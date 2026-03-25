CGTN: Cómo Xiongan evoluciona hasta convertirse en un modelo de crecimiento urbano de alta calidad

CGTN publicó un artículo que explora la transformación de la Nueva Área de Xiongan en un modelo urbano moderno, destacando el éxito de la reubicación ordenada de las funciones no capitalinas de Beijing como motor principal. El texto destaca los logros centrados en las personas mediante una inversión masiva, garantías políticas y medidas de integración. Asimismo, analiza avances científico-tecnológicos que aceleran nuevas fuerzas productivas de calidad, posicionando a Xiongan como una zona de demostración para un desarrollo equilibrado y de alta calidad en el marco del XV Plan Quinquenal.

BEIJING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cada mañana, Wang Helai, de 70 años, y su esposa pasean por el sendero recientemente restaurado del río Longquan, cerca de su hogar en la Nueva Área de Xiongan, en la provincia de Hebei. Lo que antes era un canal seco, fragmentado y lleno de desechos, es ahora una vía fluvial clara rodeada de áreas verdes. Después del paseo, se dirigen directamente al comedor comunitario de su complejo residencial, donde las comidas están preparadas específicamente para personas mayores y ofrecen descuentos para mayores de 60 años. Su hija, que dirige un gimnasio cercano, suele participar como voluntaria en la comunidad.

Para esta familia, la educación, la atención médica, las compras y la recreación se encuentran en un radio de 15 minutos. Este "círculo de vida de 15 minutos" fluido captura cómo Xiongan ha transformado la vida cotidiana de los residentes comunes, convirtiendo una ciudad planificada en un hogar verdaderamente habitable.

La transición continua de la zona hacia una ciudad moderna se vio reforzada por la visita del presidente chino Xi Jinping a Xiongan el lunes, durante la cual inspeccionó sitios clave, incluyendo la zona inicial, las operaciones reubicadas de China Huaneng Group y el campus en Xiongan de Beijing No. 4 High School, además de presidir un simposio sobre el avance de la construcción y el desarrollo de alta calidad del área.

Durante su visita, Xi instó a convertir a Xiongan en un centro de innovación en la nueva era y en un modelo de promoción del desarrollo de alta calidad.

La reubicación como motor principal

El papel principal de Xiongan sigue siendo asumir de manera ordenada las funciones no capitalinas de Beijing. Durante el período del XIV Plan Quinquenal, la zona completó una inversión acumulada superior a 1 billón de yuanes (145.500 millones de dólares), logró un crecimiento anual promedio del PIB del 17,1 %, desarrolló casi 215 kilómetros cuadrados y construyó más de 5.300 edificios.

En 2026, inicio del XV Plan Quinquenal, el enfoque se ha desplazado hacia la mejora de la capacidad general. El primer grupo de subsidiarias secundarias orientadas al mercado de empresas estatales centrales se ha establecido, mientras que otros grupos, como State Power Investment, están acelerando la integración.

Un ejemplo concreto de este avance es China Huaneng Group. Más de 1.000 empleados de su sede y unidades afiliadas ya han iniciado una rutina diaria de trabajo y operaciones en Xiongan desde su reubicación oficial en octubre de 2025. Esta transición fluida demuestra cómo el apoyo político y la coordinación sobre el terreno están permitiendo que grandes empresas estatales se integren de manera plena y sostenible.

Una nueva ola de proyectos de reubicación avanza con el respaldo de garantías políticas específicas que aseguran que el personal trasladado disfrute de condiciones de emprendimiento, vida e ingresos no inferiores a las de Beijing, junto con 278 medidas de integración Beijing-Xiongan que garantizan acceso equivalente a servicios de salud, educación y bienestar social.

Construir una ciudad donde la gente quiera vivir

Más allá de la infraestructura, Xiongan prioriza que la nueva área se sienta como un hogar, especialmente para las familias. El campus en Xiongan de Beijing No. 4 High School es un ejemplo emblemático del proyecto de apoyo de “tres escuelas y un hospital” de Beijing: una iniciativa mediante la cual Beijing financia y construye un jardín de infancia, una escuela primaria, una secundaria y un hospital general, para luego transferirlos a Xiongan, manteniendo apoyo continuo en gestión y enseñanza por parte de las instituciones de Beijing.

Inaugurado en agosto de 2023, el campus ha formado un grupo educativo que extiende recursos de enseñanza de alta calidad en toda la zona. Su política de admisión en 2025 priorizó a los hijos de unidades reubicadas de Categoría 1 y Categoría 2, y el número de estudiantes continúa creciendo de forma constante, mientras el campus ha operado con normalidad durante el semestre de primavera de 2026.

Estos esfuerzos ayudan a garantizar que las familias trasladadas puedan establecerse con comodidad, y que los niños tengan acceso a una educación de alta calidad cerca de casa.

Innovación y nuevas fuerzas productivas de calidad toman forma

La política nacional orienta a Xiongan a integrar la innovación científica, tecnológica e industrial, cultivar nuevas fuerzas productivas de calidad adaptadas a las condiciones locales y desarrollar Xiongan New Area Zhongguancun Science Park a un alto nivel.

Entre los hitos clave de 2026 se incluyen el lanzamiento del modelo de datos Jishu, desarrollado conjuntamente por Tsinghua University y una empresa con sede en Xiongan; la cobertura total de espacios de datos confiables en los sectores gubernamental, financiero y energético; y una competencia de innovación aeroespacial que ha atraído participantes de todo el país e impulsado la implementación de proyectos de vanguardia.

Estos avances posicionan a Xiongan como un nodo clave dentro del polo de innovación científica y tecnológica Beijing-Tianjin-Hebei y como una zona de demostración de nuevas fuerzas productivas de calidad. La construcción avanza de forma constante para ofrecer la “calidad Xiongan”, manteniendo cielos despejados, paisajes verdes y aguas limpias.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html