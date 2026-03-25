CGTN: Evolusi Xiongan menjadi model pertumbuhan bandar berkualiti tinggi

CGTN telah menerbitkan laporan yang meneliti transformasi Xiongan New Area sebagai model pembangunan bandar moden, dengan menyoroti kejayaan pemindahan fungsi bukan ibu kota Beijing secara teratur sebagai pemacu utama pembangunan. Artikel ini menekankan pencapaian berorientasikan rakyat melalui pelaburan berskala besar, jaminan dasar serta pelaksanaan langkah integrasi strategik. Ia turut membincangkan pencapaian sains dan teknologi yang mempercepatkan pembentukan daya produktif baharu, sekali gus meletakkan Xiongan sebagai zon perintis (demonstrasi) bagi pembangunan seimbang berkualiti tinggi di bawah Rancangan Lima Tahun Ke-15.

BEIJING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setiap pagi, Wang Helai yang berusia 70 tahun bersama isterinya berjalan di sepanjang laluan tepi Sungai Longquan yang telah dipulihkan, berhampiran kediaman mereka di Xiongan New Area, Wilayah Hebei. Saluran kering yang dahulunya berpecah-pecah dan dipenuhi sampah kini telah berubah menjadi laluan air yang bersih dan terurus, dikelilingi landskap hijau. Selepas bersiar-siar, mereka terus ke kafeteria komuniti di kawasan perumahan, di mana hidangan disesuaikan untuk warga emas serta menawarkan diskaun kepada individu berusia 60 tahun ke atas. Anak perempuan mereka yang menguruskan gimnasium berdekatan, sering menjadi sukarelawan di komuniti tersebut.

Bagi kemudahan ini, kemudahan seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, membeli-belah dan rekreasi kini tersedia dalam radius 15 minit. "Lingkaran kehidupan 15 minit ini" menggambarkan bagaimana Xiongan telah mengubah kehidupan harian penduduk biasa, menjadikan bandar terancang sebagai rumah yang benar-benar selesa didiami.

Peralihan berterusan kawasan Xiongan menjadi bandar moden telah diperkukuh melalui lawatan Presiden China, Xi Jinping, pada hari Isnin, di mana beliau meninjau tapak-tapak strategik utama, termasuk Zon Permulaan, operasi China Huaneng Group yang telah dipindahkan, serta kampus Xiongan bagi Beijing No. 4 High School, dan mempengerusikan simposium berkaitan pemerkasaan pembangunan dan pembinaan berkualiti tinggi kawasan tersebut.

Dalam lawatan itu, Xi menyeru agar Xiongan dibangunkan sebagai hab inovasi era baharu serta model rujukan bagi pembangunan berkualiti tinggi.

Relokasi sebagai pemacu utama

Xiongan kekal berperanan utama dalam melaksanakan fungsi bukan ibu kota Beijing secara teratur. Sepanjang Rancangan Lima Tahun ke-14, kawasan ini mencatat pelaburan kumulatif melebihi 1 trilion yuan ($145.5 bilion), pertumbuhan KDNK tahunan purata 17.1%, pembangunan hampir 215 kilometer persegi, serta pembinaan lebih 5,300 bangunan.

Dengan bermulanya Rancangan Lima Tahun ke-15 pada tahun 2026, fokus kini tertumpu kepada peningkatan kapasiti keseluruhan. Gelombang pertama anak syarikat sekunder berorientasikan pasaran daripada perusahaan pusat telah mula beroperasi. Pada masa yang sama, kumpulan tambahan seperti State Power Investment sedang mempercepatkan proses integrasi.

China Huaneng Group menjadi contoh nyata kemajuan ini. Lebih 1,000 pekerja dari ibu pejabat Huaneng dan unit berkaitan telah memulakan kehidupan pejabat harian di Xiongan sejak relokasi rasmi syarikat tersebut pada Oktober 2025. Peralihan yang lancar ini menunjukkan bahawa sokongan dasar dan penyelarasan di lapangan sedang membolehkan perusahaan pusat berskala besar berintegrasi sepenuhnya dengan cara yang mampan.

Gelombang baharu projek relokasi sedang giat dijalankan, disokong oleh jaminan dasar yang disasarkan bagi memastikan kakitangan yang direlokasi menikmati keadaan keusahawanan, keadaan hidup, dan tahap pendapatan yang tidak lebih rendah daripada di Beijing. Selain itu, sebanyak 278 langkah khusus integrasi Beijing-Xiongan turut diperkenalkan bagi menyediakan akses setara kepada penjagaan kesihatan, pendidikan, dan perkhidmatan sosial.

Membangunkan bandar pilihan untuk didiami

Selain infrastruktur, Xiongan memberi keutamaan untuk menjadikan kawasan baharu ini terasa seperti rumah, khususnya bagi keluarga. Kampus Xiongan bagi Beijing No. 4 High School menjadi contoh utama daripada projek sokongan “tiga sekolah dan satu hospital” Beijing – sebuah inisiatif di mana Beijing membiayai dan membina sebuah tadika, sebuah sekolah rendah, sebuah sekolah menengah serta sebuah hospital am, sebelum menyerahkannya kepada Xiongan untuk operasi dengan sokongan berterusan dalam pengurusan dan pengajaran daripada institusi Beijing yang berkaitan.

Kampus Xiongan, yang mula beroperasi pada Ogos 2023, telah menubuhkan sebuah kumpulan pendidikan bagi memperluas akses kepada sumber pengajaran berkualiti tinggi di seluruh kawasan. Dasar pengambilan pelajar 2025 telah mengutamakan anak-anak daripada Unit Relokasi Kategori 1 dan Kategori 2. Jumlah pelajar terus meningkat secara stabil dan kampus beroperasi dengan lancar sepanjang semester musim bunga 2026.

Usaha-usaha ini membantu memastikan bahawa isi rumah yang direlokasi dapat menetap dengan selesa, sementara anak-anak mereka menikmati akses kepada pendidikan berkualiti tinggi yang dekat dengan kediaman masing-masing.

Inovasi serta daya pengeluaran berkualiti baharu mula mengambil bentuk

Dasar nasional mengarahkan Xiongan untuk mengintegrasikan inovasi sains-teknologi dan industri, memupuk daya pengeluaran berkualiti baharu yang sesuai dengan keadaan setempat, serta membangunkan Xiongan New Area Zhongguancun Science Park (Taman Sains Zhongguancun Kawasan Baharu Xiongan) pada tahap yang tinggi.

Pencapaian utama tahun 2026 merangkumi pelancaran model data Jishu yang dibangunkan bersama oleh Universiti Tsinghua dan sebuah firma berpangkalan di Xiongan; peluasan ruang data dipercayai sehingga mencapai liputan penuh dalam sektor kerajaan, kewangan dan tenaga; serta pertandingan inovasi aeroangkasa yang menarik penyertaan dari seluruh negara dan sekali gus mendorong pendaratan projek-projek termaju.

Kemajuan ini meletakkan Xiongan sebagai nod penting dalam hab inovasi sains-teknologi Beijing-Tianjin-Hebei serta sebagai zon demonstrasi bagi daya pengeluaran berkualiti baharu. Kerja-kerja pembinaan sedang berjalan dengan mantap bagi merealisasikan “Kualiti Xiongan” sambil mengekalkan langit yang cerah, landskap hijau dan air yang bersih.

