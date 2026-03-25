CGTN: La trasformazione di Xiongan in un modello di crescita urbana di eccellenza

CGTN ha pubblicato un articolo che analizza la trasformazione della nuova area di Xiongan in un modello urbano moderno, evidenziando come fattore determinante l’efficace e metodica ricollocazione delle funzioni non capitali di Pechino. L’accento è posto sui risultati orientati verso le persone attraverso ingenti investimenti, garanzie normative e misure di integrazione. L’articolo approfondisce le tappe fondamentali della scienza e della tecnologia che stanno accelerando nuove forze produttive di alto livello, rendendo Xiongan un modello per uno sviluppo equilibrato di eccellenza nell’ambito del 15° Piano quinquennale.

PECHINO, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ogni mattina, il settantenne Wang Helai e sua moglie passeggiano lungo il sentiero del fiume Longquan, recentemente rinnovato, vicino alla loro casa nella nuova area di Xiongan, nella provincia dello Hebei. Quello che un tempo era un canale asciutto, frammentato e pieno di rifiuti, ora è un corso d’acqua limpido costeggiato dalla vegetazione. Dopo la passeggiata, i coniugi si recano alla mensa comunitaria all’interno del loro complesso residenziale, dove i pasti sono pensati appositamente per gli anziani e offrono sconti a chi ha più di 60 anni. La figlia, che gestisce una palestra nelle vicinanze, fa spesso volontariato nella comunità.

Famiglia, scuola, strutture sanitarie, negozi e attività ricreative: tutti raggiungibili in massimo 15 minuti. L’impeccabile “circuito in 15 minuti” illustra come Xiongan abbia trasformato la vita quotidiana dei residenti, rendendo una città pianificata in un luogo vivibile per le famiglie.

Il continuo mutamento dell’area in una città moderna è stato sottolineato dalla visita del presidente cinese Xi Jinping a Xiongan lo scorso lunedì: il presidente ha ispezionato i luoghi principali, tra cui la zona delle start-up, le attività trasferite del China Huaneng Group e il campus di Xiongan della scuola superiore di Pechino Beijing No. 4 High School, e ha presieduto un simposio per promuovere ulteriormente la costruzione e lo sviluppo di eccellenza dell’area.

Durante la visita, Xi ha sollecitato la trasformazione di Xiongan in un polo di innovazione della nuova era e in un modello per la promozione di uno sviluppo di alta qualità.

La ricollocazione come fattore determinante

Il ruolo principale di Xiongan rimane quello di svolgere in modo ordinato le funzioni non capitali di Pechino. Nel corso del 14° Piano quinquennale, l’area ha registrato investimenti cumulativi superiori a 1.000 miliardi di yuan (145,5 miliardi di dollari), ha raggiunto una crescita media annua del PIL del 17,1%, ha avuto uno sviluppo di quasi 215 chilometri quadrati e ha visto la costruzione di oltre 5.300 edifici.

Nel 2026, all’inizio del 15° Piano quinquennale, l’attenzione si è spostata sull’incremento della capacità complessiva. Il primo gruppo di filiali secondarie orientate al mercato delle imprese centrali si è consolidato, mentre altri gruppi, come lo State Power Investment, stanno accelerando il processo di integrazione.

Un esempio concreto del progresso è lo China Huaneng Group. Dopo il trasferimento ufficiale avvenuto nell’ottobre del 2025, oltre 1.000 dipendenti della sede centrale di Huaneng e delle unità affiliate hanno già ripreso le normali attività lavorative quotidiane a Xiongan. Questa rapida transizione dimostra come il sostegno politico e il coordinamento sul campo stiano consentendo alle più importanti grandi imprese di integrarsi pienamente e in modo sostenibile.

È in arrivo una serie di nuovi progetti di ricollocazione, sostenuta da garanzie politiche mirate che assicurano al personale trasferito condizioni lavorative, di vita e livelli di reddito non inferiori a quelli di Pechino, insieme a 278 misure specifiche di integrazione tra Pechino e Xiongan che garantiscono il medesimo accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ai servizi sociali.

Costruire una città in cui le persone vogliano vivere

Oltre alle infrastrutture, la priorità per Xiongan è che la nuova area diventi un luogo accogliente, soprattutto per le famiglie. Il campus di Xiongan della Beijing No. 4 High School è emblema del progetto “tre scuole e un ospedale” di Pechino: un’iniziativa in cui Pechino finanzia e costruisce un asilo nido, una scuola primaria, una scuola secondaria e un ospedale, per poi affidarne la gestione a Xiongan, ma con il supporto costante delle proprie istituzioni amministrative e formative.

Inaugurato nell’agosto del 2023, il campus ha costituito un gruppo educativo che mette a disposizione risorse didattiche di alto pregio in tutta l’area. La sua politica di iscrizione del 2025 ha dato priorità ai bambini provenienti da unità trasferite di Categoria 1 e Categoria 2. Il numero di studenti è in continua crescita e il campus è stato regolarmente attivo durante il semestre della primavera 2026.

Tutte queste iniziative contribuiscono a garantire che le famiglie trasferite possano stabilirsi comodamente, con l’accesso per i bambini a un’istruzione familiare e di alta qualità vicino a casa.

Innovazione e nuove forze produttive di qualità

La politica nazionale impone a Xiongan di integrare l’innovazione scientifica e tecnologica e quella industriale, di coltivare nuove forze produttive di qualità adatte alle condizioni locali e di sviluppare il Parco scientifico di Zhongguancun della nuova area di Xiongan secondo standard di alto livello.

Tra i principali traguardi previsti per il 2026 figurano il rilascio del modello dati Jishu, sviluppato congiuntamente dall’Università Tsinghua e da un’azienda con sede a Xiongan, la realizzazione di spazi dati affidabili con copertura completa nei settori governativo, finanziario ed energetico, e un concorso per l’innovazione aerospaziale che ha attratto partecipanti dall’intero Paese e favorito la realizzazione di progetti all’avanguardia.

Questi progressi rendono Xiongan un nodo vitale nel polo di innovazione scientifico-tecnologica Pechino-Tianjin-Hebei e un esempio per nuove forze produttive di qualità. I lavori di costruzione procedono a ritmo costante per garantire la “qualità Xiongan”, preservando al contempo cieli limpidi, paesaggi verdi e acque pulite.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html