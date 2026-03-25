CGTN: Bagaimana Xiongan berkembang menjadi model pertumbuhan perkotaan berkualitas tinggi

CGTN menerbitkan sebuah artikel yang mengulas transformasi Kawasan Baru Xiongan menjadi model kota modern, dengan menekankan keberhasilan relokasi fungsi non-ibu kota Beijing yang berjalan dengan tertib sebagai penggerak utama. Artikel tersebut menekankan capaian yang berpusat pada manusia melalui investasi berskala besar, jaminan kebijakan, serta langkah-langkah integrasi. Artikel ini mengulas tonggak penting di bidang sains dan teknologi yang mempercepat munculnya kekuatan produktif berkualitas baru. Selain itu, artikel ini menempatkan Xiongan sebagai kawasan percontohan bagi pembangunan berkualitas tinggi yang seimbang dalam rangka Rencana Lima Tahun ke-15.

BEIJING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setiap pagi, Wang Helai yang berusia 70 tahun bersama istrinya berjalan-jalan santai di sepanjang jalur Sungai Longquan yang telah direvitalisasi di dekat rumah mereka di Kawasan Baru Xiongan, Provinsi Hebei. Sungai yang sebelumnya merupakan saluran kering yang terfragmentasi dan dipenuhi sampah, kini telah bertransformasi menjadi aliran air yang jernih dengan tepian yang dipenuhi ruang hijau. Setelah berjalan kaki, mereka langsung menuju kantin komunitas di kompleks tempat tinggal mereka, yang menyajikan menu khusus untuk lansia dan memberikan diskon bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Putri mereka, yang mengelola pusat kebugaran di sekitar area tersebut, kerap berpartisipasi sebagai relawan dalam kegiatan komunitas.

Bagi keluarga tersebut, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi semuanya dapat dijangkau dalam radius 15 menit. "Siklus kehidupan 15 menit" yang terintegrasi ini menggambarkan bagaimana Xiongan mentransformasi kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadikannya dari sekadar kota terencana menjadi lingkungan hunian yang benar-benar nyaman.

Transformasi berkelanjutan kawasan ini menjadi kota modern semakin dipertegas melalui kunjungan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ke Xiongan pada hari Senin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Xi meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk zona rintisan, operasional China Huaneng Group yang telah direlokasi, serta kampus Xiongan dari Beijing No. 4 High School. Selain itu, beliau memimpin sebuah simposium yang membahas percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut dengan kualitas tinggi.

Selama kunjungannya, Xi mendorong agar Xiongan dikembangkan menjadi pusat inovasi di era baru dan menjadi contoh dalam mendorong pembangunan berkualitas tinggi.

Relokasi sebagai penggerak utama

Peran utama Xiongan tetaplah menjalankan fungsi non-ibu kota Beijing secara tertib. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, kawasan tersebut mencatat total investasi kumulatif melebihi 1 triliun yuan (145,5 miliar dolar AS), dengan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan sebesar 17,1%. Selain itu, hampir 215 kilometer persegi kawasan telah dikembangkan dan lebih dari 5.300 gedung telah dibangun.

Pada tahun 2026, yang menandai dimulainya Rencana Lima Tahun ke-15, fokus pembangunan telah bergeser pada peningkatan kapasitas secara menyeluruh. Gelombang pertama anak perusahaan sekunder berorientasi pasar dari perusahaan-perusahaan milik negara telah terbentuk. Sementara itu, kelompok perusahaan milik negara lain, seperti State Power Investment, sedang mempercepat proses integrasinya.

Salah satu contoh konkret dari kemajuan ini adalah China Huaneng Group. Sejak relokasi resmi pada Oktober 2025, lebih dari 1.000 karyawan dari kantor pusat Huaneng beserta unit-unit afiliasinya telah menjalani rutinitas kerja dan operasional harian secara normal di Xiongan. Transisi yang berjalan lancar ini menunjukkan bagaimana dukungan kebijakan dan koordinasi di lapangan memungkinkan perusahaan milik negara berskala besar untuk berintegrasi secara penuh dan berkelanjutan.

Gelombang baru proyek relokasi terus berlanjut, didukung oleh jaminan kebijakan yang terarah untuk memastikan bahwa personel yang direlokasi mendapatkan dukungan ekosistem bisnis yang memadai, kualitas hidup, dan tingkat pendapatan yang tidak lebih rendah dibandingkan di Beijing. Selain itu, terdapat 278 langkah integrasi Beijing–Xiongan yang memberikan akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Membangun kota yang ingin ditinggali masyarakat

Selain infrastruktur, Xiongan memprioritaskan upaya agar kawasan baru ini terasa seperti rumah sendiri, terutama bagi keluarga. Kampus Xiongan dari Beijing No. 4 High School menjadi contoh unggulan dari proyek dukungan "tiga sekolah dan satu rumah sakit" Beijing – sebuah inisiatif di mana Beijing mendanai dan membangun satu taman kanak-kanak, satu sekolah dasar, satu sekolah menengah, dan satu rumah sakit umum, kemudian menyerahkannya kepada Xiongan untuk dioperasikan dengan dukungan manajemen dan pengajaran berkelanjutan dari masing-masing lembaga di Beijing.

Dibuka pada Agustus 2023, kampus ini telah membentuk sebuah kelompok pendidikan yang memperluas akses terhadap sumber daya pengajaran berkualitas tinggi di seluruh kawasan. Kebijakan penerimaan siswa tahun 2025 memprioritaskan anak-anak dari unit yang direlokasi Kategori 1 dan Kategori 2, dan jumlah siswa terus meningkat secara stabil. Sementara itu, operasional kampus berjalan lancar sepanjang semester musim semi 2026.

Upaya-upaya ini membantu memastikan bahwa keluarga yang direlokasi dapat tinggal dengan nyaman, serta anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas yang sudah mereka kenal di dekat rumah.

Inovasi dan kekuatan produktif berkualitas baru mulai terbentuk

Kebijakan nasional mengarahkan Xiongan untuk mengintegrasikan inovasi sains dan teknologi dengan inovasi industri, mengembangkan kekuatan produktif berkualitas baru yang selaras dengan kondisi setempat, serta membangun Kawasan Sains Zhongguancun Xiongan pada tingkat yang tinggi.

Tonggak penting 2026 mencakup peluncuran model data Jishu yang dikembangkan bersama oleh Universitas Tsinghua dan perusahaan berbasis di Xiongan. Selain itu, ruang data tepercaya telah mencapai cakupan penuh di sektor pemerintahan, keuangan, dan energi, serta kompetisi inovasi kedirgantaraan yang berhasil menarik peserta dari seluruh penjuru negeri dan mendorong realisasi berbagai proyek mutakhir.

Kemajuan-kemajuan ini menempatkan Xiongan sebagai simpul penting dalam pusat inovasi sains dan teknologi Beijing–Tianjin–Hebei, sekaligus sebagai kawasan percontohan bagi kekuatan produktif berkualitas baru. Pembangunan terus berjalan secara bertahap untuk mewujudkan "Xiongan berkualitas", dengan tetap menjaga langit yang bersih, lanskap yang hijau, dan perairan yang jernih.

