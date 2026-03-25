TextMagic AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi: Aktsiaselts) juhatus edastab käesolevad aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride otsused 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmiseks, kahjumi katmise otsustamiseks, reservkapitali suurendamiseks, kasumi jaotamiseks ja põhikirja muutmiseks.

Aktsiaseltsi juhatus on otsustanud kulude optimeerimiseks viia läbi aktsionäride otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ja mitte korraldada aktsionäride üldkoosolekut.

Otsuste eelnõud:

1. Aktsiaseltsi 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Kiita heaks Aktsiaseltsi 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise otsustamine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Katta 2025. aasta majandusaasta kahjum summas 1 950 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Reservkapitali suurendamine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Suurendada Aktsiaseltsi kohustuslikku reservkapitali 1100 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

4. Kasumi jaotamine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Aktsionäride poolt kinnitatud Aktsiaseltsi 2025. a auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt on jaotuskõlblik kasum 31.12.2025. a seisuga kokku 1 275 800 eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:

4.1. maksta dividendi 0,14 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 205 400 eurot dividendidena aktsionäridele;

4.2. kasumi jääk summas 70 400 eurot jätta jaotamata.



Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 08.04.2026 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 07.04.2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 15.04.2026.

5. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada uus Aktsiaseltsi põhikirja redaktsioon otsuste eelnõude Lisas 5 toodud kujul.

Hääletamise kord ja juhised

Aktsionäril on võimalik tutvuda kõigi otsuste eelnõudega seotud dokumentidega Aktsiaseltsi investorite veebilehel https://investor.textmagic.com/ ja Aktsiaseltsi asukohas A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn, Harju maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00.

Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz hiljemalt 03.04.2026 kell 17:00.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 01.04.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

hääletada saab alates 25.03.2026 kella 10:00-st kuni 08.04.2026 kella 12:00-ni (GMT+3); hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub https://investor.textmagic.com/, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida; elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks; paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi peakontori aadressile A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju maakond, selliselt, et see saabuks hiljemalt 08.04.2026 kell 12:00 (GMT+3); kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm asub https://investor.textmagic.com/; kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Hääletustulemused avaldab juhatus börsiteatena ja Aktsiaseltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.

Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – hääletussedeli blankett

Lisa 2 – volikirja vorm

Lisa 3 – 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 4 – nõukogu aruanne 2025. majandusaasta aruande kohta

Lisa 5 – põhikirja uus redaktsioon

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Priit Vaikmaa

TextMagic AS tegevjuht

investor@textmagic.biz

Manused