Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.3.2026 klo 10.05

Sammon Oyj:n yhtiökokouskutsu

Sampo Oyj:n (”Sampo” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2026 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen Siivessä, osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.30.

Osakkeenomistajilla on halutessaan mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän kutsun osassa C.6.

Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetys alkaa 22.4.2026 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien tulee rekisteröityä yhtiökokoukseen saadakseen linkin verkkolähetykseen. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty jäljempänä tämän kutsun osassa C.7.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:





Kokouksen avaaminen



Kokouksen järjestäytyminen



Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



Kokouksen laillisuuden toteaminen



Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysselvityksen varmennuskertomuksen esittäminen

Konsernijohtajan katsaus

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan esitys tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysselvityksen varmennuskertomuksesta

Sammon tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysselvityksen varmennuskertomus ovat saatavilla Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2025.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 0,36 euroa kullekin Yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita.

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n Suomessa, Euroclear Sweden AB:n Ruotsissa tai VP Securities A/S:n Tanskassa ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 5.5.2026. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen ulkopuolella, osinko maksetaan Euroclear Sweden AB:n ja VP Securities A/S:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2025

Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.



Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:





250 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (aiemmin 243 000 euroa);

144 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (aiemmin 140 000 euroa);

111 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle (aiemmin 108 000 euroa);

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa);

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa (aiemmin 6 800 euroa);

nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa (uusi valiokuntapalkkio); ja

kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa (uusi valiokuntapalkkio).

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Edellä mainitusta poiketen, hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoveron kustannuksista enintään koko nettovuosipalkkiomaksun määrällä hankittavien osakkeiden osalta.



Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.



Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Steve Langan, Sara Mella, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Christian Clausen ei ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Andreas Brandstetter valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2025 mukaisesti.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ja arvio heidän riippumattomuudestaan ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.



Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot Yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.



Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n tilintarkastajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen.



Tarkastusvaliokunta ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Jos Deloitte Oy valitaan Sampo Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi, Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT KRT Jukka Vattulainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,42 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.



Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli Yhtiön hallitus katsoo siihen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.



Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

takaisinostopäivänä tai Yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä Yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

takaisinostoa tai Yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin Yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai Yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



Kokouksen päättäminen





Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Sampo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysselvityksen varmennuskertomus ja toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous viimeistään 6.5.2026 alkaen.





Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2026 klo 15.00 ja päättyvät 14.4.2026 klo 16.00. Ohjeet varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten niille osakkeenomistajille, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, annetaan alla alakohdissa 1, 2 ja 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla alakohdassa 4. Tietoa valtakirjoista ja Suomi.fi-valtuutuksista annetaan alla alakohdassa 5. Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet annetaan alla alakohdassa 6. Suoraan verkkolähetykseen ilmoittautumista koskevat ohjeet annetaan alla alakohdassa 7.

Ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä pyydetään vähintään seuraavat tiedot: osakkeenomistajan nimi, syntymäaika (paitsi niiden osakkeenomistajien osalta, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa) tai Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot mahdollisesta valtuutetusta henkilöstä. Yhtiön verkkosivujen kautta luonnollisten henkilöiden ilmoittautuminen osakkeenomistajana, tämän lakimääräisenä edustajana tai valtuutettuna edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että ilmoitetaan yhteisön Y-tunnus, osakkeenomistajan nimi, valtuutetun edustajan nimi ja syntymäaika sekä yhteystietoina toimivat sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja että asianomainen valtuutettu henkilö käyttää ilmoittautumista tehdessään vahvaa sähköistä tunnistautumista. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, jonka osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa, ilmoittautuminen edellyttää, että ilmoitetaan myös yrityksen postiosoite.

Osakkeenomistajien Yhtiölle antamia henkilötietoja käsitellään ainoastaan varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien ilmoittautumisten yhteydessä.

Lisätietoa yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä antaa 14.4.2026 saakka Innovatics Oy, puh. 010 2818 909, ma–pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröitynä Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.4.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 aikavälillä maanantai–perjantai klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00. Puhelimitse ilmoittauduttaessa osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

Osakkeenomistajien, jotka ilmoittautuvat sähköpostitse tai postitse, on lähetettävä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.



Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 rekisteröitynä VP Securities A/S:n (Euronext Securities Copenhagen) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Tällaisten osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Euronextille alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.4.2026 klo 15.00 (Tanskan aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sähköpostitse osoitteeseen CPH-investor@euronext.com tai puhelimitse Euronextille numeroon +45 4358 8866 aikavälillä maanantai–perjantai klo 9.00–16.00 (Tanskan aikaa). Puhelimitse ilmoittauduttaessa osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

Osakkeenomistajien, jotka ilmoittautuvat sähköpostitse, on lähetettävä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

Mikäli edustat oikeushenkilöä, sinun tulee esittää todiste henkilöllisyydestäsi ja edustusoikeudestasi. Tällainen todiste voi koostua asiakirjasta, joka osoittaa oikeutesi edustaa yhteisöä tai asiakirjasta, joka osoittaa sinun kuuluvan yhteisön johtoon.

Osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi ja ennakkoon äänestämiseksi. Omaisuudenhoitajan tulee ilmoittaa osakkeenomistaja yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti Euronext Securities Copenhagenille viimeistään 14.4.2026 klo 15.00 (Tanskan aikaa).

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Nämä osakkeenomistajat rekisteröidään uudelleen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 14.4.2026 klo 15.00 (Ruotsin aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 aikavälillä maanantai–perjantai klo 8.00–11.00 ja 12.00–15.00 (Ruotsin aikaa). Puhelimitse ilmoittauduttaessa osakkeenomistaja ei voi äänestää ennakkoon.

Osakkeenomistajien, jotka ilmoittautuvat sähköpostitse tai postitse, on lähetettävä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Ruotsissa ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ohjeistettava hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa, joka on 14.4.2026. Kyseisiä osakkeenomistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin ohjeet hallintarekisterin pitäjältä koskien ilmoittautumista ja ennakkoon äänestämistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä koskien. Omaisuudenhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja ei voi itse ilmoittautua suoraan varsinaiseen yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan kautta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Tanskassa tai Ruotsissa, on esitetty edellä tämän kutsun osissa C.2 Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa ja C.3 Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiamiehen on tunnistauduttava vahvalla sähköisellä tunnistautumisella sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään ja ennakkoäänestykseen (mikäli osallistuu siihen), minkä jälkeen asiamies voi ilmoittautua ja äänestää edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Oikeus edustaa osakkeenomistajaa voidaan osoittaa käyttämällä sähköistä Suomi.fi-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen liitteenä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.



Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Innovaticsin yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet sekä Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta tässä alakohdassa määriteltyjen ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä Suomessa

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon edellä alakohdassa 1 kuvatulla tavalla voivat äänestää ennakkoon 25.3.2026 klo 15.00 ja 14.4.2026 klo 16.00 välisenä aikana seuraavasti:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous tai toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostin kautta osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postin kautta osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä VP Securities A/S:n (Euronext Securities Copenhagen) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon edellä alakohdassa 2 kuvatulla tavalla, voivat äänestää ennakkoon 25.3.2026 klo 14.00 (Tanskan aikaa) ja 14.4.2026 klo 15.00 (Tanskan aikaa) välisenä aikana seuraavasti:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous tai toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostin kautta osoitteeseen CPH-investor@euronext.com .

Osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa ja jotka haluavat äänestää ennakkoon, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaansa äänestämään ennakkoon tällaisen osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 14.4.2026 klo 15.00 (Tanskan aikaa). Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityiskohtaiset ohjeet tulisi pyytää suoraan hallintarekisterin ylläpitäjältä.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon edellä alakohdassa 3 kuvatulla tavalla voivat äänestää ennakkoon 25.3.2026 klo 14.00 (Ruotsin aikaa) ja 14.4.2026 klo 15.00 (Ruotsin aikaa) välisenä aikana seuraavasti:

sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous tai toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostin kautta osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postin kautta osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sampo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Osakkeenomistajia, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Ruotsissa ja jotka haluavat äänestää ennakkoon, kehotetaan pyytämään hallintarekisterin ylläpitäjältä hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet. Hallintarekisterin ylläpitäjä voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan ilmoittautumisaikana antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityiskohtaiset ohjeet tulisi pyytää suoraan hallintarekisterin ylläpitäjältä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta ennakkoäänestys tapahtuu osakkeenomistajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Selvyyden vuoksi todetaan, että ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Tanskassa tai Ruotsissa, on esitetty edellä tämän kutsun osissa C.6 b) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity VP Securities A/S:ssä Tanskassa ja C.6 c) Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa Ruotsissa.

Muut ennakkoäänestämiseen liittyvät tiedot

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli se sisältää yllä edellytetyt tiedot ilmoittautumista varten.

Osakkeenomistajan laillisen edustajan tai asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistaja, joka on äänestänyt ennakkoon voi pyytää tietoa osakeyhtiölain mukaisesti, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisen vastaehdotuksen puolesta, mikäli hän on paikalla tai edustettuna varsinaisessa yhtiökokouksessa kokouspaikalla.



Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina varsinaisessa yhtiökokouksessa. Näin ollen, mikäli asiakohdassa 13 yksi tai useampi hallitukseen ehdolla olevista jäsenistä ei olisi käytettävissä valintaan varsinaisessa yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, vähennetään valittavien hallituksen jäsenten lukumäärää automaattisesti näillä ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä ja käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet sekä sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ovat saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.



Verkkolähetys

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Verkkolähetyksen käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Seurantalinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta vagm.fi/tuki sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista. Lisätietoa ja ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajan, tämän avustajan, edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 10.4.2026 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.



Sampo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2 654 674 826 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 2 654 674 826 ääntä, ja 1 000 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 5 000 000 ääntä, eli yhteensä 2 655 674 826 osaketta ja 2 659 674 826 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

Kaikki Sampo Oyj:n B-sarjan osakkeet ovat Yhtiöstä riippumattoman osakkeenomistajan hallussa. Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan vaatimuksesta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakesarjojen yhdistämiseksi tai muutoin osakesarjan oikeuksien vähentämisestä vain, mikäli ehdotusta kannattaa kunkin osakesarjan osalta vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Näin ollen Sampo Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen ei ole yhtiön itsensä päätösvallassa.





Helsinki, 25.3.2026

SAMPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com