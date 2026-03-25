e-commerce B2B, pas d’approche dogmatique concernant son architecture

Le sujet du e-commerce B2B connait une nette accélération ces dernières années dans de nombreux secteurs à l’image de celui de l’industrie. Dans ce contexte, au-delà des aspects liés à la performance des solutions choisies pour créer son application e-commerce, se pose une question centrale : celle de l’architecture à déployer pour supporter sa solution. C’est précisément sur ce point qu’il est important de se poser les bonnes questions et de ne pas se laisser enfermer dans un cadre particulier.

Cloud, Saas, On-premise… quelle approcher privilégier ?

Il convient d’apporter une réponse sans ambiguïté. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Chaque solution peut être pertinente dans la mesure où elle s’adapte à l’organisation de l’entreprise et à la cohérence de son SI.

Il est important de ne pas se laisser enfermer par des effets de mode comme des approches 100 % cloud ou autre. L’architecture est importante, mais ne peut se limiter à dicter un choix particulier. De plus, certains secteurs pourront être amenés à se conformer à des réglementations spécifiques qui nécessiteront de sélectionner uniquement un type d’infrastructure : On-premise, cloud souverain, etc. Sur le sujet du Cloud Souverain cela peut être un enjeu stratégique pour certaines entreprises ou secteurs réglementés et nécessite de bien s’assurer que quelle que soit la solution utilisée, elle propose bien un hébergement en France ou au minimum en Europe. Les tensions géopolitiques actuelles accentuent ce phénomène et amènent nombre d’entreprises à exiger ce type de possibilités.

Tenir compte de ses données

Dans ce contexte, les fournisseurs de technologies et de solutions e-commerce B2B doivent absolument prendre en compte ces points clé et s’adapter aux demandes de leurs clients. Si ce sujet apparait comme frappé de bon sens, il est pourtant encore trop souvent ignoré par nombre d’éditeurs qui imposent des choix d’infrastructures pour déployer et utiliser leurs solutions.

Ainsi, si les fonctionnalités proposées par les éditeurs de plateformes B2B sont un critère de sélection fondamental, il est aussi important de s’attarder sur des prérequis techniques d’infrastructures qui ont tout autant d’importance et qui éviteront de subir des déconvenues à différents niveaux : connexion peu évidente avec les autres applications du SI, …

Comme nous l’avons évoqué, l’infrastructure n’est donc pas un sujet de second plan et nécessite une vigilance importante lors de son choix. Les éditeurs de plateformes se doivent d’intégrer ce point dans leur roadmap produit pour offrir à leurs clients une liberté de choix et leur garantir des résultats identiques, quelle que soit l’infrastructure sélectionnée. Il sera alors possible de simplifier la mise en œuvre de plateformes e-commerce B2B et de bénéficier d’un canal de vente digital robuste et adapté au besoin de tous types d’organisations.