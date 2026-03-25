Informacija apie AB Akola group išleistų akcijų suteikiamus balsus

Įgyvendinant AB Akola group (toliau- Bendrovė) savų akcijų supirkimo procesą, Bendrovė iš akcininkų įsigijo 500 000 akcijų už bendrą 875 000 Eur sumą. Už šias akcijas buvo atsiskaityta 2026 m. kovo 24 d.
„Savų akcijų supirkimo programa siekiame efektyviai valdyti Grupės kapitalo struktūrą, kartu išlaikydami lankstumą būsimam augimui ir investicijoms“, – sako AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Įsigijus Bendrovės savas akcijas, pasikeitė balsų skaičius, naudojamas skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą. Todėl Bendrovė skelbia atnaujintą informaciją apie 2026 m. kovo 24 d. Bendrovės išleistas akcijas.
AB Akola group išleistų akcijų duomenys:
|Akcijų klasė
|Paprastosios vardinės akcijos
|ISIN
|LT0000128092
|Vienos akcijos nominali vertė, Eur
|0,29
|Akcijų skaičius, vnt.
|167 170 481
|Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur
|48 479 439,49
|Bendrovės įgytos savos akcijos
|1 065 007
|Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*
|166 105 474
*Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 4 dalį Bendrovės įgytos savos akcijos nesuteikia balsavimo teisės ir todėl neįtraukiamos nustatant Visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403