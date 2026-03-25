Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025, forslag til anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar blev fremlagt og godkendt. De på generalforsamlingen godkendte udbytter for 2025 fremgår af tabellen nedenfor.

Afdeling ISIN-kode Udbytte (kr. pr. andel) Obligationer DK0015686554 1,60 MixObligationer DK0060461341 0,00 Danske Aktier DK0060101996 2,70 Europa Classics DK0010235431 6,00 Verden Selection DK0010274760 9,70 Danske Aktier Basis DK0061134517 0,00 Globale Aktier Basis DK0061134277 4,50



Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Niels Mazanti og Zaiga Strautmane var begge på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i 2025.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til direktør Niels Erik Eberhard på telefon 38 14 66 00.

