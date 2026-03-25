Crédit Agricole de Normandie Seine : Honoraires des contrôleurs légaux des comptes





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Honoraires des contrôleurs légaux des comptes

Exercice clos le 31 décembre 2025





Pièce jointe