Investeringsforeningen Gudme Raaschou - Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen Gudme Raaschou har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.
Investeringsforeningens årsrapport for 2025, forslag til anvendelse af årets resultat og bestyrelsesmedlemmernes honorar blev fremlagt og godkendt. De på generalforsamlingen godkendte udbytter for 2025 fremgår af tabellen nedenfor.
|Afdeling
|ISIN-kode
|Udbytte (kr. pr. andel)
|European High Yield
|DK0016205255
|4,00
|US High Yield
|DK0060477859
|10,10
|Emerging Markets Aktier
|DK0060184083
|16,60
|Emerging Markets Debt
|DK0060260602
|0,00
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som omfattede henholdsvis likviditetsstyringsværktøjer og ændring af investeringsrammer i afdeling Emerging Markets Debt, blev vedtaget.
Niels Mazanti og Zaiga Strautmane var begge på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Lisa Herold Ferbing og Jes Damsted blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i 2025.
Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til direktør Niels Erik Eberhard på telefon 38 14 66 00.
Niels Erik Eberhard
Direktør