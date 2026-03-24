Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 mars 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 24 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 16 au 20 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Mar-26FR000007329814 54236,4755XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Mar-26FR000007329810 45836,4175DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Mar-26FR000007329816 12436,4578XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Mar-26FR000007329810 00036,4223DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-Mar-26FR00000732987 12635,1285XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-Mar-26FR00000732982 87435,0464DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-Mar-26FR000007329816 06634,2627XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-Mar-26FR00000732988 93434,1996DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Mar-26FR000007329815 57133,8206XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Mar-26FR00000732989 42933,7687DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 03 24_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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