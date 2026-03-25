25. marts 2026

Selskabsmeddelelse nummer 23/2026

Auktioner over obligationer i serie 10F og 11F

Realkredit Danmark gennemfører auktion over SDRO i forbindelse med udbetaling af nye lån i ovennævnte serier som følge af omlægningsaktivitet pr. 1. april 2026.

Auktionerne vil blive afholdt fredag den 27. marts 2026 med valør den 31. marts 2026.

Da de endelige udbetalingsbeløb kan ændres helt frem til auktionsdagen, fastlægges de endelige mængder for auktionerne først på selve auktionsdagen, og oplyses via Bloombergs chat system fredag den 27. marts ca. kl. 9.00. Alternativt kan RD Funding kontaktes på nedenstående mail.

Vilkår for auktionerne fremgår af bilag 1.

Realkredit Danmark forventer derudover øget tapudstedelse i øvrige papirer til finansiering af:

FlexLån® (øvrige løbetider) DKK 1.000 mio.

Øvrige variabelt forrentede lån DKK 900 mio.

Fastforrentede lån DKK 200 mio.

Det forventes at størstedelen af ovennævnte vil blive udbudt i form af tapsalg i løbet af fredag den 27. marts 2026.

I alt forventes et samlet salg på DKK 6,7 mia. inklusive auktionsbeløb.

Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.





Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på chrro@rd.dk.

