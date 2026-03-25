CGTN：雄安が質の高い都市成長モデルへの進化を遂げている過程

CGTNは、雄安新区が近代的な都市モデルへと変貌を遂げる過程を探る記事を掲載し、その中核的な原動力として、北京の非首都機能の秩序ある移転の成功を強調した。 同記事は、巨額の投資、政策による保証、そして統合措置を通じて、人間中心の達成が実現されたことを強調している。 新たな質の高い生産力を加速させる科学技術のマイルストーンについて論説し、雄安を第15次5カ年計画における均衡のとれた質の高い発展の実証区として位置づけている。

北京発, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 毎朝、70歳のワン・ホーライ (Wang Helai) 氏と夫人は、河北省雄安新区の自宅近くにある、新しく復旧された龍泉河の遊歩道を散歩している。 かつては分断され、干上がってゴミが散乱していた水路は、今や緑に囲まれた澄んだ水路となっている。 散歩の後、2人は住宅団地内のコミュニティ食堂へ直行する。そこでは高齢者向けの食事メニューが用意されており、60歳以上には割引が適用される。 近くでジムを経営する娘は、よく地元でボランティアをしている。

この家族にとって、教育、医療、ショッピング、レクリエーションのすべてが15分圏内にある。 このシームレスな「15分生活圏」は、雄安が一般住民の日常生活をいかに変革し、計画都市を真に暮らしやすい住まいに変えているかを如実に物語っている。

同地域の現代都市への継続的な変貌は、月曜日に習近平 (Xi Jinping) 国家主席が雄安を訪問したことで改めて強調された。習主席はスタートアップゾーン、中国華能集団 (China Huaneng Group) の移転先拠点、北京第四高校 (Beijing No. 4 High School) の雄安キャンパスなどの主要施設を視察し、同地域の質の高い建設と発展をさらに推進するためのシンポジウムを主宰した。

習主席は訪問中、雄安を新時代のイノベーションハブおよび質の高い発展を推進するモデルとして築き上げるよう呼びかけた。

移転は中核的な原動力

雄安の主な役割は、依然として北京の非首都機能を秩序良く引き継ぐことにある。 第14次5カ年計画期間中、同地区の累計投資額は1兆元 (1,455億ドル、約23兆円) を超え、GDPの年平均成長率は17.1%を達成し、約215平方キロメートルを開発し、5,300棟以上の建物を建設した。

第15次5カ年計画の初年度である2026年には、焦点は全体的な能力向上へと移行した。 中央企業の市場志向型二次子会社の第一陣が定着し、国家電力投資集団 (State Power Investment) などの追加グループも統合を加速させている。

この進展の具体例が、中国華能集団である。 2025年10月の正式移転以来、華能の本社および関連部門から来た1,000名以上の従業員が、既に雄安で日常的なオフィス業務や運営に従事している。 この円滑な移行は、政策支援と現場での調整が、大規模な中央企業の完全かつ持続可能な統合をいかに可能にしているかを示している。

移転した職員が北京と同等以上の起業環境、生活環境、所得水準を享受できるよう保証する、標的を絞った政策に加え、医療、教育、社会サービスへの同等のアクセスを提供する278項目の具体的な北京・雄安統合措置が裏付けとなり、移転プロジェクトの新たな波が進んでいる。

人々が住みたいと思う都市の構築

インフラ整備に加え、雄安は、特に家族にとって新エリアが我が家と感じられるよう、優先的に取り組んでいる。 北京第4高校の雄安キャンパスは、北京の「3校1病院」支援プロジェクトの代表的な事例である。この取り組みでは、北京が幼稚園、小学校、中学校、総合病院をそれぞれ1校・1病院ずつ資金提供・建設し、雄安に運営を移管し、その後も北京の各機関から継続的な管理・教育支援が提供される。

2023年8月に開校した同キャンパスは、地域全体に質の高い教育資源を広げる教育グループを形成している。 2025年の入学方針では、第1類・第2類移転世帯の子供を優先し、生徒数は着実に増加し続けており、また同キャンパスは2026年春学期も円滑に運営されている。

こうした取り組みにより、移転世帯が快適に定住できるよう支援するとともに、子供たちが慣れ親しんだ質の高い教育を自宅付近で受けられる環境が整っている。

イノベーションと新たな質の高い生産力の形成

国家政策は、雄安に対し、科学技術と産業イノベーションの融合、地域の実情に適した新たな質の高い生産力の育成、そして雄安新区中関村科技園 (Xiongan New Area Zhongguancun Science Park) の高水準な発展を指示している。

2026年の主なマイルストーンには、清華大学と雄安に拠点を置く企業が共同開発したジシュ (Jishu) データモデルの公開、政府・金融・エネルギー部門全体での信頼できるデータスペースの完全なカバー率達成、そして全国から参加者を集め、最先端プロジェクトの実用化を推進した航空宇宙イノベーションコンテストが含まれる。

これらの進展により、雄安は北京・天津・河北の科学技術イノベーションハブにおける重要な拠点として、また新たな質の高い生産力の実証区としての地位を確立している。 きれいな空気、緑豊かな景観、清らかな水を維持しつつ、「雄安品質」を実現するための構築が着実に進んでいる。

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html