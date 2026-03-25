Investeringsforeningen Gudme Raaschou - Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Gudme Raaschou har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2025, forslag til anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar blev fremlagt og godkendt. De på generalforsamlingen godkendte udbytter for 2025 fremgår af tabellen nedenfor.

Afdeling ISIN-kode Udbytte (kr. pr. andel) European High Yield DK0016205255 4,00 US High Yield DK0060477859 10,10 Emerging Markets Aktier DK0060184083 16,60 Emerging Markets Debt DK0060260602 0,00

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som omfattede henholdsvis likviditetsstyringsværktøjer og ændring af investeringsrammer i afdeling Emerging Markets Debt, blev vedtaget.

Niels Mazanti og Zaiga Strautmane var begge på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i 2025.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til direktør Niels Erik Eberhard på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør