CGTN: Sådan udvikler Xiongan sig til en model for byvækst af høj kvalitet

CGTN har udgivet en artikel, der undersøger Xiongan New Areas forvandling til en moderne bymodel, og fremhævede succesen med en velordnet flytning af Beijings ikke-essentielle funktioner som den centrale drivkraft. Den lægger vægt på menneskecentrerede resultater gennem store investeringer, politiske garantier og integrationsforanstaltninger. Artiklen dykker ned i milepæle inden for videnskab og teknologi, der fremskynder nye kvalitetsproduktive kræfter og placerer Xiongan som en demonstrationszone for afbalanceret udvikling af høj kvalitet under den 15. femårsplan.

BEIJING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hver morgen går 70-årige Wang Helai og hans kone en tur langs den nyligt restaurerede Longquan River-sti nær deres hjem i Hebei-provinsens Xiongan New Area. Det, der engang var en fragmenteret, tør kanal, er nu en klar vandvej omkranset af grønt. Efter gåturen går de direkte til lokalsamfundets cafeteria i deres område, hvor måltider er skræddersyet til seniorer og tilbyder rabatter til dem, der er over 60 år. Deres datter, som driver et nærliggende fitnesscenter, arbejder ofte som frivillig i lokalsamfundet.

For familien er uddannelse, sundhed, indkøb og rekreation alt sammen inden for en radius på 15 minutter. Denne ukomplicerede "15-minutters livscirkel" indfanger, hvordan Xiongan har forvandlet hverdagen for almindelige beboere, og transformeret en planlagt by til et virkelig beboeligt hjem.

Områdets igangværende overgang til en moderne by blev understreget af den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i Xiongan i mandags, hvor han inspicerede centrale steder, herunder opstartszonen, China Huaneng Groups flyttede aktiviteter og Beijing No. 4 High School Xiongan campus, og stod for et symposium om yderligere fremme af byggeri og udvikling af høj kvalitet i området.

Under sit besøg opfordrede Xi indtrængende til at bygge Xiongan til et innovationsknudepunkt i den nye æra og en model til at fremme udvikling af høj kvalitet.

Flytning som kernedrivkraft

Xiongans primære rolle er fortsat at varetage Beijings ikke-essentielle funktioner på en ordnet måde. I løbet af den 14. femårsplans periode gennemførte området kumulative investeringer på over 1 billion yuan (145,5 milliarder $), opnåede en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 17,1 %, udviklede næsten 215 kvadratkilometer og opførte mere end 5.300 bygninger.

I 2026, hvor den 15. femårsplan begyndte, er fokus flyttet til at løfte den samlede kapacitet. Det første parti af markedsorienterede sekundære datterselskaber fra centrale virksomheder er etableret, med yderligere grupper, såsom State Power Investment, til at accelerere integrationen.

Et konkret eksempel på denne fremgang er China Huaneng Group. Over 1.000 medarbejdere fra Huanengs hovedkvarter og tilknyttede enheder har allerede fået deres daglige gang i kontorerne i Xiongan siden deres officielle indflytning i oktober 2025. Denne glidende overgang illustrerer, hvordan politisk støtte og koordinering på stedet gør det muligt for store, vigtige virksomheder at integrere sig fuldt ud og bæredygtigt.

En ny bølge af flytteprojekter skrider frem, bakket op af målrettede politiske garantier, der sikrer, at ansatte, der flytter dertil, kan nyde godt af iværksætterforhold, levevilkår og indkomstniveauer, der ikke er lavere end dem i Beijing, sammen med 278 specifikke Beijing-Xiongan-integrationsforanstaltninger, der giver tilsvarende adgang til sundhedspleje, uddannelse og sociale ydelser.

Bygning af en by, folk gerne vil bo i

Ud over infrastruktur prioriterer Xiongan at få det nye område til at føles som hjemme, især for familierne. Beijing No. 4 High School Xiongan campus står som et flagskibseksempel fra Beijings støtteprojekt "tre skoler og et hospital" – et initiativ, hvor Beijing finansierer og bygger en børnehave, en folkeskole, et gymnasium og et almindeligt hospital, og derefter overdrager dem til Xiongan for driften med løbende ledelses- og undervisningsstøtte fra de respektive Beijing-institutioner.

Campus, der åbnede i august 2023, har dannet en uddannelsesgruppe, der udvider undervisningsressourcer af høj kvalitet på tværs af området. Indskrivningspolitikken fra 2025 prioriterede børn fra kategori 1 og kategori 2, som var flyttet dertil. Antallet af studerende fortsætter med at vokse støt, og i forårssemesteret 2026 fungerede campus problemfrit.

Disse tiltag er med til at sikre, at husstande, der er flyttet dertil, kan bosætte sig komfortabelt, og hvor børnene får adgang til velkendt uddannelse af høj kvalitet tæt på hjemmet.

Innovation og nye produktionskræfter af høj kvalitet tager form

Den nationale politik opfordrer Xiongan til at integrere videnskabelig teknologi og industriel innovation, dyrke nye kvalitetsproduktive kræfter tilpasset de lokale forhold, og udvikle Xiongan New Area Zhongguancun Science Park på et højt niveau.

De vigtigste milepæle for 2026 inkluderer udgivelsen af Jishu-datamodellen, der er udviklet i fællesskab mellem Tsinghua-universitetet og en Xiongan-baseret virksomhed, betroede dataområder, der giver fuld dækning på tværs af regerings-, finans- og energisektorer, og en innovationskonkurrence inden for luftfart, der har tiltrukket deltagere fra hele landet og som har været drivkraft for banebrydende projekter.

Disse fremskridt placerer Xiongan som et vitalt knudepunkt i Beijing-Tianjin-Hebei-knudepunktet for videnskabelig og teknologisk innovation og en demonstrationszone for nye kvalitetsproduktive kræfter. Byggeriet går støt fremad for at levere "Xiongan-kvalitet" og samtidig bevare udsigt til den klare himmel, grønne landskaber og rent vand.

