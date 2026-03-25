L’infrastructure dont les marchés privés avaient besoin, aujourd’hui parmi les fintechs à la croissance la plus rapide d’Europe

LONDRES, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, premier fournisseur européen d’infrastructures pour les marchés privés, figure à la 106e place du classement FT1000 2026 du Financial Times, qui répertorie les entreprises européennes à la croissance la plus rapide, ce qui le place parmi les 10 premières fintechs de la liste pour la deuxième année consécutive. C’est la seule société d’infrastructure des marchés privés de la liste.

Ce classement s’explique par une croissance régulière et exponentielle, réalisée discrètement, sans levée de fonds spectaculaire, dans l’un des secteurs les plus complexes des services financiers sur le plan opérationnel. Un taux de croissance absolu de 828 % et un taux de croissance annuel composé de 110 % entre 2021 et 2024 illustrent les résultats qu’il est possible d’obtenir lorsque des infrastructures solides rencontrent un marché prêt à les accueillir. C’est l’infrastructure que les marchés privés attendaient. Environ 70 % des entreprises du classement FT1000 ne réapparaissent pas sur la liste l’année suivante. Titanbay y est parvenue et a même obtenu un meilleur classement que l’année précédente.

Fondée en 2019, Titanbay est une infrastructure d’accès aux fonds et aux transactions sur les marchés privés. Sa plateforme met en relation les gestionnaires de patrimoine et les gestionnaires d’actifs au sein d’un même environnement, permettant ainsi aux gestionnaires d’actifs de lancer et de commercialiser des fonds, et aux gestionnaires de patrimoine d’acquérir de nouveaux investisseurs, d’exécuter des transactions et d’assurer le reporting dans différents territoires, sans avoir à recourir aux systèmes fragmentés et aux processus manuels qui caractérisent ce marché depuis des décennies. Titanbay est présent dans plus de 40 territoires, avec plus de 59 fonds lancés et de nombreux distributeurs connectés à sa plateforme.

Les actifs privés se déplacent rapidement des canaux institutionnels vers ceux de la gestion de patrimoine. Les entreprises les mieux placées pour tirer profit de cette tendance sont celles qui disposent de l’infrastructure nécessaire pour y répondre. Les apparitions consécutives de Titanbay au classement FT1000, ainsi que sa progression dans la liste, passant de la 112e place en 2025 à la 106e en 2026, témoignent d’une dynamique durable au cœur même de cette transformation du marché.

Michael Gruener, co-PDG de Titanbay, a déclaré :

« Les marchés privés ont toujours été réservés aux investisseurs institutionnels. Chez Titanbay, nous avons décidé de changer cela en offrant aux gestionnaires de patrimoine et aux gestionnaires d’actifs l’infrastructure nécessaire pour accéder aux fonds des marchés privés, les distribuer et les gérer avec le même niveau de sophistication, sans la complexité associée. Notre présence parmi les 10 premières fintechs du classement FT1000 pendant deux années consécutives nous montre que le marché était prêt à accepter cette évolution. Nous sommes fiers de la mettre en place. »

Ossama Soliman, co-PDG de Titanbay, a déclaré :

« Ce qui distingue Titanbay, c’est sa technologie qui intervient à chaque étape du processus, que ce soit au niveau de la structuration des fonds, de l’acquisition des investisseurs, de la conformité, des flux de capitaux, du reporting ou de l’interconnexion avec des tiers. Nous n’avons pas créé un simple portail. Nous avons mis en place une infrastructure qui couvre l’ensemble du cycle d’investissement sur les marchés privés. Un taux de croissance de 828 % et un TCAC de 110 % sur trois ans : voilà ce qui se passe lorsque cette infrastructure fonctionne. »

À propos du classement FT1000

Le classement FT1000 des entreprises européennes à la croissance la plus rapide en 2026 est un classement annuel du Financial Times, établi en partenariat avec Statista. Les entreprises sont classées en fonction du taux de croissance annuel composé de leur chiffre d’affaires sur une période de quatre ans. Le classement 2026 a été publié en version papier le 26 mars 2026.

À propos de Titanbay

Titanbay est le premier fournisseur européen d’infrastructures pour les marchés privés, dont la mission est de rendre ces marchés plus simples et plus accessibles. C’est une infrastructure dédiée aux fonds et aux transactions qui réunit les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires de patrimoine sur une plateforme unique, en fournissant la technologie, les opérations et le cadre réglementaire nécessaires pour lancer des fonds, exécuter des transactions et gérer l’ensemble du cycle de vie des investissements.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur titanbay.com

Contact média

Danielle Wilde, directrice du marketing

danielle.wilde@titanbay.com

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