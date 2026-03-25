Periodemeddelelse for 3. kvartal 2025/26 - Forventningerne præciseres

FREMGANG I BEVERAGE DANMARK OG INGREDIENTS – FORTSAT FOKUS PÅ STRATEGISKE PRIORITETER - FORVENTNINGERNE TIL HELE ÅRET PRÆCISERES

CFO SIMON ANDERSSON:

”Regnskabsårets 3. kvartal viste fortsat vækst i både Beverages i Danmark og i vores Ingredients-forretning, ligesom vi så yderligere fremskridt med de igangværende tilpasninger af omkostningsstrukturen i Tyskland. Sidstnævnte skal bidrage til at sikre, at vores supply chain understøtter den lavere omsætning på det tyske marked, hvor vi gennem en periode har prioriteret omsætningskvalitet og derfor har fravalgt større private label-kontrakter, som ikke lever op til vores indtjeningskrav.

Samlet set leverer kvartalet dog ikke det forventede resultat, hvilket også skyldes lavere omsætning på en række af eksportmarkederne som følge af både produktmiks og udfordrende markedsforhold. Indtjeningen er desuden påvirket af højere omkostninger til vedligeholdelse og projektarbejde end ventet.

Koncernens EBITDA-margin var således lavere end samme periode sidste år.

Pengestrømme fra driften var positive og bedre end samme periode sidste år, hvilket viser en robust underliggende drift trods den lavere omsætning.

De finansielle forventninger til regnskabsåret præciseres til et forventet resultat før skat på 30-40 mio.kr.”

CEO SØREN MALLING:

”Vi glæder os over, at 3. kvartal viser en solid udvikling i det danske salg drevet af både produktlanceringer og en bredere distribution af vores egne brands i den danske detailhandel. Samlet set udgør egne brands i Beverages nu 57% af omsætningen mod 51% i samme periode sidste år, hvilket understøtter vores strategiske prioritering. Også Ingredients fortsatte den positive udvikling og leverede tilfredsstillende vækst i omsætningen.

Udfordrende markedsvilkår bremser dog vores fremdrift på en række eksportmarkeder, hvilket har påvirket både omsætning og indtjening i regnskabsperioden. Vi arbejder dog målrettet videre på vores kommercielle prioriteter på alle vores fokusmarkeder med henblik på at styrke vores position yderligere og genskabe momentum.

Vi fortsætter desuden investeringerne i vores supply chain med henblik at sikre vores fortsatte konkurrenceevne og skabe yderligere effektiviseringer og vi ser fortsat gode forbedringspotentialer i disse tiltag. Sideløbende hermed er vores nye produktionslinje i Tyskland sat i drift som forventet og er under indkøring. Den nye linje vil bidrage med både kapacitet og yderligere effektivitetsforbedringer.

Den geopolitiske situation i Mellemøsten betyder, at vores ordreindgang og omkostninger til søfragt i den resterende del af regnskabsåret vil være præget af stor usikkerhed og vi har derfor en konservativ tilgang i vores vurdering af forventningerne til årets samlede resultater.”

