Benevity in die jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen

CALGARY, Alberta, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der weltweit führende Anbieter von Social-Impact-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die renommierte jährliche Liste der weltweit innovativsten Unternehmen 2026 von Fast Company aufgenommen wurde. Die diesjährige Liste würdigt Unternehmen, die durch ihre Innovationen Industrie und Kultur prägen.

Benevity wurde insbesondere in der Kategorie „Social Good“ für seine bahnbrechende Enterprise Impact Platform und die strategische Integration verantwortungsbewusster KI ausgezeichnet. Diese Innovationen haben dazu beigetragen, die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) von einer rein transaktionalen Funktion in einen leistungsstarken Motor für die Mobilisierung von Mitarbeitern und das Engagement in der Gemeinschaft zu transformieren.

„Bei Benevity bewerten wir Innovation danach, wie gut wir Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz fördern“, so Soraya Alexander, CEO von Benevity. „Die Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen durch Fast Company ist eine Anerkennung für die Kunden und Non-Profit-Organisationen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten und die das Konzept der sinnhaften Führungskultur neu definieren. Die Anerkennung unserer Enterprise Impact Platform und unseres Ansatzes für verantwortungsvolle KI entspricht unserer tiefen Überzeugung, dass das Ökosystem für sinnorientiertes Handeln eine vertrauenswürdige, vernetzte Infrastruktur benötigt, um Unternehmensziele in reale, weitreichende Auswirkungen umzusetzen.“

Die Benevity Enterprise Impact Platform: Die Benevity Enterprise Impact Platform wurde im Mai 2025 als erste End-to-End-Lösung für Fördermittelvergabe und werteorientiertes Mitarbeiterengagement eingeführt und bietet die unverzichtbare Infrastruktur für soziales Unternehmensengagement. Durch die Zusammenführung von Spenden, Freiwilligenarbeit und Fördermitteln auf einer einzigen sicheren, gesetzeskonformen und vernetzten Plattform ermöglicht Benevity den wertorientiertesten Marken der Welt – darunter mehrere durch Fast Company als innovativste Unternehmen ausgezeichnete – den Zugang zu mehr als 2,5 Millionen geprüften gemeinnützigen Organisationen und die Möglichkeit, ihre Missionen mit Zuversicht auszuweiten.

Die Benevity Enterprise Impact Platform wurde im Mai 2025 als erste End-to-End-Lösung für Fördermittelvergabe und werteorientiertes Mitarbeiterengagement eingeführt und bietet die unverzichtbare Infrastruktur für soziales Unternehmensengagement. Durch die Zusammenführung von Spenden, Freiwilligenarbeit und Fördermitteln auf einer einzigen sicheren, gesetzeskonformen und vernetzten Plattform ermöglicht Benevity den wertorientiertesten Marken der Welt – darunter mehrere durch Fast Company als innovativste Unternehmen ausgezeichnete – den Zugang zu mehr als 2,5 Millionen geprüften gemeinnützigen Organisationen und die Möglichkeit, ihre Missionen mit Zuversicht auszuweiten. Verantwortungsvolle KI-Führung: Benevity hat den branchenweit ersten Chief AI Officer zum Leiter seiner Responsible AI-Charta ernannt. Durch einen methodischen Ansatz zur Integration von agentischer KI in die Benevity Enterprise Impact Platform treibt das Unternehmen weiterhin Plattforminnovationen voran, die die Kluft zwischen Absicht und Wirkung überbrücken. Dieser Ansatz liefert messbare Ergebnisse: Die jüngsten KI-Funktionen verzeichnen eine beispiellose Akzeptanz, wobei fast jeder dritte Kunde neue KI-Funktionen bereits in der ersten Woche nach ihrer Veröffentlichung auf der Enterprise Impact Platform aktiviert.

Benevity reiht sich in eine Elitegruppe von Unternehmen auf der Liste für 2026 ein. Die Redakteure und Autoren von Fast Company bewerten Tausende von Einreichungen im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Bewerbungsverfahrens. Das Ergebnis ist ein weltumspannender Leitfaden für aktuelle Innovationen, der von Start-ups in der Frühphase bis hin zu einigen der wichtigsten Unternehmen der Welt reicht.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die All-in-One-Plattform von Benevity ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt, soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu integrieren – und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu erzielen. Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit mehr als 44 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker weltweit aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen, Mitarbeiter zu engagieren, die Mitarbeiterbindung zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Die einheitliche Plattform unterstützt Spenden, Freiwilligenarbeit, Zuschüsse und die Mobilisierung von Mitarbeitern – unterstützt durch intelligente Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie auf www.benevity.com.

Kontakt: press@benevity.com