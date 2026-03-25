CGTN: Hoe Xiong'an zich ontwikkelt tot een voorbeeld van hoogwaardige stedelijke groei

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de transformatie van het nieuwe gebied Xiong'an tot een modern stedelijk model, waarbij de systematische decentralisatie van niet-hoofdstedelijke functies uit Peking als belangrijkste drijfveer van succes is uitgelicht. Het artikel benadrukt de mensgerichte resultaten die zijn bereikt dankzij omvangrijke investeringen, beleidsgaranties en integratiemaatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de mijlpalen op het gebied van wetenschap en technologie die nieuwe productieprocessen van hoge kwaliteit versnellen, waarbij Xiong'an wordt gepositioneerd als een model voor evenwichtige, hoogwaardige ontwikkeling in het kader van het 15e Vijfjarenplan.

PEKING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elke ochtend wandelen de 70-jarige Wang Helai en zijn vrouw over het pas gerestaureerde pad langs de rivier Longquan, vlakbij hun huis in Xiong'an in de provincie Hebei. Wat ooit een vervallen, vervuild en droog kanaal was, is nu een schone rivier omzoomd met groen. Na de wandeling gaan ze rechtstreeks naar de gemeenschappelijke kantine van hun wooncomplex, waar de maaltijden speciaal zijn afgestemd op senioren en waar kortingen worden aangeboden voor 60-plussers. Hun dochter, die een sportschool in de buurt uitbaat, doet vaak vrijwilligerswerk voor de gemeenschap.

Onderwijs, gezondheidszorg, winkels en recreatie bevinden zich allemaal op minder dan 15 minuten afstand van waar de familieleden wonen. Deze naadloze 'leefomgeving van 15 minuten' illustreert hoe Xiong'an het dagelijks leven van de gemiddelde inwoner heeft getransformeerd, waarmee een geplande stad is omgevormd tot een woonplaats waar het echt goed toeven is.

De huidige overgang van het gebied naar een moderne stad kwam maandag extra tot uiting tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Xiong'an, waar hij belangrijke locaties inspecteerde, waaronder de start-upzone, de overgehevelde activiteiten van de China Huaneng Group en de Xiong'an-campus van Beijing No. 4 High School. Ook leidde hij een symposium over het verder bevorderen van de hoogwaardige bouw en ontwikkeling van het gebied.

Tijdens zijn bezoek pleitte Xi ervoor om van Xiong'an een innovatiehub voor een nieuw tijdperk te maken én een model voor het bevorderen van hoogwaardige ontwikkeling.

Decentralisatie als belangrijkste drijfveer

De voornaamste rol van Xiong'an blijft het op systematische wijze uitvoeren van de niet-hoofdstedelijke functies van Peking. Tijdens de looptijd van het 14e Vijfjarenplan bedroegen de totale investeringen in het gebied meer dan 1 biljoen yuan ($ 145,5 miljard), werd een gemiddelde jaarlijkse bbp-groei van 17,1% gerealiseerd, werd bijna 215 vierkante kilometer ontwikkeld en werden meer dan 5.300 gebouwen opgeleverd.

In 2026, de start van het 15e Vijfjarenplan, is de focus verschoven naar het vergroten van de totale capaciteit. De eerste groep marktgerichte secundaire dochterondernemingen van centrale ondernemingen heeft zich gevestigd, en andere groepen, zoals State Power Investment, volgen snel dit voorbeeld.

Een concreet voorbeeld van deze vooruitgang is China Huaneng Group. Sinds de officiële decentralisatie in oktober 2025 zijn al meer dan 1000 medewerkers van het hoofdkantoor en de gelieerde eenheden van Huaneng begonnen aan hun dagelijkse kantoorleven en bedrijfsvoering in Xiong'an. Deze soepele overgang illustreert hoe beleidsondersteuning en coördinatie ter plaatse ervoor zorgen dat grootschalige centrale ondernemingen volledig en duurzaam kunnen integreren.

Er is een nieuwe golf van decentralisatieprojecten op gang gekomen, ondersteund door gerichte beleidsgaranties die ervoor zorgen dat overgeplaatst personeel kan rekenen op even goede ondernemersvoorwaarden, leefomstandigheden en inkomensniveaus als in Peking, samen met 278 specifieke integratiemaatregelen voor Peking-Xiong'an die gelijke toegang bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen.

Een stad bouwen waar mensen willen wonen

Naast infrastructuur geeft Xiong'an prioriteit aan het creëren van een thuisgevoel in het nieuwe gebied, vooral voor gezinnen. De Xiong'an-campus van Beijing No. 4 High School is een toonaangevend voorbeeld van het ondersteuningsproject 'drie scholen en één ziekenhuis' van Peking, wat een initiatief is waarbij Peking één kleuterschool, één basisschool, één middelbare school en één algemeen ziekenhuis financiert en bouwt, en deze vervolgens overdraagt aan Xiong'an voor exploitatie, met voortdurende ondersteuning op het gebied van beheer en onderwijs door de respectieve instellingen in Peking.

De campus, die in augustus 2023 werd geopend, heeft een onderwijsgroep gevormd die hoogwaardige onderwijsmiddelen in het hele gebied biedt. Het toelatingsbeleid voor 2025 gaf voorrang aan kinderen uit overgeplaatste eenheden van categorie 1 en categorie 2. Het aantal leerlingen blijft gestaag groeien, en de campus heeft het hele voorjaarssemester van 2026 soepel gedraaid.

Deze inspanningen dragen ertoe bij dat overgeplaatste gezinnen zich comfortabel kunnen vestigen, en kinderen dicht bij huis toegang hebben tot vertrouwd, hoogwaardig onderwijs.

Innovatie en nieuwe productiekrachten van hoge kwaliteit krijgen vorm

Het nationale beleid stuurt Xiong'an aan om wetenschappelijke en technologische innovatie te integreren met industriële innovatie, nieuwe productieprocessen van hoge kwaliteit te cultiveren die zijn afgestemd op de lokale omstandigheden, en het Xiong'an New Area Zhongguancun Science Park op hoog niveau te ontwikkelen.

De belangrijke mijlpalen voor 2026 zijn onder meer de release van het Jishu-datamodel, dat gezamenlijk is ontwikkeld door de Tsinghua-universiteit en een in Xiong'an gevestigd bedrijf, betrouwbare dataruimtes die volledige dekking bieden in de overheids-, financiële en energiesectoren, en een innovatiewedstrijd op het gebied van lucht- en ruimtevaart die deelnemers uit het hele land heeft aangetrokken en de totstandkoming van baanbrekende projecten heeft gestimuleerd.

Deze vorderingen positioneren Xiong'an als een cruciaal knooppunt in het wetenschappelijk-technologische innovatiecentrum van Peking-Tianjin-Hebei en als een model voor nieuwe hoogwaardige productieprocessen. De werkzaamheden om 'Xiong'an-kwaliteit' te leveren met behoud van een heldere lucht, groene landschappen en schoon water liggen op schema.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html