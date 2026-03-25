Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.3.2026 klo 10.00



Sampo Oyj:n hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat tehneet Sammon 22.4.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja tämän palkkioista sekä omien osakkeiden ostovaltuutuksesta.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,42 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Ehdotukset tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja tämän palkkioista sekä omien osakkeiden ostovaltuutuksesta ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta julkaisi omat ehdotuksensa Sammon yhtiökokoukselle 4.2.2026. Lisäksi hallituksen ehdotus voitonjaosta julkaistiin 5.2.2026. Kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ovat kootusti saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

SAMPO OYJ

Hallitus

LIITE 1

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastusyhtiö Deloitte Oy on toiminut Sampo Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2021 lähtien ja kestävyysraportoinnin varmentajana vuodesta 2024 lähtien.

Sampo Oyj:n palkkiot Deloitte Oy:lle vuonna 2025 olivat tilintarkastuksen osalta yhteensä noin 460 000 euroa ja kestävyysraportoinnin varmentamisen osalta noin 104 000 euroa. Lisäksi palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista olivat yhteensä noin 208 000 euroa.

Sampo-konsernin yhtiöiden palkkiot tilintarkastusyhteisö Deloittelle vuonna 2025 olivat yhteensä noin 4 055 000 euroa. Lisäksi Sampo-konsernin yhtiöiden palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista olivat yhteensä noin 827 000 euroa, joka on enimmillään noin 20,4 prosenttia Sampo-konsernin tilintarkastuspalkkioista tilintarkastusyhteisö Deloittelle.

Sampo-konsernin palkkiot tilintarkastajille on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Maaliskuun 25. päivänä 2026

SAMPO OYJ

Tarkastusvaliokunta

LIITE 2

Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen. Jukka Vattulainen on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2021 lähtien.



Tarkastusvaliokunta ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen. Jukka Vattulainen on toiminut yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana vuodesta 2024 lähtien.



Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty sellaisen tilintarkastusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.4.2014 annettu asetus (EU) N:o 537/2014 yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.



Deloitte Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen sille, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Maaliskuun 25. päivänä 2026

SAMPO OYJ

Tarkastusvaliokunta

LIITE 3

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,42 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.



Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.



Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin



(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.



Valtuutuksen nojalla tehtäviin osakehankintoihin ehdotetaan käytettävän yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.



Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Maaliskuun 25. päivänä 2026

SAMPO OYJ

Hallitus