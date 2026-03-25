CGTN เผยแพร่บทความเจาะลึกการพลิกโฉมเขตเมืองใหม่สงอันสู่ต้นแบบเมืองสมัยใหม่ โดยชี้ตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บรรลุความสำเร็จคือการวางแผนย้ายส่วนบทบาทที่ไม่ใช่เมืองหลวงของกรุงปักกิ่งออกไปอยู่เมืองใหม่อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เน้นให้เห็นความสำเร็จที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการลงทุนจำนวนมหาศาล มีหลักประกันเชิงนโยบายพร้อมมาตรการด้านต่าง ๆ แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนารอบด้าน บทความนี้ยังได้เจาะลึกถึงหมุดหมายความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนกำลังการผลิตคุณภาพใหม่ ซึ่งวางตำแหน่งให้สงอันเป็นเขตสาธิตสำหรับการพัฒนาคุณภาพสูงอย่างสมดุลภายใต้แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 15
ปักกิ่ง, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ทุก ๆ เช้า นาย Wang Helai อายุ 70 ปี พร้อมภรรยาของเขาจะพากันเดินเล่นไปตามเส้นทางเดินริมแม่น้ำหลงฉวนที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูบูรณะใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของพวกเขาที่มณฑลเหอเป่ยในเขตเมืองใหม่สงอัน จากที่เคยเป็นทางที่น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จนแห้งขอดเต็มไปด้วยขยะ วันนี้กลายเป็นลำน้ำใสสะอาดที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีอยู่ตามริมฝั่ง หลังจากเดินเสร็จ ทั้งคู่ก็ตรงไปที่โรงอาหารชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของพวกเขา ซึ่งขายอาหารสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะและให้ส่วนลดแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลูกสาวของทั้งคู่เปิดสถานที่ออกกำลังกายอยู่แถวนั้น และมักจะมาทำงานเป็นอาสาสมัครในชุมชนแห่งนี้
เมืองใหม่สำหรับครอบครัวที่มีพร้อมทั้งสถานศึกษา สถานพยาบาล แหล่งช้อปปิ้งและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจครบครันและสะดวกสบายภายในรัศมีเดินทางไม่เกิน 15 นาที แนวคิด "วงจรชีวิต 15 นาที" ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตแบบไร้รอยต่อนี้สะท้อนให้เห็นภาพเมืองสงอันที่พลิกโฉมการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยธรรมดาทั่วไปให้สะดวกสบาย เปลี่ยนเมืองที่ถูกออกแบบและวางแผนไว้ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริง
การเปลี่ยนผ่านของพื้นที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่องสู่การเป็นเมืองสมัยใหม่ได้รับการตอกย้ำจากการมาเยือนเมืองสงอันของ Xi Jinping ประธานาธิบดีของจีน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึงโซนสตาร์ทอัพ บริษัท China Huaneng Group ที่ได้ย้ายฐานการดำเนินงานมาอยู่ที่นี่ และโรงเรียนมัธยม Beijing No. 4 High School วิทยาเขตสงอัน และยังเป็นประธานในการประชุมสัมนาเพื่อผลักดันการก่อสร้างและพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพสูงของพื้นที่แห่งนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป
ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ Xi ยังได้กระตุ้นให้สร้างสงอันเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งยุคใหม่และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง
การย้ายหน่วยงานเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
บทบาทหลักของสงอันยังคงเป็นเมืองที่ดำเนินภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ด้านเมืองหลวงของปักกิ่งอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน ในช่วงแผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 เขตใหม่แห่งนี้ได้มีการลงทุนสะสมไปแล้วมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน (145.5 พันล้านดอลลาร์) โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 17.1% โดยมีการพัฒนาพื้นที่ไปแล้วเกือบ 215 ตารางกิโลเมตร และมีการก่อสร้างอาคารมากกว่า 5,300 แห่ง
ในปี 2026 ซึ่งเป็นการเริ่มแผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 15 ได้ปรับทิศทางโดยเน้นให้ความสำคัญไปที่การยกระดับขีดความสามารถโดยรวม บริษัทย่อยลำดับที่สองชุดแรกที่มุ่งเน้นการเจาะตลาดจากรัฐวิสาหกิจส่วนกลางได้ย้ายเข้ามาดำเนินกิจการที่นี่แล้ว โดยมีกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มตามมา เช่น บริษัท State Power Investment ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาแบบบูรณาการรอบด้าน
กลุ่มบริษัท China Huaneng Group ถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความก้าวหน้านี้ พนักงานกว่า 1,000 คนจากสำนักงานใหญ่และหน่วยงานในเครือของบริษัท Huaneng ได้เริ่มทำงานในสำนักงานแห่งใหม่นี้และปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันในเมืองสงอันมานับตั้งแต่ได้ย้ายมาตั้งที่นี่อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2025 ความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นนี้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านนโยบายและการทำงานร่วมกันในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจส่วนกลางขนาดใหญ่สามารถบูรณาการเข้ากับเมืองใหม่แห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงการโอนย้ายรอบใหม่กำลังรุดหน้าต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากหลักประกันเชิงนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ย้ายมาเมืองนี้จะพอใจกับสภาพการทำงานและการประกอบธุรกิจ ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต และระดับรายได้ที่ไม่ต่ำกว่าผู้ที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย 278 มาตรการบูรณาการปักกิ่ง-สงอันโดยเฉพาะ เพื่อจัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการดูแลสุขภาพ การศึกษาและบริการด้านสังคม
สร้างเมืองที่ผู้คนอยากอยู่อาศัยและใช้ชีวิต
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เมืองสงอันยังให้ความสำคัญกับการสร้างเขตใหม่แห่งนี้ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่น่าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว โรงเรียนมัธยม Beijing No. 4 High School วิทยาเขตสงอันถือเป็นตัวอย่างสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของโครงการสนับสนุน "3 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล" ของปักกิ่ง ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่กรุงปักกิ่งให้เงินทุนสนับสนุนและก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและโรงพยาบาลทั่วไปอย่างละหนึ่งแห่ง จากนั้นส่งมอบให้แก่เมืองสงอันเป็นผู้ดำเนินการโดยแต่ละสถาบันต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2023 เป็นต้นมา วิทยาเขตแห่งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษาที่ขยายและกระจายทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในสงอัน นโยบายรับสมัครนักเรียนในปี 2025 เน้นให้ความสำคัญกับบุตรหลานของหน่วยงานที่ย้ายมาจากปักกิ่งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 และจำนวนนักเรียนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่วิทยาเขตแห่งนี้จัดการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่นตลอดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิปี 2006
ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าครอบครัวที่ย้ายมาจะสามารถปรับตัวและอยู่อาศัยได้อย่างสบาย โดยบุตรหลานของตนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงใกล้บ้านตามมาตรฐานเดิมที่เคยได้รับ
นวัตกรรมและกำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่กำลังเริ่มเห็นเป็นจริงแล้ว
นโยบายระดับชาติกำหนดให้สงอันเป็นเมืองที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกับนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม พร้อมบ่มเพาะกำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และมุ่งพัฒนายกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุนในเขตเมืองใหม่สงอันให้เป็นศูนย์กลางชั้นนำระดับสูง
หมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญในปี 2026 รวมถึงแบบจำลองข้อมูล Jishu ที่พัฒนาร่วมกันโดย Tsinghua University กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองสงอัน เพื่อขยายพื้นที่ข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ครอบคลุมทั้งหมดทั่วทั้งภาครัฐ การเงิน และภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และการแข่งขันนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศและผลักดันให้โครงการระดับแนวหน้าประสบความสำเร็จ
ความก้าวหน้าเหล่านี้ส่งให้สงอันมีตำแหน่งเป็นโหนดที่สำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย และเป็นเขตสาธิตสำหรับกำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ การก่อสร้างยังรุดหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเพื่อส่งมอบ "คุณภาพแห่งสงอัน" โดยยังคงรักษาแนวทางการสร้างเมืองที่เน้นฟ้าใส ภูมิทัศน์สีเขียว และน้ำสะอาด
