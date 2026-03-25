CGTN : comment Xiong’an devient un modèle de développement urbain de haute qualité

CGTN a publié un article analysant la transformation du Nouveau District de Xiong’an en un modèle urbain moderne, en mettant en avant la réussite du transfert ordonné des fonctions non capitales de Pékin comme principal moteur. Le texte souligne les avancées centrées sur l’humain grâce à des investissements massifs, des garanties politiques et des mesures d’intégration. Il examine également les progrès scientifiques et technologiques qui accélèrent l’émergence de nouvelles forces productives de qualité, positionnant Xiong’an comme une zone de démonstration du développement équilibré et de haute qualité dans le cadre du 15e plan quinquennal.

PÉKIN, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque matin, Wang Helai, 70 ans, et son épouse se promènent le long du sentier récemment restauré de la rivière Longquan, près de leur domicile dans le Nouveau District de Xiong’an, dans la province du Hebei. Autrefois un lit de rivière asséché, fragmenté et jonché de déchets, l’endroit est aujourd’hui un cours d’eau limpide bordé de verdure. Après leur promenade, ils se rendent à la cantine communautaire de leur résidence, où les repas sont adaptés aux seniors et proposés à tarif réduit pour les plus de 60 ans. Leur fille, qui gère une salle de sport à proximité, fait souvent du bénévolat dans la communauté.

Pour cette famille, éducation, santé, commerces et loisirs sont accessibles dans un rayon de 15 minutes. Ce « cercle de vie de 15 minutes » illustre la manière dont Xiong’an a transformé le quotidien des habitants, faisant d’une ville planifiée un lieu de vie véritablement agréable.

La transformation continue du district en ville moderne a été soulignée par la visite du président chinois Xi Jinping à Xiong’an lundi, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs sites clés, notamment la zone des jeunes entreprises, les installations relocalisées du groupe China Huaneng et le campus de Xiong’an du Beijing No. 4 High School (lycée n° 4 de Pékin), et a présidé un symposium sur la poursuite de la construction et du développement de haute qualité du district.

Lors de cette visite, Xi a appelé à faire de Xiong’an un pôle d’innovation de nouvelle génération et un modèle de promotion du développement de haute qualité.

La relocalisation comme moteur central

Le rôle principal de Xiong’an reste d’assurer le transfert ordonné des fonctions non capitales de Pékin. Au cours du 14e plan quinquennal, le district a enregistré un investissement cumulé dépassant 1 000 milliards de yuans (145,5 milliards de dollars), une croissance annuelle moyenne du PIB de 17,1 %, le développement de près de 215 km² et la construction de plus de 5 300 bâtiments.

En 2026, début du 15e plan quinquennal, l’accent est mis sur le renforcement des capacités globales. Une première vague de filiales secondaires d’entreprises publiques centrales orientées vers le marché s’est installée, tandis que d’autres groupes, comme State Power Investment, accélèrent leur intégration.

Cette dynamique se traduit concrètement à travers l’exemple du groupe China Huaneng : plus de 1 000 employés de son siège et de ses entités affiliées ont déjà adopté un fonctionnement quotidien normal à Xiong’an depuis leur relocalisation officielle en octobre 2025. Cette transition harmonieuse illustre la manière dont les politiques de soutien et la coordination opérationnelle favorisent une intégration complète et durable des grandes entreprises publiques.

Une nouvelle vague de projets de relocalisation est en cours, soutenue par des garanties politiques ciblées assurant aux employés transférés des conditions de travail, de vie et de revenus au moins équivalentes à celles de Pékin, ainsi que 278 mesures d’intégration Pékin-Xiong’an spécifiques garantissant un accès équivalent aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux.

Bâtir une ville où il fait bon vivre

Au-delà des infrastructures, Xiong’an met l’accent sur la qualité de vie, notamment pour les familles. Le campus de Xiong’an du Beijing No. 4 High School (lycée n° 4 de Pékin) constitue un exemple emblématique du programme de soutien « trois écoles et un hôpital » de Pékin, dans lequel la capitale finance et construit une maternelle, une école primaire, un collège/lycée et un hôpital général, avant de les transférer à Xiong’an pour qu’ils soient gérés avec le soutien continu des institutions pékinoises concernées en matière de gestion et d’enseignement.

Ouvert en août 2023, ce campus a donné naissance à un groupe éducatif qui diffuse des ressources pédagogiques de qualité dans tout le district. Sa politique d’admission pour 2025 a priorisé les enfants des unités relocalisées de catégories 1 et 2, et les effectifs continuent d’augmenter régulièrement, tandis que l’établissement a fonctionné de manière stable au cours du semestre de printemps 2026.

Ces efforts garantissent aux familles relocalisées une installation sereine, avec un accès à une éducation de qualité à proximité de leur domicile.

L’innovation accompagne l’essor de nouvelles forces productives de qualité

La politique nationale invite Xiong’an à intégrer l’innovation scientifique, technologique et industrielle, à cultiver de nouvelles forces productives de qualité adaptées aux conditions locales et à développer le parc scientifique de Zhongguancun du Nouveau District de Xiong’an.

Parmi les jalons clés de 2026 figurent le lancement du modèle de données Jishu, développé conjointement par l’université Tsinghua et une entreprise basée à Xiong’an, la mise en place d’espaces de données fiables couvrant pleinement les secteurs gouvernemental, financier et énergétique, ainsi qu’un concours d’innovation aérospatiale ayant attiré des participants à l’échelle nationale et favorisé la concrétisation de projets de pointe.

Ces avancées positionnent Xiong’an comme un nœud stratégique du pôle d’innovation scientifique et technologique Pékin-Tianjin-Hebei et comme une zone de démonstration des nouvelles forces productives. La construction progresse régulièrement pour offrir la « qualité Xiong’an » tout en préservant un ciel dégagé, des paysages verdoyants et des eaux propres.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html