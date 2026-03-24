Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (16 au 20 mars 2026)

Le 24 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 16 au 20 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Mar-26 FR0000073298 14 542 36,4755 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Mar-26 FR0000073298 10 458 36,4175 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Mar-26 FR0000073298 16 124 36,4578 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Mar-26 FR0000073298 10 000 36,4223 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-Mar-26 FR0000073298 7 126 35,1285 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-Mar-26 FR0000073298 2 874 35,0464 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-Mar-26 FR0000073298 16 066 34,2627 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-Mar-26 FR0000073298 8 934 34,1996 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Mar-26 FR0000073298 15 571 33,8206 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Mar-26 FR0000073298 9 429 33,7687 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe