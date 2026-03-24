Dassault Systèmes : montant du dividende

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 24 mars 2026

Dividende

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que son Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l’Assemblée générale du 20 mai 2026, un dividende de vingt-sept centimes d’euros (0,27 €) par action au titre de l’exercice 2025, exclusivement en numéraire.

La date de détachement du dividende serait fixée au 27 mai 2026.

Le dividende serait mis en paiement le 29 mai 2026.

Pascal Daloz, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, commente :

« L’industrie connaît un nouveau mouvement de transformation, porté par l’intelligence artificielle : avec les 3D UNIV+RSES, Dassault Systèmes est idéalement positionné pour mener cette transformation. Notre priorité est de traduire l’IA en valeur tangible et mesurable pour nos clients, au travers de solutions nativement conçues pour l’IA, de cas d’usage à fort impact et une monétisation rigoureuse sur le long terme.



Les jumeaux virtuels augmentés par l’IA industrielle constituent désormais des actifs stratégiques de compétitivité dans les secteurs des Industries manufacturières, des Sciences de la vie et Santé, ainsi que des Infrastructures et Villes. Notre IA, fondée sur la science et les modèles du monde, s’appuie sur notre infrastructure cloud souveraine et notre puissante connaissance de l’industrie construite sur 45 ans d’expérience : nous sommes convaincus que nous mènerons à bien cette stratégie pour générer une croissance durable et créatrice de valeur dans la durée. »

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A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

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