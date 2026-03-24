Micro, AMFI et CEiiA unissent leurs forces pour créer la prochaine génération de micro-voitures et industrialiser BEN à Turin

ZURICH et TURIN, Italie, et MATOSINHOS, Portugal, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micro, AMFI — Automotive Micro Factory Italy, et CEiiA ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à établir une collaboration stratégique dans le domaine de la micro-mobilité électrique. Ce partenariat a pour objectif de créer des synergies entre deux micro-voitures électriques européennes complémentaires — Microlino et BEN — dans les domaines de la technologie, de la production industrielle et du développement des marchés.

Une complémentarité naturelle : Microlino rencontre BEN

Microlino, conçu par Micro, est une micro-voiture électrique à batterie emblématique, inspirée des « bubble cars » des années 1950, destinée au marché des particuliers (B2C). BEN (BE Neutral), développé par CEiiA, est un micro-véhicule électrique modulaire conçu pour les usages professionnels (B2B), intégrant une plateforme numérique avancée (SPIRIT) permettant des services de mobilité intelligente, le suivi des émissions de CO₂ et la gestion de flottes.

Ensemble, Microlino et BEN couvrent l’ensemble du spectre de la micro-mobilité urbaine — de l’usage privé aux services partagés et aux livraisons du dernier kilomètre — offrant une proposition européenne unique pour des villes durables.

Portée de la coopération

Dans le cadre du protocole d’accord, les trois parties exploreront des collaborations dans plusieurs domaines clés : optimisation conjointe de la chaîne d’approvisionnement, partage des technologies de motorisation, d’électronique et de solutions numériques, coopération en ingénierie et développement de produits, ainsi qu’initiatives communes en matière de financements européens et de développement sur les marchés internationaux. Le partenariat pose également les bases de l’industrialisation de BEN sur le site de production d’AMFI à Turin, en s’appuyant sur l’expertise reconnue d’AMFI en tant que fabricant sous contrat de nouvelle génération pour les micro-véhicules électriques.

Turin comme pôle industriel

AMFI, qui fait partie du même groupe holding suisse que Micro, est implantée à Turin et jouera le rôle de pilote industriel pour la production de BEN. Grâce à une organisation de production évolutive et flexible, AMFI apporte une expertise approfondie dans la fabrication de micro-véhicules électriques et travaillera aux côtés de CEiiA pour définir la chaîne d’approvisionnement, les processus de production et les standards de qualité nécessaires à une production en série. Cette collaboration renforce le rôle croissant de Turin comme pôle européen de la mobilité durable et innovante.

La durabilité au cœur du projet

Les deux organisations partagent un engagement fort en faveur de la durabilité. La technologie AYR de CEiiA — lauréate du New European Bauhaus en 2021 et intégrée au réseau « Impact on Climate » de Google — permet de mesurer, suivre et valoriser les émissions de CO₂ évitées dans la mobilité durable. L’intégration de cette capacité avec l’efficacité de Microlino en transport urbain ouvre de nouvelles perspectives pour les villes visant la neutralité carbone.

Ce qu’en disent les partenaires

Oliver Ouboter, directeur des opérations de Micro, déclare : « Microlino a démontré que les micro-véhicules électriques peuvent séduire les consommateurs à travers toute l’Europe. En unissant nos forces avec CEiiA et en intégrant BEN dans l’écosystème de production d’AMFI à Turin, nous créons une plateforme européenne puissante couvrant à la fois la mobilité privée et professionnelle. Cette collaboration est une évolution naturelle de notre vision : rendre les villes plus propres, plus intelligentes et plus agréables à vivre — un micro-véhicule à la fois. »

Michelangelo Liguori, directeur général d’AMFI, ajoute : « AMFI est née avec l’ambition de devenir un pôle industriel stratégique pour le secteur des micro-véhicules électriques en Europe. Ce partenariat avec CEiiA constitue une étape concrète dans cette direction : en intégrant BEN à notre site de production aux côtés de Microlino, nous atteignons la masse critique nécessaire pour bâtir un écosystème industriel européen réellement compétitif et évolutif. Turin dispose des talents, des infrastructures et désormais des partenariats pour mener cette transformation. »

Helena Silva, directrice technique de CEiiA, souligne : « Ce partenariat avec Micro et AMFI marque une nouvelle phase dans le développement du projet BEN, renforçant la création d’un modèle industriel collaboratif en Europe. La mise en place du premier site de production à Turin permettra de développer des synergies dans de nombreux domaines avec Microlino, contribuant à une industrie européenne plus compétitive, innovante et durable. »

À propos de Micro

Micro Mobility Systems est une entreprise suisse dédiée aux solutions de transport écologiques pour les courtes distances. Fondée à Küsnacht, en Suisse, Micro a inventé la trottinette moderne en 1999, un succès immédiat qui a popularisé le terme de micromobilité. L’entreprise a depuis vendu plus de 100 millions de trottinettes dans le monde. Depuis 2022, Micro produit également le Microlino, une micro-voiture électrique leader sur plusieurs marchés européens.

À propos d’AMFI

AMFI — Automotive Micro Factory Italy S.r.l. est un fabricant sous contrat de nouvelle génération basé à Turin, en Italie. Faisant partie du même groupe holding suisse que Micro, AMFI exploite une installation de production flexible et évolutive spécialisée dans les micro-véhicules électriques, et détient les droits de commercialisation de la plateforme modulaire AMFI (AMP).

À propos de CEiiA

CEiiA est un centre portugais d’ingénierie et de développement de produits qui conçoit et industrialise de nouveaux produits et services dans des secteurs à forte intensité technologique, tels que la mobilité, l’aéronautique et le spatial, avec pour objectif de contribuer à une société plus durable. Dans le domaine de la mobilité, CEiiA a développé BEN et la plateforme numérique SPIRIT, ainsi que la technologie primée AYR pour la mesure du CO₂ dans les transports durables. CEiiA est basé à Matosinhos (Porto), au Portugal.

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