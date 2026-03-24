Norðurslóð 4 ehf.: Ársreikningur 2025

Stjórn Norðurslóðar 4 ehf. hefur samþykkt ársreikning félagsins vegna ársins 2025.
Lykiltölur reikningsins eru eftirfarandi:
Rekstrartekjur ársins námu 241 m.kr (2024: 208 m.kr.).
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu (NOI) nam 115 m.kr. (2024: 34 m.kr.).
Matsbreyting fjárfestingareigna nam 119 m.kr. til lækkunar (2024: 109 m.kr. til hækkunar).
Tap ársins nam 116 m.kr. samanborið við tap að fjárhæð 3 m.kr. árið 2024.
Virði fjárfestingareigna var 2.451 m.kr. í árslok (31.12.2024: 2.436 m.kr.).
Eiginfjárhlutfall var 8,0% í árslok (31.12.2024: 12,6%).
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða netfangið einar@reitir.is.
