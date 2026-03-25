ZenaTech desarrolla un sistema integrado contra UAS que combina de forma integrada el dron interceptor de bajo costo Interceptor P-1 con software de detección y comando de enjambres Zena AI

VANCOUVER, Columbia Británica, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció el inicio del desarrollo de un sistema integrado contra UAS que consiste en una plataforma de software y arquitectura para su hardware y sistema de defensa contra UAS. La plataforma está diseñada para conectar de manera exclusiva el dron interceptor autónomo de bajo costo y un solo uso ZenaDrone Interceptor P-1 y el dron interceptor marítimo ZenaDrone 2000 con una plataforma de software de inteligencia artificial que será desarrollada por su división Zena AI en Estados Unidos. El objetivo es ofrecer un ecosistema completo contra UAS dirigido por IA para detectar y clasificar amenazas aéreas y comandar de forma autónoma flotas para neutralizarlas.

“Nuestros drones interceptores pueden considerarse la respuesta en hardware al problema de los ataques con drones, mientras que la plataforma Zena AI es la inteligencia de software destinada a transformarlos en un sistema de defensa. En conjunto, están diseñados para permitir que un solo operador dirija una flota de interceptores de bajo costo dirigida por IA contra ataques de enjambre, de forma autónoma y a velocidad de máquina, con un costo por operación que finalmente se sitúa en el lado correcto de la ecuación de costos”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Con el inicio de este programa de desarrollo integrado, estamos construyendo una arquitectura completa y rentable contra UAS que creemos responderá a las crecientes necesidades del Departamento de Defensa de EE. UU. y fuerzas aliadas”.

La plataforma contra UAS desarrollada por Zena AI está concebida como un sistema único de software de inteligencia artificial con dos funcionalidades principales, diseñadas específicamente para los drones Interceptor P-1 y ZenaDrone 2000. Consiste en un sistema de seguimiento de amenazas, destinado a detectar, identificar y rastrear drones hostiles de baja velocidad en tiempo real, y una plataforma de coordinación de inteligencia de enjambres, destinada a dirigir de forma autónoma flotas de cualquiera de las dos plataformas de drones ZenaDrone para interceptar y neutralizar objetivos. Se espera que el desarrollo sea liderado por la división Zena AI de la compañía en Baton Rouge, Luisiana, a partir de las próximas semanas.

Los conflictos en Ucrania y Oriente Medio han consolidado los enjambres de drones de bajo costo como una característica clave de la guerra moderna, donde los adversarios explotan la asimetría de costos entre drones ofensivos económicos y sistemas de interceptación convencionales mucho más costosos. El mercado global contra UAS está creciendo a más del 25% anual y se proyecta que supere los 10,000 millones de dólares para 2030. El Departamento de Guerra de EE. UU. solicitó 13,400 millones de dólares para armas y sistemas autónomos en el año fiscal 2026, con los sistemas contra UAS identificados como una prioridad principal. ZenaTech está posicionando su sistema integrado para atender este mercado, dirigido a clientes de defensa de EE. UU., socios de la OTAN y compradores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La empresa proporcionará actualizaciones sobre los avances del desarrollo y la colaboración con agencias de defensa a medida que se concreten.

El centro de I+D de Zena AI apoyará los requerimientos del Departamento de Guerra de EE. UU. y otras agencias federales mediante el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial seguros orientados a defensa. La instalación se enfocará en áreas críticas como sistemas de apoyo a la toma de decisiones impulsados por IA, arquitecturas de inteligencia autónomas y semiautónomas, fusión avanzada de sensores y datos, inteligencia en el borde seguro y optimización y modelado con capacidades cuánticas.

El ZenaDrone Interceptor P-1 es un dron VTOL (despegue y aterrizaje vertical) pequeño, autónomo y desechable, diseñado para interceptar y neutralizar físicamente drones hostiles en vuelo, con un precio previsto inferior a $5,000 por unidad. El ZenaDrone 2000 es la plataforma de dron interceptor marítimo de ZenaTech, diseñada para desplegarse desde IQ Glider, una estación autónoma de lanzamiento y recarga marítima, extendiendo la capacidad contra UAS a entornos marítimos y costeros. En conjunto, estas plataformas constituyen la base de hardware del ecosistema integrado de defensa contra UAS de ZenaTech, junto con el software Zena AI diseñado para detectar amenazas y comandar flotas de forma autónoma. La empresa tiene como objetivo ofrecer una capacidad completa de defensa “dron contra dron” con un costo por intervención que los sistemas convencionales de misiles y láser no pueden igualar.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Fundada para revolucionar la industria del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de topografía, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa.

Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y aplicaciones críticas de transporte de carga en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental, y el IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

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