CGTN: כיצד שיונגאן מתפתחת למודל לצמיחה עירונית איכותית

CGTN פרסמה מאמר שבחן את הפיכתו של אזור שיונגאן החדש למודל עירוני מודרני, והדגישה את הצלחת ההעברה הסדירה של פונקציות שאינן הון של בייג'ינג כמנוע המרכזי. במאמר הודגשו הישגים הממוקדים באדם באמצעות השקעות מסיביות, ערבויות מדיניות וצעדי אינטגרציה. במסגרת המאמר התעמקו באבני דרך במדע-טכנולוגיה המאיצים כוחות ייצור איכותיים חדשים, שממקמים את שיונגאן כאזור הדגמה לפיתוח מאוזן ואיכותי במסגרת תוכנית החומש ה-15.



בייג'ינג, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

בכל בוקר, וואנג הלאי בן ה-70 ואשתו מטיילים לאורך שביל נהר לונגצ'ואן ששוחזר לאחרונה ליד ביתם באזור שיונגאן (Xiongan ) החדש במחוז הביי. מה שהיה פעם תעלה יבשה מקוטעת ומפולסת הפך כעת לנתיב מים צלול מוקף בירק. לאחר ההליכה, הם פונים ישר לקפיטריה הקהילתית במתחם שלהם, שם הארוחות מותאמות לקשישים ומוצעות הנחות לאנשים מעל גיל 60. בתם, שמנהלת חדר כושר סמוך, מתנדבת לעתים קרובות בקהילה.

עבור המשפחה, חינוך, שירותי בריאות, קניות ופנאי נמצאים כולם ברדיוס של 15 דקות. החלק הזה של "מעגל החיים של 15 דקות" מתעד כיצד שיונגאן שינתה את חיי היומיום של תושבים מן השורה, והפכה עיר מתוכננת לבית ראוי למגורים באמת.

המעבר המתמשך של האזור לעיר מודרנית הודגש על ידי ביקורו של נשיא סין שי ג'ינפינג בשיונגאן ביום שני, שם הוא סקר אתרים מרכזיים, כולל אזור הסטארט-אפים, פעילות העברה של קבוצת צ'יינה הואננג וקמפוס שיונגאן של בית הספר התיכון מספר 4 בבייג'ינג, וניהל סימפוזיון בנושא קידום נוסף של בנייה ופיתוח איכותיים של האזור.

במהלך ביקורו, שי קרא לבנות את שיונגאן כמרכז חדשנות בעידן החדש ומודל לקידום פיתוח איכותי.

רילוקיישן כגורם מרכזי

תפקידה העיקרי של שיונגאן נותר לבצע את התפקידים שאינם קשורים לבירה של בייג'ינג בצורה מסודרת. במהלך תקופת תוכנית החומש ה-14, האזור השלים השקעות מצטברות של למעלה מ-1 טריליון יואן (145.5 מיליארד דולר), השיג צמיחה שנתית ממוצעת של 17.1% בתמ"ג, פיתח כמעט 215 קמ"ר ובנה יותר מ-5,300 בניינים.

בשנת 2026, עם תחילתה של תוכנית החומש ה-15, המוקד עבר להגדלת הקיבולת הכוללת. הקבוצה הראשונה של חברות בנות משניות מוכוונות שוק של מפעלים מרכזיים התיישבה, כאשר קבוצות נוספות, כמו State Power Investment, האיצו את האינטגרציה.

דוגמה קונקרטית להתקדמות זו היא קבוצת הואננג של סין. למעלה מ-1,000 עובדים ממטה הואננג ומיחידות קשורות כבר נכנסו לשגרת חיי המשרד והפעילות היומיומית בשיונגאן מאז המעבר הרשמי שלהם באוקטובר 2025. מעבר חלק זה ממחיש כיצד תמיכה במדיניות ותיאום בשטח מאפשרים לארגונים מרכזיים בקנה מידה גדול להשתלב באופן מלא ובת קיימא.

גל חדש של פרויקטים של רילוקיישן מתקדם, מגובים בערבויות מדיניות ממוקדות המבטיחות שעובדים שעברו רילוקיישן ייהנו מתנאי יזמות, תנאי מחיה ורמות הכנסה לא נמוכות מאלה שבבייג'ינג, יחד עם 278 אמצעי שילוב ספציפיים בין בייג'ינג לשיונגאן המספקים גישה שווה ערך לבריאות, חינוך ושירותים חברתיים.

בניית עיר שאנשים רוצים לחיות בה

מעבר לתשתיות, שיונגאן שמה דגש על הפיכת האזור החדש למקום ביתי, במיוחד עבור משפחות. קמפוס שיונגאן של בית הספר התיכון מספר 4 בבייג'ינג מהווה דוגמה מצוינת לפרויקט התמיכה של "שלושה בתי ספר ובית חולים אחד" של בייג'ינג - יוזמה שבה בייג'ינג מממנת ובונה גן ילדים אחד, בית ספר יסודי אחד, בית ספר תיכון אחד ובית חולים כללי אחד, ולאחר מכן מעבירה אותם לשיונגאן להפעלה עם תמיכה שוטפת בניהול ובהוראה מהמוסדות בבייג'ינג הרלוונטיים.

בקמפוס, שנפתח באוגוסט 2023, הוקמה קבוצת חינוך המספקת משאבי הוראה איכותיים ברחבי האזור. מדיניות ההרשמה שלו לשנת 2025 נותנת עדיפות לילדים מיחידות שהועברו מקטגוריה 1 ו-2, ומספר הסטודנטים ממשיך לגדול בהתמדה, בעוד שהקמפוס פעל בצורה חלקה במהלך סמסטר האביב 2026.

מאמצים אלה מסייעים להבטיח שמשקי בית שעברו מעבר דירה יוכלו להשתקע בנוחות, כאשר ילדים יקבלו גישה לחינוך מוכר ואיכותי בקרבת הבית.

חדשנות וכוחות ייצור איכותיים חדשים מתעצבים

המדיניות הלאומית מכוונת את שיונגאן לשלב מדע-טכנולוגיה וחדשנות תעשייתית, לטפח כוחות ייצור איכותיים חדשים המתאימים לתנאים המקומיים ולפתח ברמה גבוהה את פארק המדע ג'ונגגואנצון (Zhongguancun ) החדש של שיונגאן.

אבני דרך מרכזיות לשנת 2026 כוללות את השקת מודל הנתונים Jishu, שפותח במשותף על ידי אוניברסיטת צינגהואה וחברה שבסיסה בשיונגאן, מרחבי נתונים מהימנים המשיגים כיסוי מלא על פני מגזרי הממשלה, הפיננסים והאנרגיה, ותחרות חדשנות בתחום התעופה והחלל שמשכה משתתפים ברחבי הארץ והובילה להנחת פרויקטים חוצי גבולות.

התקדמויות אלו מציבות את שיונגאן כצומת חיוני במרכז החדשנות המדע-טכנולוגית בבייג'ינג-טיאנג'ין-הביי וכאזור הדגמה לכוחות ייצור איכותיים חדשים. הבנייה מתקדמת בהתמדה כדי לספק "איכות שיונגאן" תוך שמירה על שמיים בהירים, נופים ירוקים ומים נקיים.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html

למידע נוסף - CGTN Digital cgtn@cgtn.com