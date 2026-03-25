HMS Networks publicerar årsredovisning för 2025

HMS Networks årsredovisning för 2025 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida: www.hms-networks.com. Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten av april. Beställning sker genom mejl till reception@hms-networks.com. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på HMS hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För mer information, vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983

Denna information är sådan information som HMS Networks AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2026, 08:30 CET.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 577 MSEK under 2025 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

