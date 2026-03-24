Benevity s’impose parmi les entreprises les plus innovantes au monde en 2026, selon le classement annuel de Fast Company

CALGARY, Alberta, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., référence mondiale des logiciels dédiés à l’impact social, annonce ce jour son entrée dans le prestigieux classement 2026 des entreprises les plus innovantes au monde publié par Fast Company. L’édition de cette année met à l’honneur les entreprises qui transforment leur secteur et influencent la culture grâce à la force de leurs innovations.

Benevity s’est particulièrement distinguée dans la catégorie « Social Good » (Bien social) grâce à son innovante Enterprise Impact Platform et à l’intégration stratégique d’une IA responsable. Ces innovations ont permis de faire évoluer la responsabilité sociale des entreprises (RSE), la transformant d’une fonction purement transactionnelle en un véritable levier de mobilisation des collaborateurs et d’investissement au service des communautés.

« Chez Benevity, nous considérons que l’innovation se mesure à notre capacité à renforcer le sentiment d’engagement au travail », a déclaré Soraya Alexander, PDG de Benevity. « Notre nomination parmi les entreprises les plus innovantes par Fast Company illustre l’engagement exceptionnel de nos clients et des organisations à but non lucratif avec lesquelles nous collaborons chaque jour, et qui redéfinissent, à nos côtés, ce que signifie diriger avec une mission. Cette reconnaissance de notre Enterprise Impact Platform et de notre approche de l’IA responsable reflète une conviction profonde : l’écosystème de l’impact a besoin d’une infrastructure fiable et interconnectée pour convertir les intentions des entreprises en résultats concrets, à grande échelle. »

Enterprise Impact Platform de Benevity : lancée en mai 2025 comme la première solution unifiée dédiée à la gestion des subventions et à l’engagement des collaborateurs fondé sur les valeurs, l’Enterprise Impact Platform de Benevity fournit l’infrastructure essentielle à l’investissement social des entreprises. En réunissant les dons, le bénévolat et les subventions au sein d’une plateforme unique, sécurisée, conforme et interconnectée, Benevity permet aux marques les plus engagées au monde — dont plusieurs figurent au palmarès des Entreprises les plus innovantes de Fast Company — d’accéder à plus de 2,5 millions d’organisations à but non lucratif vérifiées et de déployer leur mission avec confiance, à grande échelle.

lancée en mai 2025 comme la première solution unifiée dédiée à la gestion des subventions et à l’engagement des collaborateurs fondé sur les valeurs, l’Enterprise Impact Platform de Benevity fournit l’infrastructure essentielle à l’investissement social des entreprises. En réunissant les dons, le bénévolat et les subventions au sein d’une plateforme unique, sécurisée, conforme et interconnectée, Benevity permet aux marques les plus engagées au monde — dont plusieurs figurent au palmarès des Entreprises les plus innovantes de Fast Company — d’accéder à plus de 2,5 millions d’organisations à but non lucratif vérifiées et de déployer leur mission avec confiance, à grande échelle. Leadership en matière d’IA responsable : Benevity a nommé le premier Directeur IA du secteur afin de piloter sa charte en faveur d’une IA responsable. En adoptant une approche rigoureuse et maîtrisée de l’intégration de l’IA agentique au sein de l’Enterprise Impact Platform de Benevity, l’entreprise poursuit le développement d’innovations qui réduisent les frictions entre l’intention et l’impact. Cette approche se traduit déjà par des résultats concrets : les dernières fonctionnalités d’IA ont enregistré une adoption record, avec près d’un client sur trois les ayant activées dès la première semaine de leur disponibilité sur l’Enterprise Impact Platform.

Benevity fait son entrée dans le cercle très fermé des entreprises distinguées au palmarès 2026. Les rédacteurs et journalistes de Fast Company passent au crible des milliers de candidatures dans le cadre d’un processus de sélection particulièrement rigoureux. Le résultat : un panorama mondial de l’innovation contemporaine, qui réunit aussi bien les start-ups émergentes que certaines des entreprises les plus valorisées au monde.

À propos de Benevity

Benevity, une entreprise certifiée B Corporation, est le leader mondial des logiciels d’impact social pour les entreprises. La plateforme complète de Benevity permet aux sociétés les plus engagées dans le monde d’intégrer de manière transparente la responsabilité sociale des entreprises au cœur de leur stratégie, générant ainsi un impact mesurable, évolutif et durable. Depuis 2008, Benevity a apporté un soutien financier de plus de 44 milliards de dollars à pas moins de 560 000 organisations à but non lucratif et a permis à plus de 7,7 millions d’acteurs du changement à travers le monde de renforcer la confiance, d’impliquer les collaborateurs, de favoriser la fidélisation du personnel et de stimuler l’innovation. Sa plateforme intégrée soutient les dons, le bénévolat, les subventions et la mobilisation des collaborateurs, grâce à des informations pertinentes et une infrastructure mondiale sécurisée. Pour en savoir plus, consultez le site www.benevity.com.

Contact : press@benevity.com