,4578
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Mar-26
|FR0000073298
|10 000
|36,4223
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|18-Mar-26
|FR0000073298
|7 126
|35,1285
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|18-Mar-26
|FR0000073298
|2 874
|35,0464
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|19-Mar-26
|FR0000073298
|16 066
|34,2627
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|19-Mar-26
|FR0000073298
|8 934
|34,1996
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Mar-26
|FR0000073298
|15 571
|33,8206
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Mar-26
|FR0000073298
|9 429
|33,7687
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe