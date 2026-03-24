Communiqué de presse – Paris, le 24 mars 2026, à 21h15

Danone et Arcor renforcent leur alliance stratégique pour ouvrir une

nouvelle ère dans les produits laitiers en Argentine

Danone et Arcor annoncent aujourd’hui un nouveau chapitre de leur alliance stratégique en Argentine, avec la création d’une joint-venture dédiée au marché laitier local. Ce partenariat réunira :

l’activité produits laitiers de Danone en Argentine (Danone Argentina SA), forte de trente années de présence dans le pays et profondément ancrée dans la vie quotidienne des familles ;

Mastellone Hermanos SA, une entreprise emblématique du marché laitier argentin depuis près d’un siècle ;

Logistica La Serenísima, leur filiale logistique commune.





S’appuyant sur plus de vingt ans de partenariat, cette alliance donnera naissance à une activité intégrée, en s’appuyant sur les forces et l’envergure des deux groupes. Elle permettra d’accélérer le lancement d’innovations, de renforcer l’excellence opérationnelle et d’élargir la portée commerciale de l’ensemble de la catégorie pour tous les consommateurs argentins.

Cette joint-venture créera aussi de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des produits laitiers grâce à ses onze sites de production situés dans la région, où sont notamment fabriqués du lait, du dulce de leche, des fromages, du beurre, de la crème, des yaourts et des desserts.

À la suite de cette opération, Danone exercera un contrôle à parts égales au sein de la joint-venture avec Arcor, qui sera comptabilisée, après finalisation de la transaction, dans les Sociétés mises en équivalence des comptes consolidés de Danone, sur la base d’une participation de 50 %.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone, a déclaré : « Avec cette opération, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat de long terme avec le groupe Arcor. Cela souligne notre engagement envers le marché argentin et l’Amérique latine. En unissant nos forces, nous créons une plateforme de croissance robuste, offrant de nouvelles opportunités en matière d’innovation, d’excellence opérationnelle et d’expansion commerciale. Il s’agit avant tout d’apporter des marques de produits laitiers saines et de qualité à un plus grand nombre de consommateurs en Argentine, aujourd’hui comme à l’avenir. »

Alfredo Pagani, Président d’Arcor, a commenté : « La création de cette joint-venture laitière avec Danone représente une étape décisive pour renforcer les capacités commerciales, opérationnelles et managériales des deux entreprises. Cette alliance accélérera la croissance grâce à une stratégie intégrée axée sur le développement de produits à forte valeur ajoutée. Pour Arcor, il s’agit d’un projet stratégique qui réaffirme notre engagement envers le pays et renforce notre proposition de valeur sur le marché des produits de grande consommation. »

La réalisation de l’opération demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

A propos d’Arcor

Le Groupe Arcor est une multinationale de premier plan composée de trois divisions : les produits alimentaires de grande consommation, l’emballage et l’agro‑industrie. Il est le leader de l’alimentation en Argentine, le premier exportateur de confiseries en Argentine, au Chili et au Pérou, ainsi qu’un acteur majeur en Amérique latine dans les biscuits, alfajores et céréales grâce à Bagley Latin America, une coentreprise avec le Groupe Danone.

Par ailleurs, Arcor dispose de la plus grande capacité de broyage de maïs de la région et est le premier producteur de carton ondulé, de sacs industriels et de papier kraft en Argentine, avec également une présence au Chili et au Pérou.

Avec 49 usines, plus de 20 000 employés et une présence commerciale dans plus de 100 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards de dollars en 2025. L’entreprise soutient sa croissance grâce à un modèle de partenariats de long terme avec des sociétés telles que Danone, Grupo Bimbo au Mexique, Grupo Webcor en Angola, Laboratorios Bagó et Ingredion Incorporated, renforçant ainsi sa présence dans la région et sur les marchés internationaux.

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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

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