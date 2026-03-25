Performance, sécurité, conformité: l'équation financière gagnante de McDonald’s Force avec Esker

Lyon, France, 25 mars 2026 — Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annonce aujourd’hui que McDonald’s Force, le Groupe d’Intérêt Economique (GIE) en charge des opérations publicitaires des restaurants McDonald’s en France, a transformé sa gestion financière pour gérer 150 campagnes par an avec une équipe finance de seulement 8 personnes.

Partenaires depuis plus de 10 ans, les deux entreprises dévoilent les clés d'une transformation réussie qui allie croissance, sécurité des flux et préparation à l’échéance de la facturation électronique 2026.

Une alliance durable pour conjuguer excellence opérationnelle et conformité 2026

En 2014, une directive de McDonald’s Global instaure une traçabilité rigoureuse des achats média, premier poste budgétaire du GIE. Pour McDonald’s Force, l’enjeu est de taille : absorber une hausse de 50 % du volume de factures fournisseurs à traiter sans renfort d'équipe. Pour concilier ce volume croissant avec ses impératifs de traçabilité, il se tourne alors vers Esker pour automatiser ses processus et garantir une piste d’audit fiable via Esker Accounts Payable.

Ce qui n’était au départ qu’une réponse à une contrainte s’est transformée en une stratégie digitale globale. Après avoir dématérialisé les factures fournisseurs, McDonald’s Force franchit une nouvelle étape dès 2015 en digitalisant son cycle achats avec Esker Procurement. En 2022, la collaboration s’étend à la gestion des fournisseurs (Esker Supplier Management), renforçant la fiabilité des flux et supprimant les derniers processus papier.

Enfin, depuis 2025, McDonald’s Force prépare activement sa mise en conformité avec la réforme de la facturation électronique, en s’appuyant sur la relation de confiance établie avec Esker et sur l’agilité des solutions proposées.



L’IA et l’automatisation au service de la performance et de la sécurité

Parfaitement intégrées à l’ERP Cegid, les solutions Esker ont permis de redéfinir leurs standards de performance. L’efficacité est aujourd’hui visible à chaque étape : 80 % des achats font désormais l’objet d’un bon de commande (PO), ce qui accélère considérablement la saisie comptable et offre une visibilité accrue sur les engagements en cours.

Au-delà du gain de temps, la sécurité est devenue un pilier central du dispositif. En automatisant le module fournisseurs, McDonald’s Force a systématisé le contrôle des RIB et des informations juridiques, protégeant ainsi l'organisation contre les risques de fraude. Cette infrastructure digitale permet aujourd’hui à McDonald’s Force d’aborder sereinement la réforme de la facturation électronique, dans une logique d’optimisation continue.

En s’appuyant sur les technologies d’Esker, McDonald’s Force bénéficie aujourd’hui d’une amélioration significative de la performance financière :

Accélération du traitement des factures et des paiements

Harmonisation des workflows achats–factures pour une meilleure collaboration interne

Sécurisation des transactions grâce au contrôle systématique des RIB

Maîtrise renforcée des engagements financiers avec une visibilité accrue

Anticipation facilitée des obligations réglementaires, notamment la réforme de la facturation électronique



Pour Cyrille Maton, Responsable Contrôle de Gestion chez McDonald’s Force, la réussite du projet repose sur la robustesse de l'outil et la qualité de l'accompagnement:

« Esker nous accompagne depuis plus de dix ans avec des solutions qui ont su évoluer avec nos besoins. Aujourd’hui, l'automatisation nous permet de supprimer le papier, de sécuriser nos engagements et d’accélérer nos traitements comptables. C’est un partenariat qui nous permet d’anticiper les évolutions du marché tout en continuant à créer de la valeur pour nos restaurants. »







« Le parcours de McDonald’s Force illustre parfaitement notre mission : transformer la fonction finance en un levier de résilience et de croissance. En dix ans, nous sommes passés d’une simple réponse à une contrainte de traçabilité à une automatisation intelligente et globale. Accompagner un tel acteur dans sa préparation à la réforme 2026 démontre que la confiance et l’innovation technologique sont des leviers durables de performance financière. » conclut Thomas Honegger, Head of Sales France chez Esker.





À propos de McDonald’s Force

McDonald’s Force est un groupement d’intérêt économique (GIE) créé en 1979. Il organise les opérations publicitaires et promotionnelles pour les restaurants McDonald’s en France. Le GIE gère chaque année plus de 150 campagnes nationales, avec une équipe finance composée de huit personnes.

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs. Dans le cadre de la facturation électronique en France, Esker est immatriculée Plateforme Agréée (PA) par la DGFiP. Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise.

En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue

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