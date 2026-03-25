CGTN: Wie Xiong’an zum Vorbild für zukunftsorientiertes urbanes Wachstum wird

CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, der die Transformation des neuen Stadtbezirks Xiong’an zu einem Vorbild für moderne Stadtentwicklung beleuchtet und dabei den Erfolg der geordneten Verlagerung nicht-hauptstädtischer Funktionen aus Peking als zentrale treibende Kraft hervorhebt. Der Artikel hebt die auf den Menschen ausgerichteten Fortschritte hervor, die durch umfangreiche Investitionen, politische Rahmenbedingungen und Integrationsmaßnahmen erzielt wurden. Er beleuchtet zudem wissenschaftlich-technologische Meilensteine, die neue, hochwertige Produktivkräfte fördern, und positioniert Xiong’an als Demonstrationszone für ausgewogene, zukunftsorientierte Entwicklung im Rahmen des 15. Fünfjahresplans.

PEKING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeden Morgen spazieren der 70-jährige Wang Helai und seine Frau entlang des neu angelegten Uferwegs am Longquan-Fluss, unweit ihres Zuhauses im neuen Stadtbezirk Xiong’an in der Provinz Hebei. Der einst vernachlässigte und vermüllte Trockenkanal ist heute ein sauberer, von Grünflächen gesäumter Wasserlauf. Nach ihrem Spaziergang gehen sie direkt in die Gemeinschaftskantine ihrer Wohnanlage, wo die Mahlzeiten seniorengerecht zubereitet werden und Menschen über 60 vergünstigt essen. Ihre Tochter, die ein nahegelegenes Fitnessstudio leitet, engagiert sich regelmäßig ehrenamtlich in der Gemeinde.

Für die Familie sind Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote alle innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Dieser nahtlose „15-Minuten-Radius“ zeigt, wie Xiong’an den Alltag der Menschen transformiert und aus einer Planstadt ein echtes, lebenswertes Zuhause macht.

Der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Xiong’an am Montag unterstreicht einmal mehr den rasanten Wandel der Region hin zu einer modernen Stadt. Vor Ort besuchte er zentrale Einrichtungen, darunter die Start-up-Zone, verlegte Standorte der China Huaneng Group sowie den Xiong’an-Campus der Pekinger Oberschule Nr. 4, und leitete ein Symposium zur weiteren Förderung von Aufbau und Entwicklung der Region.

Während seines Besuchs sprach sich Xi dafür aus, Xiong’an zu einem Innovationszentrum der neuen Ära und zu einer Modellregion für zukunftsorientierte Entwicklung auszubauen.

Verlagerung als Impulsgeber für Wachstum

Die zentrale Aufgabe von Xiong’an bleibt die geordnete Übernahme nicht-hauptstädtischer Funktionen aus Peking. Im Rahmen des 14. Fünfjahresplans wurden mehr als 1 Billion Yuan (145,5 Milliarden US-Dollar) investiert, das durchschnittliche jährliche BIP-Wachstum lag bei 17,1 %, rund 215 Quadratkilometer Land wurden neu erschlossen und über 5.300 Gebäude errichtet.

Mit dem Start des 15. Fünfjahresplans im Jahr 2026 rückt nun der Ausbau der Gesamtkapazitäten in den Fokus. Erste marktorientierte Tochtergesellschaften zentraler Staatsunternehmen haben sich bereits angesiedelt und weitere Konzerne – darunter State Power Investment – treiben die Integration aktiv voran.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die China Huaneng Group: Seit dem offiziellen Umzug im Oktober 2025 haben mehr als 1.000 Mitarbeitende aus der Zentrale und den angeschlossenen Einheiten ihren regulären Arbeits- und Geschäftsbetrieb in Xiong’an aufgenommen. Dieser reibungslose Übergang steht exemplarisch für die erfolgreiche und nachhaltige Integration großer Staatsunternehmen – ermöglicht durch gezielte politische Unterstützung und enge Koordination vor Ort.

Gestützt durch klare regulatorische Rahmenbedingungen gewinnt die nächste Phase der Standortverlagerung weiter an Dynamik. Dabei wird sichergestellt, dass umgesiedelte Mitarbeitende bei Arbeitsbedingungen, unternehmerischen Tätigkeiten, Lebensstandard und Einkommen keine Nachteile gegenüber Peking haben. Ergänzend sorgen 278 konkrete Maßnahmen für eine enge Verzahnung der Infrastrukturen von Peking und Xiong’an und gewährleisten einen gleichwertigen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen.

Eine Stadt, in der man gerne lebt

Neben dem Infrastrukturausbau legt Xiong’an großen Wert darauf, dass sich der neue Stadtbezirk für Familien wie ein echtes Zuhause anfühlt. Der Xiong’an-Campus der Pekinger Oberschule Nr. 4 gilt als Vorzeigeprojekt der Pekinger Initiative „Drei Schulen und ein Krankenhaus“. Im Rahmen dieses Programms finanziert und errichtet Peking einen Kindergarten, eine Grundschule, eine weiterführende Schule sowie ein Krankenhaus und übergibt diese Einrichtungen anschließend an Xiong’an, während die jeweiligen Institutionen aus Peking weiterhin Lehrbetrieb und Verwaltung unterstützen.

Seit seiner Eröffnung im August 2023 hat der Campus einen Bildungsverbund geschaffen, der hochwertige Lehrressourcen im gesamten Stadtgebiet zugänglich macht. Nach den Aufnahmerichtlinien für 2025 wurden Kinder aus umgesiedelten Haushalten der Kategorien 1 und 2 vorrangig berücksichtigt. Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich, und auch im Frühjahrssemester 2026 verlief der Campusbetrieb reibungslos.

Diese Maßnahmen erleichtern die Integration umgesiedelter Familien und geben den Kindern die Möglichkeit, wohnortnah von einer vertrauten, hochwertigen Bildungsumgebung zu profitieren.

Innovation und neue Produktivkräfte werden greifbar

Auf nationaler Ebene soll Xiong’an Wissenschaft, Technologie und industrielle Innovation eng miteinander verknüpfen, neue, an die lokalen Gegebenheiten angepasste produktive Kräfte fördern und den Zhongguancun Wissenschaftspark im neuen Stadtbezirk Xiong’an auf hohem Niveau weiterentwickeln.

Zentrale Meilensteine für 2026 sind die Veröffentlichung des Jishu-Datenmodells, das gemeinsam von der Tsinghua Universität und einem in Xiong’an ansässigen Unternehmen entwickelt wurde, der Aufbau vertrauenswürdiger Datenräume mit umfassender Abdeckung in den Bereichen Regierung, Finanzen und Energie sowie ein Innovationswettbewerb im Bereich Luft- und Raumfahrt, der Teilnehmer aus dem ganzen Land anzog und die Umsetzung wegweisender Projekte beschleunigte.

Dank dieser Fortschritte nimmt Xiong’an eine Schlüsselrolle als Knotenpunkt im wissenschaftlich-technologischen Innovationszentrum Peking-Tianjin-Hebei ein und dient als Demonstrationszone für neue, hochwertige Produktivkräfte. Die Bauarbeiten schreiten kontinuierlich voran, um „Qualität aus Xiong’an“ zu liefern und gleichzeitig den klaren Himmel, die grünen Landschaften und das saubere Wasser zu bewahren.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html