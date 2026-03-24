eQ Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelman 2025 laajentamisesta

eQ Oyj Pörssitiedote
24.3.2026, klo 20:00
Varsinaisen yhtiökokouksen tänään 24.3.2026 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt, välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessaan, laajentaa eQ:n optio-ohjelmaa 2025 yhteensä 300 000 optio-oikeudella. Kullakin optio-oikeudella voi optio-ohjelman 2025 ehtojen mukaisesti merkitä yhden eQ Oyj:n uuden osakkeen.
Optio-ohjelmassa 2025 on laajennuksen jälkeen yhteensä 1 660 000 kpl optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 1 660 000 yhtiön uuden osakkeen merkintään optio-ohjelman 2025 ehdoin. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi näin ollen optio-oikeuksien 2025 perusteella nousta enintään 1 660 000 uudella osakkeella ja optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden laimennusvaikutus on korkeintaan noin 4 % nykyiselle osakemäärälle.
eQ Oyj:n hallitus on samassa yhteydessä päättänyt antaa optio-ohjelman 2025 perusteella hallituksen nimeämälle eQ-konsernin palveluksessa olevalle avainhenkilölle yhteensä 70 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optioilla kannustetaan optionsaajia pitkäjänteiseen työntekoon eQ-konsernin omistaja-arvon parantamiseksi sekä toimimaan pitkällä aikavälillä eQ-konsernin etujen mukaisesti. Optio-ohjelma 2025:n piirissä on noin neljännes eQ-konsernin henkilöstöstä.
Optio-ohjelman 2025 ehdot ovat kokonaisuudessaan liitteenä sekä nähtävissä eQ Oyj:n internetsivuilla.
Helsinki 24.3.2026
eQ Oyj
Hallitus
Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
