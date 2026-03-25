「Hong Kong Mega 8」盛事連串上演 盡顯香港「亞洲盛事之都」魅力

香港, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 三、四月香港精彩盛事無間斷，香港旅遊發展局（旅發局）推出「Hong Kong Mega 8」推廣活動，以八大國際級藝術、潮流文化及體育盛事為核心，加上匯聚城中多元化活動，誠邀全球旅客親臨香港，深入社區，感受香港「亞洲盛事之都」的無窮魅力。



Art Basel行政總裁Noah Horowitz （左一）、旅發局主席林建岳博士（中）及AOTM Gallery 代表Aniko Berman 女士（右一）主持戶外投影數碼藝術啟動儀式

旅發局主席林建岳博士表示：「我們透過『Hong Kong Mega 8』串連多項世界級藝術文化及體育盛事，同時配合各區多姿多彩的活動，全面展現香港作為「亞洲盛事之都」的地位。期間，旅發局首度與巴塞爾藝術展攜手將數碼藝術帶入社區，並感謝置地公司支持，讓大眾在香港中心地帶欣賞到世界級的大型公共藝術。旅發局亦聯同業界推出及推廣多元旅遊產品，吸引旅客到訪，並提升旅客體驗和延長他們的留港時間，為相關產業創造更多商機，進一步擴大盛事旅遊經濟效益。」

首度攜手巴塞爾藝術展香港展會將數碼藝術帶入社區 免費欣賞國際級投影作品

今年，巴塞爾藝術展（Art Basel）將其中一個備受矚目的全球性項目「Zero 10」，由邁阿密海灘展會帶到香港展會作亞洲首展，為觀眾帶來程式碼、光影與聲響藝術等數碼藝術作品。當中，備受全球NFT收藏家青睞的南韓數碼藝術家DeeKay，亦會於「Zero 10」展出其數碼藝術作品。

旅發局與巴塞爾藝術展香港展會首次將數碼藝術體驗延伸至場外，並於展會開幕前率先推出 「Digital Art @Central」，帶動社區投入藝術氛圍。項目邀請DeeKay創作全新的數碼動畫作品《DeePle the People》，將數碼藝術從展會帶到中環城市空間。作品中，不同年齡、種族和職業的人物穿梭於香港繁忙的十字路口，呈現熙來攘往的情景。DeeKay 更特別創作約 100 個角色，當中亦加入多個具代表性的盛事元素，包括龍舟划手、賽馬騎師、廚師及表演歌手等，令作品更具香港特色。DeeKay 表示非常興奮能與旅發局合作，並特別欣賞以公共空間展示數碼藝術的方式，指能讓作品接觸更廣泛的觀眾。他說：「除了天際線與地標，我更想將這座城市描繪成一個由人、節奏和文化活力所塑造，充滿生命力的地方，希望大家能在作品中感受到香港人的能量。」作品將於 3 月 24 日至 29 日，一連六日於晚上 7 時至 11 時在香港會所大廈外牆上投影，讓市民旅客在城中亦可欣賞到世界級的大型公共藝術。

推本地藝遊攻略 社區多元藝術活動體驗深度遊





同時，旅發局亦與藝術中環展會 (Art Central) 合作推出電子版《香港藝術月探索指南》，精選城中多個藝術社區的精彩活動，涵蓋中環、上環、灣仔、大坑、南區、尖沙咀及西九文化區等地的畫廊展覽、博物館特展及表演藝術節目，並配以鄰近餐飲推介等，提供一站式旅遊資訊，方便旅客以自助形式探索香港不同角落的藝術活動，推動藝文深度遊。藝術中環展會亦推出旅遊及體驗套票，精選套票涵蓋酒店住宿、餐飲、景點、交通等優惠，讓旅客輕鬆體驗藝術旅遊。

除大型藝術盛事外，同一時期，香港多個地區亦充滿藝術活力。「ArtHouse Tai Hang 2026」將大坑社區內10間舊樓化身成期間限定、集藝術與社區飲食於一身的展覽空間，透過藝術展覽、裝置、導賞團、講座及表演舞台等多元形式，帶領市民旅客邊行邊看，體驗融合藝術的城市漫步，並帶動周邊餐飲及零售消費。

此外，置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最大型的互動藝術裝置。活動將於 3 月 29 日延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。

西九文化區的頂尖博物館亦將於三月帶來多項全新展覽及活動，同樣不容錯過。M+隆重呈獻「李昢：一九九八年至今的創作」，全面回顧韓國先鋒藝術家李昢的創作歷程。「趙無極：版藝匠心」（展期至5月3日）——以嶄新視角探討法籍華裔名家趙無極的創作生涯，是亞洲首個聚焦其版畫創作的大型回顧展。香港故宮文化博物館則特別於馬年呈獻「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」，展示中國馬畫藝術的成就。此外，由西九演藝呈獻的「西九家FUN藝術節」亦於3月19日至4月12日回歸，帶來超過120項合家歡藝術文化體驗，焦點項目包括巨型互動藝術裝置「夢遊喵境」亞洲首展等。

ArtHouse Tai Hang

日期：2026年3月21日至25日(星期六至三)

地點：大坑浣紗街8號至Little Tai Hang



透過超過50位藝術家的群展，10間舊樓會以藝術展覽、裝置、導賞團、講座和表演舞台的形式，將大坑社區活化成藝術與社區飲食體驗空間，帶來城市漫步式的藝術體驗。



藝遊中環

日期：2026年3月21日至4月4日

地點：中環



置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最大型的互動藝術裝置。活動將於 3 月 29 日延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。



藝術中環展會2026

日期：2026年3月25日至29日(星期三至日)

地點：中環海濱



呈獻來自香港、亞洲及世界各地前瞻畫廊的作品，展現多元蓬勃的當代藝術面貌。為期5天的展會將帶來不同的表演、藝術裝置、影像藝術、講座及精選餐飲。



2026 年 巴塞爾藝術展香港展會

日期：2026年3月27日至29日(星期五至日)

地點：香港會議展覽中心



匯聚全球資深藝術力量與新銳藝術之聲，聚焦藝術創新、地域多元性，以及新一代藝廊、藝術家與策展人。



「趙無極：版藝匠心」

日期：2025年12月13日至5月3日

地點：M+



法籍華裔藝術家趙無極是20世紀中後期影響力甚具的抽象藝術大師，展覽以嶄新視角探討他的創作生涯，更是亞洲首個聚焦其版畫創作的大型回顧展。



「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」

日期：2026年3月20日至2027年3月17日

地點：香港故宮文化博物館



香港故宮文化博物館特別於馬年呈獻「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」，旨在展示中國馬畫藝術的成就，探析畫中宮廷與文人的世界，以及傳統與現代、中國與歐洲繪畫的對話。



西九家FUN藝術節

日期：2026年3月19日至4月12日

地點：西九文化區 (藝術公園、自由空間及戲曲中心)



由西九演藝呈獻的「西九家FUN藝術節」於3月19日至4月12日回歸，為不同年齡的觀眾帶來連串合家歡節目。活動匯聚超過120項由本地及國際知名藝術家帶來的藝術文化體驗，焦點項目包括來自英國的巨型互動藝術裝置《夢遊喵境》 作亞洲首展、港式懷舊遊樂場、DJ派對，以及一連串免費演出。







一站式資訊平台助力旅客感受全城盛事氛圍

香港誠邀海外旅客來港親身體驗盛事，發掘遍佈全城的獨特體驗。立即登入旅發局一站式旅遊資訊平台「Hong Kong Mega 8」專頁，查看最新活動日程及更多精彩資訊！

詳情請參閱網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/hong-kong-mega-8.html

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