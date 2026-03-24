Mise à jour 1 : Air Canada fournit des renseignements supplémentaires sur le vol AC8646 d’Air Canada Express

MONTRÉAL, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada fournit la mise à jour suivante concernant l’accident impliquant un CRJ900 Mitsubishi d’Air Canada Express lors de son atterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York le 22 mars 2026 vers 23 h 30.

Le vol AC8646, exploité par Jazz Aviation S.E.C. (Jazz), transporteur exploitant d’Air Canada Express, était parti de Montréal. Air Canada confirme que la liste des passagers indique que l’avion transportait 72 passagers et 4 membres d’équipage.

Le commandant et le premier officier du vol sont décédés dans l’accident.

« Au nom de tous les employés d’Air Canada, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées, à la famille et aux proches des deux pilotes de Jazz qui ont tragiquement perdu la vie, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Nous continuons de nous concentrer sur les besoins de nos passagers et des membres d’équipage de Jazz, ainsi que de leur famille et leurs proches. Je tiens à remercier les membres de l’équipe d’Air Canada et les premiers répondants sur place, ainsi que les employés des autres sociétés aériennes pour leur aide, et les équipes médicales pour les soins prodigués à nos passagers et à l’équipage. Je tiens également à leur exprimer toute ma gratitude. C’est une période difficile pour tout le monde, y compris nous tous à Air Canada. »

Parmi les 76 passagers et membres d’équipage, 39 ont été immédiatement transportés à des hôpitaux de la région en raison de blessures à divers degrés, tandis que 35 n’ont pas nécessité de soins médicaux immédiats et ont pu poursuivre leur voyage vers leur destination. Six personnes demeurent hospitalisées.

Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais Air Canada et Jazz continueront de diffuser régulièrement l’information disponible.

Air Canada et Jazz Aviation collaborent avec le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis dans le cadre de l’enquête sur la cause de cet accident.

Les proches des passagers du vol AC8646 d’Air Canada Express qui souhaitent obtenir des renseignements peuvent téléphoner à Air Canada au 1 800 961-7099.

Renseignements : media@aircanada.ca

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