Copropriété : toujours l’option la plus abordable, malgré la montée des coûts

ÎLE-DES-SŒURS, Québec, 25 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La copropriété continue de gagner du terrain au Québec et demeure, dans bien des cas, la porte d’entrée la plus accessible à la propriété. Une nouvelle étude de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) confirme son abordabilité plus avantageuse, mais révèle qu’elle se complexifie sous l’effet combiné de la hausse des prix, des frais de copropriété et de l’évolution du cadre réglementaire.

En dix ans, la part des copropriétés dans les ventes résidentielles est passée de 20 % en 2015 à 25 % en 2025, une progression observée dans la majorité des régions du Québec. Ceci confirme l’importante croissance de ce type d’habitation tant dans les régions métropolitaines que dans les plus petits centres urbains.

Des frais de copropriété qui ont doublé en 10 ans

L’abordabilité constitue néanmoins un enjeu croissant, en grande partie en raison de la hausse marquée des frais de copropriété. L’étude met en lumière une augmentation importante des frais de copropriété au cours de la dernière décennie. Les frais annuels médians ont doublé, passant de 1 716 $ en 2015 à 3 432 $ en 2025.

Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation générale des coûts d’entretien des immeubles, mais aussi par les nouvelles pratiques de gestion découlant de l’évolution du cadre réglementaire.

Rapportés au prix de vente, ces frais sont demeurés relativement stables dans le temps, se maintenant à un peu moins de 0,9 % tout au long de la période.

« L’achat d’une copropriété ne se limite pas au prix affiché. Les acquéreurs doivent porter une attention accrue aux frais de copropriété, au fonds de prévoyance et aux nouvelles exigences réglementaires, qui peuvent avoir un impact significatif sur le coût réel », explique Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l’APCIQ.

Une option toujours plus abordable que l’unifamiliale

Malgré ces pressions financières et un certain recul de l’attrait de la copropriété au profit de l’unifamiliale depuis la pandémie, l’étude conclut que la copropriété demeure, dans la majorité des régions, l’option la plus abordable pour accéder à la propriété. Même en tenant compte des frais de copropriété, les coûts mensuels restent inférieurs à ceux d’une unifamiliale, dont les frais d’entretien sont souvent sous-estimés.

Cette réalité contribue à maintenir la copropriété comme la principale porte d’entrée vers la propriété pour de nombreux premiers acheteurs.

Loi 16 : des charges plus élevées, mais une meilleure protection

L’étude souligne également l’impact de la Loi 16, qui vise à moderniser la gestion des copropriétés et à améliorer la planification financière des immeubles.

Si ces exigences peuvent entraîner des frais plus élevés à court terme, elles améliorent la transparence et la planification des travaux, tout en réduisant les risques pour les copropriétaires.

Il est intéressant de constater que les copropriétés sont les propriétés résidentielles où les ventes sans garantie légale sont les moins fréquentes, notamment parce que ces immeubles sont généralement plus récents et mieux encadrés par une déclaration de copropriété et la gestion du syndicat.

« Même si la copropriété demeure une option relativement accessible, son achat exige aujourd’hui une compréhension beaucoup plus fine des enjeux financiers et réglementaires, affirme Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ. Dans ce contexte, l’accompagnement d’un courtier immobilier devient essentiel pour guider les acheteurs et les vendeurs à travers les documents, les obligations et les particularités propres à ce type de transaction. »

Dynamiques de marché différentes selon les régions : sources d’opportunités

L’étude de l’APCIQ met en évidence des conditions de marché contrastées selon les régions du Québec.

Dans l’ouest de la province, notamment dans les régions métropolitaines de Montréal et de Gatineau, la hausse de l’inventaire a graduellement assoupli les conditions de marché, offrant davantage de choix aux acheteurs.

À l’inverse, plusieurs marchés de l’est de la province, dont Québec, Saguenay et Trois-Rivières, demeurent confrontés à une pénurie de propriétés, ce qui maintient une forte pression sur les prix et favorise les vendeurs.

À propos de l’étude

L’étude « Copropriété : entre compromis, législation et pressions financières » analyse l’évolution du marché des copropriétés au Québec à partir des données du système Centris et met en lumière les tendances régionales, l’évolution des prix et les impacts des changements réglementaires.

Pour consulter l’étude complète, cliquez ici.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 15 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.

Renseignements :

Ariane Boulé Morin Relations Publiques

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