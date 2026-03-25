Investeringsforeningen IA Invest – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen IA Invest offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af overflytning af afdelingerne Falcon Danske Aktier og Falcon Brighter Future fra Investeringsforeningen Falcon Invest og afdeling Annox Kvant Globale Aktier KL fra Investeringsforeningen PortfolioManager til Investeringsforeningen IA Invest.

Afdelingerne forventes at have første handelsdag i regi af Investeringsforeningen IA Invest torsdag den 26. marts 2026.

Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som market maker for afdelingerne, når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk.

Niels Erik Eberhard

Direktør

