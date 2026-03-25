JUSDA Europe renforce son expansion dans les Balkans : mise en relation des acteurs clés de la logistique à l’ambassade de la République tchèque à Belgrade

BELGRADE, Serbie, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise de logistique JUSDA Europe, en collaboration avec l’ambassade de la République tchèque à Belgrade, a organisé une rencontre d’experts intitulée « JUSDA Europe Industry Dialogue: Strengthening EU-Western Balkans Logistics Collaboration » (Dialogue sectoriel JUSDA Europe : renforcer la coopération logistique entre l’UE et les Balkans occidentaux).

L’objectif principal de cet événement était de consolider la coopération entre les partenaires tchèques et serbes dans les secteurs de la logistique, du transport et de la chaîne d’approvisionnement. La réunion a rassemblé des représentants d’entreprises logistiques, d’industries, ainsi que d’institutions clés, notamment la Chambre de commerce serbe et le ministère de la Construction, des Transports et des Infrastructures. Les échanges ont porté sur les opportunités de collaboration entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux, ainsi que sur les défis opérationnels concrets liés au développement des chaînes d’approvisionnement.

Crédit photo : JUSDA Europe

« La Serbie et, plus largement, la région des Balkans occidentaux constituent une étape stratégique dans la poursuite de notre croissance. Nous ne sommes pas ici pour concurrencer les acteurs locaux, mais pour agir en tant que partenaire capable de les relier aux marchés mondiaux », a déclaré Petr Škoda, directeur général de JUSDA Europe. Il a également souligné que le futur centre de distribution à Zrenjanin permettra la création de plusieurs dizaines d’emplois.

Le programme comprenait des sessions dédiées aux partenariats stratégiques, aux opportunités de marché et à des études de cas concrètes. JUSDA se positionne non seulement comme un prestataire logistique, mais aussi comme un intégrateur global et concepteur de solutions.

« Nos solutions logistiques sont entièrement personnalisées pour répondre aux besoins de production et de distribution de nos clients, garantissant un flux de marchandises hautement efficace, de l’usine jusqu’au consommateur final », a ajouté M. Škoda.

Les représentants diplomatiques tchèques ont mis en avant le rôle essentiel de telles initiatives. « Favoriser la coopération commerciale entre les sociétés tchèques et serbes demeure une priorité majeure. Des initiatives comme celle d’aujourd’hui sont déterminantes pour créer des partenariats concrets et renforcer la présence des entreprises tchèques sur le marché serbe », a commenté Pavel Daněk, de l’ambassade de la République tchèque.

En tant que membre d’un groupe mondial proposant des solutions logistiques de bout en bout, JUSDA Europe poursuit son expansion. Son implantation en Serbie s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des alliances régionales solides et à connecter de manière fluide les chaînes d’approvisionnement européennes et asiatiques.

« Notre ambition est d’établir des partenariats durables et de collaborer avec les entreprises locales pour mener des projets innovants au-delà des frontières. Nous considérons les Balkans occidentaux comme un hub logistique essentiel, dont l’importance ne cesse de croître pour les chaînes d’approvisionnement mondiales », a conclu M. Škoda.

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