Bunzl établit une première mondiale : des experts internes en vérification CIMS‑GB

BURLINGTON, Ontario, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada franchit une étape historique à l’échelle mondiale avec l’intégration les tout premiers experts en vérification CIMS‑GB au sein de son équipe Nettoyage et hygiène, renforçant ainsi son leadership national en matière de durabilité, de conformité et de solutions de nettoyage et d’hygiène vérifiées par des tiers. Bunzl Nettoyage et hygiène est fière d’annoncer que Darrell Campbell et David L. Smith sont devenus les premières personnes au monde à obtenir la désignation avancée d’expert en vérification CIMS‑GB décernée par l’ISSA, établissant une nouvelle référence pour l’industrie du nettoyage au Canada.





Le programme CIMS‑GB est le cadre de référence de l’industrie de la gestion des installations et du nettoyage en matière d’excellence opérationnelle et de nettoyage durable. Il aide les gestionnaires d’installations à mettre en place des systèmes cohérents et vérifiables pour la prestation de services, la gestion de la main‑d’œuvre, la santé et la sécurité, ainsi que la performance environnementale. Bien que de nombreux professionnels de l’industrie détiennent la certification CIMS‑GB Certified Expert (CCE), les experts en vérification possèdent une expertise supplémentaire, autorisée par l’ISSA, en audit, en évaluation des preuves et en évaluation indépendante par des tiers.

« Cette étape reflète une avancée majeure dans l’adoption mondiale du programme CIMS‑GB », a déclaré Shane Ferris, de l’ISSA. « La réussite de Darrell et David démontre l’engagement de Bunzl à rehausser les normes de l’industrie. »

La demande pour la certification CIMS‑GB continue de croître partout au Canada, alors que les organisations cherchent à faire vérifier leurs programmes de nettoyage afin d’en assurer la durabilité et la conformité, tout en offrant un service constant.

« Chez Bunzl Nettoyage et hygiène, l’innovation a toujours consisté à offrir à nos clients les solutions et l’expertise les plus avancées de l’industrie », a affirmé Brock Tully, vice‑président principal, Bunzl Nettoyage et hygiène. « En devenant la première organisation au monde à intégrer des experts en vérification CIMS‑GB à l’interne, nous bâtissons sur cet héritage en reliant notre solution personnalisée ConfidentClean® et notre plateforme exclusive CleanWatch™ à une expertise de vérification dirigée par des spécialistes. Cette approche fournit des analyses en temps réel et favorise l’amélioration continue, permettant à nos clients de fonctionner plus efficacement tout en respectant les normes les plus élevées en matière de durabilité dans leurs programmes de nettoyage. »

Grâce à ses experts internes en vérification CIMS‑GB, Bunzl Nettoyage et hygiène est positionnée de façon unique pour accompagner les organisations tout au long du cycle de vie de leurs programmes de nettoyage durable, de la conception et de la mise en œuvre des solutions jusqu’à la vérification indépendante par des tiers.

ConfidentClean® offre une approche personnalisée et adaptée à chaque site pour la conception de programmes de nettoyage et d’hygiène, assurant l’alignement des processus, des produits et de la formation avec les besoins opérationnels et les objectifs de durabilité. Lorsqu’elle est combinée à CleanWatch™, la plateforme exclusive de suivi de la performance et d’analyse de Bunzl, cette solution permet aux clients d’obtenir une meilleure visibilité sur l’exécution des programmes, leur régularité et leurs résultats.

L’ajout des capacités d’expertise en vérification permet à Bunzl de combler l’écart entre la mise en œuvre des programmes et la vérification officielle, aidant ainsi les organisations à dépasser l’autodéclaration de conformité pour atteindre une performance crédible, défendable et validée par des tiers.

« Grâce à ce niveau d’expertise et de visibilité, nous pouvons aider les organisations à mettre en place des processus normalisés, des indicateurs de performance mesurables et des programmes de nettoyage plus sains et plus durables », a déclaré David L. Smith, directeur du nettoyage, de l’hygiène et de l’assainissement chez Bunzl Nettoyage et hygiène.

L’ajout des capacités d’expertise en vérification permet à Bunzl de combler l’écart entre la mise en œuvre des programmes et la vérification officielle, aidant ainsi les organisations à dépasser l’autodéclaration de conformité pour atteindre une performance crédible, défendable et validée par des tiers.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et de l’équipement de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et de vente au détail, des produits de sécurité ainsi que des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L’entreprise offre à ses clients les avantages de l’approvisionnement mondial, de l’innovation produit et d’une envergure nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada inc. est une société exploitante de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE 100 inscrite à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

Renseignements pour les médias

Margo Hunnisett

Vice‑présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630‑3749

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9080100-1f3e-46cd-b7e5-d665c403f9bf/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c87ae475-f9fe-4ad5-8691-a0c08ea2b8af/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca60a947-7885-42c8-826a-22ae6ac58aa3/fr