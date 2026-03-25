Quand la flambée des composants IT positionne les PC reconditionnés comme une alternative crédible

Ces derniers mois, la tension sur les prix liés aux composants électroniques a fortement impacté les stratégies d’équipements des entreprises. En effet, la montée en puissance de nombreuses technologies à l’image de l’IA par exemple oblige à proposer des matériels toujours plus performants et chers à produire. À titre d’exemple le prix des RAM et d’autres composants stratégiques vont faire exploser les coûts des PC.

Accéder à des PC de nouvelle génération, performants et adaptés aux usages des professionnels

Un point fondamental pour les DSI est de pouvoir équiper les collaborateurs de PC performants, sécurisés et configurés pour répondre à des usages métiers dédiés. En ce sens, nombre de DSI ont toujours préféré se tourner vers le neuf dans leurs stratégies d’équipements. L’objectif étant de bénéficier de garanties solides et d’offres d’assistance associées. Si cette posture pouvait avoir du sens il y a encore quelques années, elle est aujourd’hui moins évidente pour de nombreuses raisons : maturité de la filière de reconditionnement, offres complètes, garanties… et désormais prix des équipements.

Nous pouvons aussi évoquer un sujet central : la disponibilité sur le marché de l’occasion de PC de nouvelle génération qui bénéficient de configurations actuelles et adaptées aux usages professionnels. Ce point est crucial et apporte une véritable assurance de coller aux attentes du marché. On notera également que du matériel upgradé peut être proposé pour des besoins spécifiques.

Quand le reconditionné ne se limite pas à la fourniture de simple matériel

Notons aussi que l’essor du reconditionné s’explique également par la montée en puissance des offres de services qui y sont associées. Ainsi, au-delà de commercialiser des PC, les experts de la filière du reconditionné assurent une gestion à 360° : sourcing des machines, paramétrage, évolution, reprise, reconditionnement, garantie et service du support. De fait, la qualité et le service se positionnent comme un critère central de leurs offres. Les dispositifs proposés n’ont donc rien à envier à ceux liés à l’approvisionnement en matériel neuf.

Nombre d’entreprises, notamment les PME et les ETI, ont déjà validé ce type d’approche pour équiper leurs collaborateurs. Cette tendance devrait devenir rapidement un véritable standard au regard des enjeux économiques liés à l’achat de PC toujours plus puissants et chers. À cela s’ajoute également la prise de conscience RSE des professionnels qui cherchent massivement à diminuer leur impact carbone en faisant évoluer leurs processus de gestion et leurs achats.

Par Adelin REVAULT, Directeur associé chez Phoner Business