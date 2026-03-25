Orange : Orange ouvre des négociations exclusives avec Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast

Communiqué de presse

Paris, 25 mars 2026

Orange ouvre des négociations exclusives avec Verdoso en vue d’un projet de cession de Globecast

Orange et le fonds Verdoso annoncent avoir signé un accord d'exclusivité en vue d’un projet de cession de Globecast.

Globecast est l'activité de services médias d'Orange qui accompagne aujourd'hui des milliers de clients - chaînes de télévision, détenteurs de droits et opérateurs de plateformes - dans la distribution et la diffusion de leurs contenus audiovisuels à l'échelle mondiale. L’entreprise s'appuie sur un réseau de téléports et de centres d'exploitation présents mondialement, opérés 24h/24 et 7j/7.

Grâce à une infrastructure hybride combinant satellite, fibre et IP, et à une palette de services managés de bout en bout, Globecast permet aux diffuseurs de simplifier leurs opérations, de maîtriser leurs coûts de diffusion et d'atteindre leurs audiences sur l'ensemble des réseaux, des bouquets satellites aux plateformes OTT et streaming.

En 24 ans depuis sa création, Globecast a su anticiper et accompagner les évolutions du marché, depuis les débuts de la diffusion satellitaire jusqu'à la couverture de grands événements mondiaux tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024, le Tour de France ou le G7.

Le projet d’acquisition par Verdoso permettrait à Globecast de bénéficier d'un actionnaire de référence à même d'accompagner l'entreprise dans le déploiement de ses offres de nouvelle génération et de renforcer sa position sur un marché qui connaît un basculement structurel.



Les instances représentatives du personnel d'Orange seront consultées en vue d'une possible réalisation de l'opération d'ici la fin de l'année 2026.

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse :

Eric Fohlen-Weill : eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright : tom.wright@orange.com

À propos de Verdoso

Fondé en 1997, Verdoso est une société d’investissement française indépendante spécialisée dans les prises de participations majoritaires dans des sociétés de taille intermédiaire en situation de transformation. Spécialiste des carve-outs, Verdoso a réalisé plus de 35 acquisitions depuis sa création, notamment à travers des cessions d’actifs non stratégiques de grands groupes, tels que Pernod Ricard, Schneider Electric, Lafarge, Natixis, Kerry Group, Lafarge, Natixis, Maus. Plus récemment, Verdoso a acquis SIRADEL auprès d’ENGIE en janvier 2026, société spécialisée dans la modélisation numérique des territoires et des infrastructures. Verdoso vient aussi de céder la société Kompass au groupe Expandi, après plus de dix années de détention.

La société intervient en fonds propres, sans contrainte de sortie, aux côtés des équipes dirigeantes, qui co-investissent systématiquement dans chaque opération. Les 13 participations de Verdoso représentent aujourd’hui près de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé et 2 600 collaborateurs.

Verdoso a son siège à Paris.

www.verdoso.com

Contacts presse :

Roman Abreu : roman@2017.fr

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